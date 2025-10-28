4毒抜きをもっと手軽に！「4毒抜き＆無添加フリー冷凍弁当」発売開始

株式会社鶴食

山形県にある株式会社鶴食（本社：山形県鶴岡市）は、忙しい現代人でも“4毒抜き”食生活を取り入れやすく、続けられるように工夫した画期的な冷凍宅配弁当『makes（メイクス）発芽玄米ごはん』シリーズを発売開始しました。初回はワンコイン（1食500円）で試せるお得なセットを用意し、健康志向の方々に手軽さと継続性を提供します。本商品は「4毒（小麦・植物油・乳製品・甘いもの）抜き＆食品添加物フリー」の冷凍弁当であり、4毒抜きの皆様から寄せられていた「継続の難しさ」を解消することを目指した商品です。

背景：広がる「4毒抜き」健康法と継続の課題

近年、「4毒抜き」と呼ばれる食事法が健康志向の人々の間で大きな注目を集めています。【4毒抜き】とは、小麦・植物油・乳製品・甘いものを控えることで、食習慣を見直す考え方として紹介されることが多い食事法です。近年では関連書籍も出版され、SNSなどでも広く話題になっています。まさに今、“4毒抜き”は健康業界で話題のキーワードとなっています。

しかしながら、この画期的な食事法にも一つ大きな課題がありました。

それは日々の実践のハードルです。小麦や乳製品、砂糖を使わない食事を毎日準備するのは容易ではなく、特に以下のような悩みが多く聞かれます。

「忙しい昼食時に、4毒抜き対応のメニューを用意するのが難しい」

「コンビニや外食では4毒抜きの要件を満たす食事がほとんどない」

「家族と別メニューで自分だけ4毒抜き料理を作るのは手間がかかる

このように、手間や時間の制約が原因でせっかくの健康法を続けられない人が少なくありませんでした。実際、便利なコンビニ食品に頼らざるを得なかったり、自炊の負担から挫折してしまうケースもあるようです。4毒抜き”を実践する方々からも「続けにくい」という声が多く寄せられていました。

商品特徴：続けられる「4毒抜き」冷凍弁当の誕生

こうした背景を受けて誕生したのが、今回発売する『makes 続けられる4毒抜き冷凍弁当』シリーズです。本商品の最大の特徴は、4毒抜きの理念を体現した手軽な冷凍弁当であることです。以下に主な特長をまとめます。

4毒＆添加物を一切不使用：原材料に小麦、乳製品、精製した油、砂糖など甘いものを一切使わず、化学調味料・着色料・保存料・香料などの食品添加物もゼロで調理しています。まさに “食べてはいけない4つ” を除去した宅配弁当です。

厳選された安全・高品質食材：主食には栄養価の高い発芽玄米を採用。山形県鶴岡市で特別栽培されたコシヒカリ「水上米」を独自の方法で発芽させ、発芽玄米を主食に採用し、食物繊維を摂りやすいようにしています。おかずも国産鶏肉やDHA・EPAを含む※タイセイヨウサバ（鯖）など高品質な素材を使用し、調味料も無添加の特製ダレで仕上げています。素材本来の美味しさと栄養を存分に引き出し、「冷凍お弁当だけど美味しい」を両立しました。

※栄養価・含有量はメニューにより異なります

手軽さ抜群：電子レンジで温めるだけ：調理や買い出しの手間は一切不要。冷凍状態でご自宅に届き、食べたいときに電子レンジで約4分30秒温めるだけで出来たての美味しさを楽しめます。忙しい仕事の合間のランチでも、家事や子育てで時間がない日でも、ストレスなく続けられます。

続けやすい工夫：コンパクト容器＆宅配サービス：各食はコンパクトな容器に詰められており、冷凍庫で省スペースに保管可能。持ち運びもしやすいため、職場や旅行先に持って行くこともできます。また定期宅配サービスを利用すれば、重い食材の買い出しも不要で、自宅にいながら継続的に入手可能です。必要な数だけを計画的に受け取れるので、無理なく習慣化できます。

経済的な価格設定：健康食品は高価というイメージを覆すべく、価格は1食あたり500円（税込）からと非常にリーズナブルに設定しました（※初回限定の特別価格）。外食よりも手頃な水準です。これにより経済的な負担を感じることなく継続でき、“毎日続けること”をサポートし、健康的な食習慣づくりを後押ししながら4毒抜きを長期的にサポートします。

以上のように、『makes 4毒抜き冷凍弁当』は「手軽さ」「美味しさ」「続けやすさ」を兼ね備えた、4毒抜きを続けるために創られたお弁当です。4毒抜き理念に強く共感する開発チームが「これなら続けられる！」という答えを形にしたものとなっています。4毒抜きを実践中の方はもちろん、これから始めてみたい方にとっても、頼もしい“パートナー”になることでしょう。

商品概要

鶏そぼろ弁当焼き鯖弁当焼き豚弁当

商品名： makes（メイクス） 発芽玄米ごはん 冷凍弁当 ※4毒（小麦・植物油・乳製品・甘いもの）不使用・無添加

https://tsurushoku.studio.site/

内容： 主食（発芽玄米ご飯）＋おかず2～3品のセット（例：鶏そぼろ煮・焼き豚・生姜ひじき 等）

価格： 3食セット 2,400円（税込）～（※通常価格、1食あたり800円）

※初回限定クーポン適用で 3食セット1,500円（税込、1食500円）に割引

販売形式： 単品購入または定期購入（サブスクリプション）

※初回お試しセットあり（上記ワンコイン価格はお試しセット適用時）

発売日： 2025年9月19日

販売チャネル： 公式オンラインショップ（makes公式ECサイト）

配送： クール宅急便（冷凍）にて全国配送。定期便は毎月1回のお届け（数量・メニューは選択可）

販売元： 株式会社鶴食（つるしょく）

※本商品は医薬品・医療機器ではありません。疾病の治療・予防を目的としたものではなく、効果・効能を保証するものではありません。感じ方には個人差があります。

※「4毒抜き」は一般に紹介されている食事法の一つであり、特定の医療機関・人物による監修・推奨を受けた商品ではありません。

会社概要

社名： 株式会社鶴食（TSURUSHOKU Co., Ltd.）

所在地： 〒997-0038 山形県鶴岡市北茅原町8-1 ライフサポートハウス千寿2F

事業内容： 冷凍食品・宅配弁当事業、給食サービス事業 他

【本件に関するお問い合わせ先】

メール：makes@tsurushoku.com

担当：井上 千尋

本リリースに関するお問い合わせは、上記担当までお気軽にご連絡ください。健康的な食生活を無理なく続けられる『makes 4毒抜き冷凍弁当』シリーズをぜひ一度お試しいただき、”4毒抜き”という考え方を日々の食事に手軽に取り入れてみてください