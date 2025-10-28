ホールケーキを“ひとりじめ”。ショートケーキ風に仕立てた、エアリーチーズクリームパンケーキ＆“生”モンブランが登場！「ビブリオテークのクリスマスフェア」11/6(木)よりスタート

有限会社コンテンポラリープランニングセンター

東京・大阪・福岡・熊本で展開する『カフェ＆ブックス ビブリオテーク』および姉妹店のパンケーキ専門店『パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク』では、2025年11月6日（木）～12月25日（木）の期間、わたしだけの“ホールケーキ気分”が味わえる「ビブリオテークのクリスマスフェア」を開催します。

エアリーチーズクリームのクリスマス“ホール”パンケーキ いちごミルキーソースいちごのクリスマス“生”モンブラン〈わたしだけの“ホール”ケーキ〉

【開催概要】

■フェア名：

ひと皿で祝う、聖夜のきらめき。

わたしだけのひとりじめ“ホール”ケーキ。

「ビブリオテークのクリスマスフェア」

■開催期間：2025年11月6日(木)～12月25日(木)

■開催場所：カフェ＆ブックス ビブリオテーク全店/パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク

※店舗によって展開内容や店頭表示金額が異なる場合がございます。

※収穫状況により販売時期と内容が変更になる場合がございます。

テーマは、わたしだけの“ひとりじめホールケーキ”。

ふわっととろけるエアリーチーズクリームのパンケーキや“生”モンブランを、クリスマスケーキの定番「ショートケーキ」のように見立て、ホールケーキの華やかさをまるごとひと皿で楽しめる贅沢デザートが登場します。ほかにも、濃厚ショコラのブッシュ・ド・ノエルや、スパイスが香るシュトーレンチーズケーキなど、多彩なクリスマス限定デザートも勢ぞろい。ホリデーシーズンのカフェ時間を華やかに彩ります。

【メニュー紹介／ホールケーキ気分が味わえる、特別なクリスマスデザート】

◆ まるでホールケーキ...ひと皿で祝う、ふわもちのクリスマス。新しく生まれ変わったエアリークリームは、さらにふわっと軽く、雪のようにとけるくちどけに。

・商品名称：エアリーチーズクリームのクリスマス“ホール”パンケーキ いちごミルキーソース

・税込価格：1,870円

・提供店舗：カフェ＆ブックス ビブリオテーク全店／パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク

まるで苺ショートケーキのような“ホール”パンケーキをひとりじめ。雪のようにふわっととろけるエアリーチーズクリームがいちごの酸味と溶け合う、甘酸っぱいひととき。アーモンドチュイルの香ばしさが、ひと口ごとに心地よいアクセントを添えて。

◆ やわらかく溶けていく、“生”の魔法。ひとりじめ、わたしだけの“ホール”ケーキ。

・商品名称：いちごのクリスマス“生”モンブラン〈わたしだけの“ホール”ケーキ〉

・税込価格：1,320円

・提供店舗：カフェ＆ブックス ビブリオテーク全店

断面がわかる写真

ひとさじごとに、やさしく溶けていく“生”のくちどけ。しっとりとした“生”シフォンに、いちごの甘酸っぱさをアクセントに添えました。ちいさな“ホールケーキ”で過ごす、わたしだけのクリスマス。

【メニュー紹介／クリスマスの季節限定デザート】

◆ いちごとピスタチオのクリスマスデュエット。心に灯るツリーパンケーキ。

・商品名称：いちごとピスタチオのクリスマスツリーパンケーキ いちごソース

・税込価格：1,650円

・提供店舗：カフェ＆ブックス ビブリオテーク2店舗[有楽町・大阪]／パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク

