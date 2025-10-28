レポートオーシャン株式会社プレスリリース :冷凍鶏肉市場は、便利なタンパク源に対する世界的な需要高まりとコールドチェーン物流インフラ拡大を背景に、033年までに505億米ドルを超えると予測されている

