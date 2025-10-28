NANGA x Saturdays NYC 初となるコラボレーションアイテムを発売

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進）が展開する「Saturdays NYC（サタデーズ ニューヨークシティ）」は、2025年10月29日（水）より、「NANGA（ナンガ）」との初のコラボレーションアイテムを、直営店およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。





本コラボレーションでは、「NANGA」を代表する防湿透湿素材である「AURORA TEX(R)（オーロラテックス(R)）」を採用したフードタイプのダウンジャケットを制作しました。

膨らみが多く、空気の断熱効果が高い700FP（フィルパワー）のリサイクルダウン（90/10）を使用し、シルエットをやや大きめにアップデート。

着用感の良いラグランスリーブと、程よいゆとりをもたせたサイジングにより、「Saturdays NYC」らしいリラックスしたムードを演出します。

また、シームレスな表面ではなく、大判のダイヤモンドキルトを採用することで、表情豊かなデザインに仕上げています。

Item detail

NANGA×Saturdays NYC QUILTED DOWN JACKET

\69,300 in tax

Color：Black,Olive

Size：S,M,L,XL

耐水圧20,000mm、透湿性6,000g/m²/24hrsを誇る「NANGA」独自の防水透湿素材「AURORA TEX(R)（オーロラテックス(R)）」生地（ナイロン）を採用しています。





発売店舗

代官山・NEWoMan高輪・名古屋・神戸・大阪・阪急うめだ・京都高島S.C.

オフィシャルオンラインストア ( https://saturdaysnyc.co.jp/(https://saturdaysnyc.co.jp/) )





