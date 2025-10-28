SAMM HENSHAW

サム・ヘンショウ

SAMM HENSHAW PRESENTS: “IT COULD BE WORSE”





現代ソウル・ミュージックのアンバサダー！ 伝統を守り優しい世界観で昇華するソウルは絶品！

主催・招聘・企画制作： KYODO TOKYO / EVENTIM LIVE ASIA メディア・パートナー：NME JAPAN



公演概要

SAMM HENSHAW PRESENTS: “IT COULD BE WORSE”



東京：2026年1月27日（火）開場18:00 / 開演19:00 EX THEATER ROPPONGI

名古屋：2026年1月28日（水）開場18:00 / 開演19:00 NAGOYA CLUB QUATTRO

大阪：2026年1月29日（木）開場18:00 / 開演19:00 BIGCAT

チケット料金

【東京】

・M&G付 バルコニー席：\20,000（税込）

（優先入場 / ミート＆グリート付）※イープラスのみの販売

・M&G付 スタンド席：\20,000（税込）

（優先入場 / ミート＆グリート付）※イープラスのみの販売

・スタンド席：\11,000（税込）

・アリーナ・スタンディング：\9,500（税込）

【名古屋 / 大阪】

・M&G付 スタンディング：\20,000（税込）

（優先入場 / ミート＆グリート付）※イープラスのみの販売

・スタンディング：\9,500（税込）

※入場時ドリンク別途必要 / ※入場整理番号付 / ※未就学児（６歳未満）入場不可

※公式チケット販売事業者以外の転売サイト等でご購入されたチケットに関しましては、入場の保障や、電子チケットへの振替等は対応致しません。会場への入場にはチケットが必要となり、購入履歴等での入場はできません。



お問い合わせ

【東京】キョードー東京 0570-550-799

オペレータ受付時間（平日11:00 ～ 18:00・土日祝10:00 ～ 18:00）

【名古屋】キョードー東海 052-972-7466

オペレータ受付時間（月～金 12:00～18:00 土 10:00～13:00 ※日曜・祝日は休業）

【大阪】キョードーインフォメーション 0570-200-888

オペレータ受付時間（12:00～17:00 ※土日祝休業）

日本公演HP : https://tickets.kyodotokyo.com/sammhenshaw2026/

チケット販売スケジュール

イープラス独占先行（先着）2025年 10月 28日（火）正午12:00 ～ 11月 9日（日）23:59

イープラス独占先行（2次）（先着）2025年 11月 10日（月）正午12:00 ～ 11月 20日（木）23:59

プレイガイド先行（先着）2025年 11月 21日（金）10:00 ～ 12月 5日（金）23:59

一般発売 2025年 12月 6日（土）10:00 ～

アーティスト 各SNS

■オフィシャルHP：https://sammhenshaw.com

■公式Instagram：https://www.instagram.com/sammhenshaw

■公式YouTube：https://www.youtube.com/c/sammhenshaw

■公式Facebook：https://www.facebook.com/SammHenshaw

■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sammhenshawmusic

アーティスト詳細







抜群のメロディーセンスを誇る現代ソウル・ミュージックシーンの旗手、

英サウス・ロンドン出身のシンガー・ソングライター、サム・ヘンショウの来日公演開催決定！

幼少期よりゴスペル音楽に囲まれ楽器の演奏を学びながら育ったサムは、15歳より楽曲制作をスタート。大学ではポピュラー音楽を専攻し、その後2015年にColumbia Recordsと契約すると同年9月にEP『The Sound Experiment』でデビュー、翌2016年にはセカンドEP『The Sound Experiment 2』を発表。

また、2018年リリース「Broke」や2019年リリースの「Church」がここ日本でも大ヒットを記録し多くのファンを獲得、現在に至るまで国内外から熱い支持を集め続けている。

2022年には「Grow」を収録したアルバム『Untidy Soul』をリリース。ガーディアン、ワンダーランド、NME、NPRなど英米両国のメディアから称賛を浴び、「温かみがありながらも荒削りな彼の声は、同世代が誇る最高のソウル・ヴォイスの殿堂にふさわしい」と評された。

ファレル・ウィリアムズからも才能を認められ、ジョン・レジェンド、故クインシー・ジョーンズからアースギャング、トベ・ヌウィグウェ、ジェイコブ・バンクス、コタ・ザ・フレンドなど幅広いアーティストとコラボレーション、また、チャンス・ザ・ラッパーのツアー・アクトを務めたことでその存在を広く世間へと知らしめる事となる。

今年発表された新曲「Find My Love」は、グラミー賞2度受賞のマルチアーティストのTori Kellyをフィーチャーした至極のナンバー！

そして、遂に、ニュー・アルバム『It Could Be Worse』が完成！！

彼の天賦の才である力強い声、そしてゴスペル / ヒップホップ / R&B / ソウルなどが融合された、オーガニックで暖かみを感じさせるレトロソウルなサウンド。

待望のワールド・ツアーがここ日本からスタート！東京、大阪そして名古屋の3都市で開催決定！

心の奥底へと響くソウルフルな音楽で暖かく彩ってくれるであろう彼のパフォーマンスは必見！

新曲「Find My Love」

https://sammhenshaw.ffm.to/find-my-love

「Find My Love」MV

https://www.youtube.com/watch?v=kU6lILRM2d4