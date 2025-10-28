【ジャパンモビリティショー2025】日本最大級のキャンピングカーメーカー『ナッツRV』が、室内まる見えの特別製作“スケルトンキャンピングカー”を出展！

株式会社 ナッツ

日本最大級のキャンピングカー製造メーカーの株式会社ナッツ（本社：福岡県遠賀郡遠賀町、代表取締役：荒木賢治）は、2025年10月31日（金）から11月9日（日）まで東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」に前回に引き続き、出展いたします。

今回は、ナッツRVの“技術力”と“デザイン力”をより多くの方にお伝えするために、特別製作された3台の「スケルトン仕様のショーカー」をはじめ、全9台のキャンピングカーを展示いたします。

■出展するスケルトンキャンピングカー

ボーダーバンクス HYPER EvolutionIII Type-TL・スケルトン仕様

ナッツRVが誇る、国内最高峰キャンピングカー「ボーダーバンクス -BORDER BANKS-」。

その中でもハイパーエボリューションIII仕様のType-TLをベースに、“見えない部分”をアクリルで可視化。ナッツRVの最上級クオリティを体感いただける1台です。

クレア HYPER EvolutionIII 5.3 Type-X・スケルトン仕様

ナッツRVのフラッグシップモデル「ボーダーバンクス」最高峰プレミアムクラスキャンピングカー「ボーダーバンクス」

断熱性能・静粛性・安全性など、ナッツRVの技術が凝縮された「クレア」シリーズ。

特別仕様のスケルトンモデルでは、電装システムなどをリアルにご覧いただけます。見た目にもインパクトのある透明ボディが、ナッツRVの“技術の裏側”を伝えます。

ジョリビー グランデ W・スケルトン仕様

断熱性や素材から環境面まで考えた次世代キャンピングカー。キャブコン「クレア」「セミダブルベッド」＋「大容量ラゲッジスペース」＋「快適ダイネット」ハイクラススタンダードモデルの5.3X

日本の街・道路にフィットしたスマートなキャブコン略して「スマコン」として今年デビューした「ジョリビー グランデ W」をベースに製作されたスケルトン仕様のショーカー。

架装部分の大半をアクリルで仕上げ、コンパクトながら高い機能性とデザイン性を“見えるかたち”で表現。このイベントでしかご覧いただけない、特別な1台です。

■その他 出展車両

ナッツ史上“最小ボディ”のスマートキャブコン、略してスマコン「ジョリビー」コンパクトでも必要な機能はバッチリ！常設2段ベッド仕様

福岡発ヒーロー『ドゲンジャーズ』専用車両 “ドゲナッツ” も特別展示

この【ドゲナッツ】は、ナッツRVのキャンピングカー「クレア HYPER EvolutionIII 5.3 Type-X」をベースに特別カスタムを施した福岡発ヒーロー『ドゲンジャーズ』専用車両で、過去にはテレビ番組や各種イベントで実際に使用された実績を持つ、非常に貴重なモデルです。現在は一般公開の機会がほとんどないため、本展示は特別な機会となります。

ナッツRVの技術とデザイン、そして地域とのコラボレーションが融合した「クレア」の特別仕様【ドゲナッツ】もぜひご覧ください。

- スマコン「ジープニー Type‑X」- スマコン「アレッタ HYPER EvolutionIII Type‑RE」- FIATデュカトベース「ゼニア Type‑TL」- FIATデュカトベース「フォルトナ M」- 軽キャンピングカー「シーバス L」

合計9台を出展し、ナッツRVの最新モデルから話題の特別仕様まで、多彩なキャンピングカーをラインアップします。

■展示コンセプト：「見えるナッツの“ものづくり”」

特別展示のスケルトン仕様車は、キャンピングカーの安全性・快適性・断熱性などナッツRV独自の設計思想を可視化した特別モデルです。

車両内部の構造を直接ご覧いただくことで、普段は目にすることのない“ナッツRVの本気のものづくり”を体感していただけます。

ナッツRVは、これからも「技術」と「デザイン」でキャンピングカーの新たな可能性を切り拓き、

“旅するモビリティ”の魅力を発信してまいります。

スケルトン仕様でしか味わえない、リアルな構造美と革新的な設計思想を、ぜひ会場でご体感ください。

詳細はこちら :https://nutsrv.co.jp/contents/news/jms2025/出展車両の詳細は、ナッツ公式HPで詳しくご案内しております。ぜひご覧ください。

■ナッツRVとは

ナッツ RV は国内シェア No.1 のキャンピングカー専門メーカーです。福岡本社をはじめ、国内3工場、海外2工場で年間1,200台ものキャンピングカーを生産しています。また、国内10店舗でのアフターフォロー体制（金沢にも店舗あり）を整えています。

ナッツRVは、災害時にも活躍する“社員専用レンタルキャンピングカー”を56台所有し、レジャーだけではない、マルチに使えるキャンピングカーの魅力を発信しています。

キャンピングカー業界のリーディングカンパニーとして、「この国にキャンピングカーというカルチャーを！」というスローガンをベースに、“クルマ旅と車中泊”の文化を創出しています。

＜会社概要＞

【社名】株式会社ナッツ

【売上】132億円（非上場）※2024年度実績

【代表取締役】荒木 賢治

【創業】1990年7月

【本社所在地】福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎1704-3

【従業員数】※2025年3月現在

●ナッツ本社・日本国内：246名 ●フィリピン・セブ工場：234名 ●中国大連工場：152名

【公式HP・SNS】

HP → https://nutsrv.co.jp/

X → https://x.com/NutsRV1990

Instagram → https://www.instagram.com/nutsrv/

YouTube → https://www.youtube.com/@nutsrv72 ほか