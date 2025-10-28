2025年10月1日（火）、JR韮崎駅から徒歩8分の好立地に「ホテルララPLUS＋」がリブランドオープンしました。









シンプルで機能的な客室に加え、ゆったりと疲れを癒す大浴場を完備。ビジネス・観光いずれのシーンにも快適にご利用いただけるホテルです。

朝食は、旬の食材や韮崎の特産品を取り入れた日替わりバイキングスタイル。地元の味を楽しみながら、1日の始まりを心地よく迎えていただけます。

「ホテルララPLUS＋」は、旅の拠点としての利便性と、心温まるおもてなしを両立。リーズナブルで身近な宿泊先として、地域に愛されるホテルを目指します。

■ホテル概要

名称：ホテルララPLUS＋

所在地：〒407-0024 韮崎市本町1-1-20

電話番号：0551-23-1510

客室数：86室 本館59室、別館27室(準備中)

駐車場：当館専用パーキング58台・無料(敷地内16 台/臨時駐車場42 台)

アクセス：

【自動車】中央自動車道韮崎ICから約8分

【電車】JR中央線韮崎駅から徒歩約8分

公式サイト： HP

韮崎市の魅力を紹介｜my café room（マイカフェルーム）♪









ゆったりとくつろげる空間を提供します！

モーニング・定食・ピザ・パスタ等のランチ、ディナーにデザートのケーキまで充実しています。

全品テイクアウトもOKです！

住所：〒407-0024 韮崎市本町1-9-4 清水ビル1階

電話番号：0551-45-8699

営業時間：8:00～19:00

定休日：不定休（詳しい営業時間は公式サイトをご確認ください。）

公式サイト：

Instagram

X

詳細はこちら♪

https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/osyokujidokoro/gurume/9075.html