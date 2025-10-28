Microchip社、長距離光ネットワークを利用し最長800 kmの時刻転送をサブナノ秒で実現する高精度時刻転送ソリューションを発表
2025年10月28日[NASDAQ: MCHP] - 世界各国の政府はクリティカル インフラストラクチャ事業者に対し、耐障害性と信頼性を高めるためにGNSSと併用する追加のタイムソースを採用するよう要請しています。タイムソースを追加する事で、潜在的な障害やサービス制限が発生しても中断なく運用を継続できるようになります。Microchip Technology Incorporated（日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社）は本日、800 kmの長距離光転送によりサブナノ秒精度の時刻配信を実現するよう設計されたTimeProvider（R） 4500 v3グランドマスタ クロック（https://www.microchip.com/en-us/products/clock-and-timing/systems/ptp-grandmaster-clocks/timeprovider-4500?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=tp4500v3&utm_bu=fts）（TP4500）を発表しました。
革新的なソリューションであるTP4500は、業界待望のPNT（測位、ナビゲーション、タイミング）補完手段を重要インフラ業者に提供します。また、GNSS（全球測位衛星システム）が利用できない状況下でも正確な時刻同期を実現する、耐障害性に優れた地上系ソリューションを提供します。これにより、GNSSに依存した運用に伴う物理的障害、セキュリティ、信号干渉のコストが低減されます。
現行の多くの構成ではグランドマスタ サイトにGNSSを必要としますが、TP4500を使用すれば、GNSSに頼る事なく耐障害性の高い同期を実現できます。TP4500は、国立研究所が提供するUTC（k） UTC時刻による時刻基準をサポートしています。また、ITU-T G.8271.1/Y.1366.1 （01/2024）で定義されるHA-TT（高精度時刻転送）を提供するプレミアム機能を備えた初のグランドマスタです。800 kmでの時刻遅延は5 ns（ナノ秒） （10ノードの場合、1ノードあたり平均500 ps（ピコ秒））と、新たな業界標準となる精度を達成しています。
TP4500システムは、複数の動作モードで構成可能で、vPRTC（仮想PRTC）として知られるエンドツーエンド アーキテクチャを構築し、長距離光ネットワーク上でPRTC精度を実現できます。vPRTCは、HA-TTの地上系配信を実現するキャリアグレードのアーキテクチャであり、世界中の通信事業者ネットワークで広く採用されています。HA-TTが実証済みの費用対効果の高いアプローチであるのに対し、その他の代替PNTソリューションは、現在のところクリティカル インフラストラクチャ ネットワークへの広範な採用実績がありません。また、TRL（技術成熟度レベル）が低く、最終的なタイムソースとしてGNSSに依存し続けています。
Microchip社周波数およびタイミング部門担当副社長のRandy Brudzinskiは次のように述べています。「TimeProvider 4500 v3グランドマスタは、事業者が、かつてない精度と耐障害性を備えた標準ベースの地上系タイミング ネットワークを展開できるようにする革新的なソリューションです。この革新は、世界で最もクリティカルなサービスに対して最も高度で信頼性の高いタイミング ソリューションを提供するMicrochip社の取り組みを体現するものです」
TimeProvider 4500 v3は、改訂版2 （2024年）でcnPRTC（コヒーレント ネットワーク リファレンス タイムクロック）を定義する、ITU-T G.8272.2規格のサポートに向けた重要なステップとなるソリューションです。cnPRTCアーキテクチャにより、通信ネットワーク全体で精度と耐障害性に優れた確実な時刻管理が実現されます。これにより、各地域またはネットワーク全体でGNSSが利用できない期間、あるいはその他の障害や中断が発生した場合でも、ネットワーク全体で安定したePRTC時刻精度を確保できます。
