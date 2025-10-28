丸文、赤外線レーザーワイヤレス給電システム「AirCord(TM)」 評価キットを提供開始

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO / COO︓堀越裕史、本社︓東京都中央区、以下、丸文）は、Wi-Charge Ltd（以下、Wi-Charge社）の赤外線レーザーワイヤレス給電システム「AirCord(TM)（エアコード）」の事前検証を目的とした、評価キットの提供を開始しましたのでお知らせいたします。

【背景 DX推進の課題となる電源問題】

倉庫や店舗におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）推進には、IoTセンサーやカメラなど、多種多様なデバイスの設置が不可欠です。しかし、配線工事のコストや物理的な制約、バッテリー交換の手間や費用が導入の障壁となるケースは少なくありません。

「AirCord(TM)」は、赤外線レーザー技術を応用し、「電源問題」を根本から解決する画期的なソリューションです。世界共通のレーザー製品安全基準IEC60825-1で最も安全とみなされるクラス1に分類され、人体への影響を心配することなく（目に障害が生じる危険性がないレベル）、離れた場所へ安定的に電力を供給できます。これにより、以下のようなメリットを得ることができます。

【「AirCord(TM)」評価キット提供の目的】

- 電源配線からの解放による、設置の自由度向上これまで必要だった電源配線工事が不要となり、機器の設置・導入が容易になります。 また、設置場所の制約からも解放されるため、より柔軟で効率的なレイアウト設計が可能となります。- 常時無線給電による、運用効率の最大化常に無線で給電されるため、バッテリー交換にかかる管理工数とコストが削減できます。さらに、搭載バッテリー自体の小型・軽量化も実現できるため、デバイス本体の小型化にも貢献します。

この度提供を開始する評価キットは、お客様の製品が実際に使用される環境（エンドユーザー様の利用環境）において、「AirCord(TM)」の給電能力、設置の容易さ、そして運用上の安全性を直接ご確認いただき、安心して導入いただくことを目的としています。実環境でのテスト利用を通じて、ワイヤレス給電がもたらす価値を体感いただけます。

【柔軟な導入検討を可能にする2つのプラン】

本評価キットは、お客様の多様なニーズにお応えするため、ご購入いただく「販売プラン」と、短期間での評価に最適な「有償レンタルプラン」の2種類を用意しております。お客様の計画に合わせて、柔軟に「AirCord(TM)」の導入をご検討いただけます。

【「AirCord(TM)」評価キット概要】

- 提供内容

送電器（R1 or R1HP）：1台

付属品：送電器用スタンド、AC アダプタ、

送電器設定用ツール

受電器：2台

付属品：受電器用スタンド、受電器評価用ボード、

受電器設定用ツール

【今後について】

- 提供形態：販売／有償レンタル- 価格・レンタル料金：価格およびレンタル料金、期間などの詳細につきましては、下記お問い合わせ先までご連絡ください。「AirCord(TM)」評価キットの詳細 :https://www.marubun.co.jp/products/70286/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

当社は、「AirCord(TM)」評価キットの提供を通じて、ワイヤレス給電技術の普及を促進し、スマート倉庫やスマート店舗分野におけるお客様のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進を支援してまいります。将来的には、スマートオフィスやスマートホームといった分野への展開も見据え、より快適で効率的な社会の実現に貢献してまいります。

【「AirCord(TM)」について】

送電器から照射された赤外線レーザーを受電器が電力に変換することで、ワイヤレスでの電力供給を実現するシステムです。国際的な安全規格であるIEC 60825-1:クラス1に準拠しており、公共の場でも安全にご利用いただけます。

Wi-Charge社「AirCord(TM)」の情報は以下よりご確認いただけます。

赤外線レーザーワイヤレス給電システム「AirCord(TM)」の詳細は、以下よりご確認いただけます。

「AirCord(TM)」について :https://www.marubun.co.jp/products/64843/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

お問い合わせ先

Wi-Charge社「AirCord(TM)」に関するお問い合わせ先

Mail：wpt@marubun.co.jp

報道・メディアからの取材に関するお問い合わせ先

Mail：koho@marubun.co.jp