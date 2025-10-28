じげんが運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』が、データ分析業務の効率化と自動化をテーマにした無料オンラインセミナーを開催

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）が運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』（https://3naoshi.com/）は、2025年11月4日（火）に無料のオンラインセミナー『“集計地獄”を抜け出すマーケティングの新常識ー分析業務を自動化し、改善案を導き出すツール活用術ー』を開催します。

データ分析やレポーティングに多くの時間を費やし、戦略的な判断や改善策の検討に十分な時間を割けていない――。

そんな課題を抱えるマーケターに向けて、本セミナーでは、分析業務を自動化し「考える時間」を取り戻すための最新ツール活用術を紹介します。

■セミナー概要

・ライブ配信日時：2025年11月4日（火） 13:00～14:00

・オンデマンド配信日時：2025年11月5日（水）～11月11日（火）

・実施形式：オンライン

・参加費：無料

・定員数：300名

・申し込み方法：下記詳細URLよりお申込みください。

https://posts.3naoshi.com/event_20251104?organizationId=1786

※視聴URLは、お申し込みいただいたメールアドレス宛にお送りします。届かない場合は、3naoshi-webinar@zigexn.co.jp

にお問い合わせくださいませ。

・主催：株式会社じげん

■タイムテーブル

・オープニング（13:00～13:05）

＜モデレーター：株式会社じげん＞

・【サイト分析】（13:05～13:15）

サイト分析のゴールは集客ではない！

「売れるサイト」へ変貌させるCVR最大化戦略

＜登壇企業：株式会社UNCOVER TRUTH＞

・【広告分析】（13:15～13:25）

「広告効果」は本当に見えているか？

効果を最大化するデータ統合と分析手法

＜登壇企業：リーンマーケティング株式会社＞

・【クリエイティブ分析】（13:25～13:35）

クリエイティブの勝ちパターンを言語化・再現するデータ活用術

＜登壇企業：株式会社リチカ＞

・【SNS分析】（13:35～13:45）

SNS分析の常識を変える！

手作業集計から脱却し、「売れる顧客インサイト」を抽出するツール活用術

＜登壇企業：株式会社コムニコ＞

・【メルマガ分析】（13:45～13:55）

開封率・クリック率の先へ：

メルマガを「顧客育成の資産」に変える分析の視点

＜登壇企業：株式会社ラクスライトクラウド＞

・クロージング（13:55～14:00）

＜モデレーター：株式会社じげん＞

※各登壇の詳細なテーマは、変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

■このような方にオススメ

・「集計地獄」から抜け出したい実務担当者の方

・上層部やクライアントへの報告で評価が伸び悩んでいる方

・組織の「属人化」による停滞に危機感を持っている方

・データ集計後の「次のアクション」の導き出し方に悩んでいる方

『ミナオシ』では、月に1回以上、自社主催のオンラインイベントを開催しております。マーケティングやリード獲得に関する膨大なノウハウが存在する中、『ミナオシ』は、成功事例や実践的な知見を共有する場の創出を続け、より多くの方々が自分の理想やニーズに合った最適なサービス・リード獲得手段を見つけるサポートをしてまいります。

■「ミナオシ」サービス概要

ミナオシは、法人向けのツールやプロダクト、システム、サービスを、利用者のレビューをもとに比較・検討・情報収集できるメディアです。一般的なBtoBサービス比較サイトが匿名レビューを主流とする中、ミナオシでは「実名レビュー」のみを掲載し、ユーザーは同じ業種や部門のレビュアーによる評価を基に、自社に合った最適なサービスを選べることが特徴です。高い信頼性とマッチング精度により、サービス掲載企業様にとって有効なリード創出が期待でき、効率的なtoBマーケティングツールとしてご活用いただけます。

URL：https://3naoshi.com/

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。