香ばしいピスタチオクリームでツリーをかたどった、華やかなひと皿。いちごの酸味とナッツのコクが重なり合う、奥行きあるハーモニーをお楽しみください。

クリスマスの午後を彩る、心ときめくパンケーキです。

◆ 口どけまで、クリスマス。雪の森でひと仕事、木こりサンタの甘い贈りもの。

・商品名称：いちごのクリスマスショート

・税込価格：1,100円

・提供店舗：カフェ＆ブックス ビブリオテーク全店

ふわとろの〈生〉クリームが主役のショートケーキ。口どけのよいスポンジに、みずみずしい国産いちごと、きめ細やかなクリーム、いちごのコンフィチュールを重ねて。雪の森を見守るように、ちいさな木こりサンタが踊っています。やさしい甘さとぬくもりを届ける、冬限定のひと皿です。

◆ とろけるショコラに、ベリーのきらめき。ショコラの森で見つけた、サンタのブッシュ・ド・ノエル。

・商品名称：フランボワーズショコラのブッシュ・ド・ノエル

・税込価格：1,210円

・提供店舗：カフェ＆ブックス ビブリオテーク全店

フランボワーズの甘酸っぱさと、濃厚なチョコレートのハーモニー。しっとりと焼き上げたショコラ生地とクリームを合わせ、森の丸太をかたどったブッシュ・ド・ノエルに仕立てました。小さな木こりサンタが、今まさに丸太を切り出しているような、遊び心あふれるひと皿です。

◆ スパイスの森で、トナカイとティータイム。ふわり香って、とけてゆく、クリスマスの味わい。

・商品名称：シュトーレンチーズケーキ

・税込価格：1,045円

・提供店舗：カフェ＆ブックス ビブリオテーク全店

スパイス香るシュトーレン生地に、なめらかなチーズムースを重ねた、冬限定のチーズケーキ。シナモンやナツメグのやさしい香りがふわりと広がり、ひと口ごとにクリスマス気分を運びます。雪の森にたたずむトナカイが、静かな聖夜をそっと見守るように。心まであたたまる、冬のひと皿です。

◆ 華やぐ香り...いまだけの限定ブレンド。「クリスマスティー」とのペアリングできらめくティータイムを。

まるでデザートみたいな、冬の紅茶。ケーキの余韻を引き立てる、香りのひと口。

洋なしやりんご、バナナにキャラメル。

果実とスイーツの香りがふんわりと重なり合う、華やかなクリスマスティー。やさしい甘みと軽やかな口あたりで、パンケーキだけでなく、ショートケーキやチョコレートデザートとも相性抜群です。

冬のティータイムを、ひとしずくの香りであたためて。

【店舗概要】

■ cafe&books bibliotheque〈カフェ＆ブックス ビブリオテーク〉

それは、今日をちょっと特別にする ケーキの時間。旬の食材を使用した、一から手作りのこだわりケーキ、ふわふわ・もっちりの焼きたてパンケーキに季節のお食事プレートをお楽しみいただけます。本や雑貨に囲まれて過ごす、特別なひとときを。

[東京] 千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町店 ルミネ1 3F／TEL：03-5222-1566

[東京] 武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺1F 2番街／TEL：0422-22-1495

[大阪] 大阪市北区梅田1-12-6 E~ma B1F／TEL：06-4795-7553

[福岡] 福岡市中央区天神2-10-3 VIORO B1F／TEL：092-752-7443

[熊本] 熊本市手取本町6-1 鶴屋百貨店 東館1F PARKTERiA／TEL：096-323-5270

■ PANCAKE & books bibliotheque〈パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク〉

「パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク」は、自分好みのパンケーキを発見できるパンケーキ専門店。東京・大阪・福岡・熊本で展開する「カフェ＆ブックス ビブリオテーク」の姉妹店として2020年よりスタート。北海道・浜中町のプレミアム牛乳と淡路島・北坂養鶏場の純国産鶏卵「さくらたまご」を贅沢に使用し、ふっくらとした“しっとりモチモチ”のできたてパンケーキを提供しています。

[大阪] 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス4F／TEL：06-4395-5757

