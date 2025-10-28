海と空の絶景と“ととのう”滞在を、糸島で。完全プライベートヴィラ「WADATSUMI（ワダツミ）」が11月15日(土)オープン
福岡県で新築・リフォーム・不動産等を手掛けるREGALO株式会社（代表取締役：深堀 剛秀）は、福岡県糸島市・二丈福井に、海と空に癒される完全プライベートヴィラ「WADATSUMI（ワダツミ）」の開業を発表します。
グランドオープンは2025年11月15日（土）、予約開始は11月1日（土）。
福岡の喧騒からわずか１時間。海と空の景色を一望できる絶好のロケーションに、プライベートプールやサウナ、自然と一体化した空間デザインを備え、心身をリセットする“ウェルネス・リトリート”として新しい滞在スタイルを提案します。
WADATSUMIホームページ :
https://wadatsumi-villa.jp/
■静けさに溶け込む 忘れられない自然のひととき ― WADATSUMIの特徴
「WADATSUMI」は、訪れるゲストに、日常を忘れさせる体験をお届けします。海と空のリズムに身を委ね、心と体を解きほぐす“体験の場”として設計されたウェルネスヴィラです。
- 完全プライベートの一棟貸し他の宿泊客と空間を共有しない、一棟まるごとの貸切スタイル。家族・友人・パートナーだけの自由な滞在が可能です。リビングからテラス、プールまで、すべてが「自分たちだけの空間」として過ごせます。
- 海を望むプライベートプール＆本格サウナ敷地内には、海を望むプライベートプールと本格的なサウナを完備。サウナは広さ約2帖・定員4名で、温度設定も簡単。好みの環境で本格的な“ととのう体験”が可能です。一棟貸しのため、人目を気にせず、心ゆくまでサウナを楽しめます。
- 自然と調和したデザインとウェルネス空間
海風、潮の香り、陽の光、植栽の緑――五感で自然を感じられる建築デザインを採用。静寂と開放感の中で、心身をリセットするひとときを過ごせます。
- 地元文化とつながる体験糸島ならではの食材を使った料理や、地域文化との接点も用意。地元との調和を大切にしながら、旅の思い出に深みを添えます。
■ブランドストーリー この地でしかできない体験を
「WADATSUMI」が建つ糸島・二丈福井は、福岡市からほど近く、海と山が出会う自然豊かな土地。
都会の喧騒を離れ、心と体をリセットできる“自然のリズム”が息づく場所です。
私たちは、訪れる人がここで自分自身と向き合う時間を持ち、日常の疲れを解き放ち、心身のバランスを取り戻す体験をしてほしいという想いから、この地を選びました。
ブランドビジョンとして、「訪れるすべての人に、海と自然がもたらす心身の癒しとウェルネス体験を届ける」ことを掲げています。
名称｜WADATSUMI（ワダツミ）
所在地｜福岡県糸島市二丈福井2245-7
アクセス｜（福岡空港から車で約50分／JR筑肥線大入駅から徒歩10分）
利用料金｜1泊6万5千円～（4名1室）※5名以上は1名追加ごとに＋4,000円
公式サイト：https://wadatsumi-villa.jp
Instagram：＠wadatsumi_itoshima(https://www.instagram.com/wadatsumi_itoshima)
＜主な特徴＞
・一棟貸しの完全プライベート空間
・ 海を望むプール＆サウナ付き
・地元の自然・食・文化とつながる体験
＜滞在イメージと利用シーン＞
対象層｜カップル・ファミリー・友人グループ・インバウンド旅行者
滞在スタイル｜完全プライベートステイ／アクティビティ体験／ワーケーションなど自由自在
サービス｜地元食材を活かした料理やシェフ派遣、BBQ設備も完備
「WADATSUMI」は第一号棟としてスタートします。今後は新たなヴィラの展開や、地元クリエイターとのコラボイベント、ウェルネスリトリートの開催なども予定しています。
【会社概要】
REGALO株式会社
住所 〒819-0022 福岡県福岡市西区福重3-36-1
TEL 092-407-5691
FAX 092-407-5694
HP https://www.regalo-design.jp/