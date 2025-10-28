レポートオーシャン株式会社プレスリリース :冷凍鶏肉市場は、便利なタンパク源に対する世界的な需要高まりとコールドチェーン物流インフラ拡大を背景に、033年までに505億米ドルを超えると予測されている
冷凍鶏肉市場は、2024年に257億米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.8％で拡大し、2033年までに505億米ドルに達すると予測されている。この成長は、消費者のライフスタイルの変化と冷凍・包装技術の進歩を背景に、便利で保存性が高く手頃な価格のタンパク源に対する世界的な需要の高まりを反映している。
冷凍チキンの概念を理解する
冷凍チキンとは、通常-18°C以下の温度で凍結して保存された家禽肉を指し、製品が長期間にわたって鮮度と栄養価を維持することを保証します。 凍結プロセスは腐敗の原因となる微生物の増殖を防ぎ、冷凍鶏肉を長期消費のための便利で安全な選択肢にします。 先進国と発展途上国の両方の消費者は、用途の広い食事の選択肢を提供しながら、ショッピング旅行の頻度を減らすため、冷凍鶏肉を好みます。 重要な質の損失なしで月の間貯えられるプロダクトの機能は現代食糧サプライチェーンの必要な項目としてそれを置く。
市場のダイナミクスと主要な成長ドライバー
市場拡大の主な要因の1つは、冷凍鶏肉製品の貯蔵寿命の延長です。 通常は約1週間続く新鮮な家禽とは異なり、理想的な温度で保存された冷凍鶏肉は、最大18ヶ月間安全に摂取できます。 米国農務省（USDA）は、適切に冷凍された鶏肉が正しい温度で継続的に保たれていれば、無期限に安全を保つことができることを確認し、冷凍家禽製品への消費者の信頼を強化しています。
利便性の要因は、市場の需要にも同様に重要です。 二重所得世帯と都市のライフスタイルの増加に伴い、消費者は調理時間を最小限に抑える準備ができているか、事前にマリネされたオプションを求めています。 冷凍チキンは、多くの場合、分割された味付けされた品種で利用可能であり、未使用の部分を将来の消費のために安全に保管できるため、食品廃棄物を
サプライチェーンの課題と市場の制約
有望な成長見通しにもかかわらず、冷凍鶏肉市場は重要な物流およびインフラ上の課題に直面しています。 輸送中および保管中にコールドチェーンの完全性を維持することは、依然として最大のハードルの1つです。 停電、輸送遅延、機器の故障などの中断は、製品の品質と安全性を損なう可能性があります。 冷凍鶏肉製品は非常に温度に敏感であるため、わずかな変動でも腐敗を引き起こす可能性があります。
さらに、市場は、特に通関手続きやコンプライアンス要件が出荷遅延につながる可能性のある国境を越えた取引において、国際貿易の複雑さに脆弱で これらの課題は、一貫した製品配送を確保し、消費者の信頼を維持するために、堅牢な物流ネットワークと温度制御された施設の重要性を強調しています。
市場機会を駆動する技術の進歩
高度な凍結およびパッケージング技術の導入は、市場成長のための新しい道を開いています。 個別に急速冷凍（IQF）処理などの技術により、鶏肉を別々に冷凍することができ、氷の結晶の形成を防ぎ、食感と風味を維持します。 この革新により、冷凍鶏肉の品質と利便性が向上し、解凍後の新鮮な肉によく似た製品を消費者に提供します。
Map（modified atmosphere packaging）や真空シールなどのパッケージングの革新により、酸素曝露を減らし、冷凍庫の燃焼を防ぐことにより、製品の保存性がさらに向上しました。 さらに、鮮度指標や温度センサーなどのスマートパッケージング技術を取り入れることで、ブランドは透明性を高め、消費者に製品の安全性について安心させることができます。 これらの開発は、グローバル市場における冷凍鶏肉の価値提案をまとめて強化します。
