高度な抗菌ソリューションの需要が高まる中、世界の院内感染治療薬市場は2033年までに147億米ドルを超えると予測
世界の院内感染治療薬市場は大幅な成長軌道に乗っており、市場規模は2024年の105億米ドルから2033年には147億米ドルに拡大すると予想されています。これは、2025年から2033年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）3.8%を反映しています。この成長は、院内感染（HAI）の蔓延、抗菌薬耐性（AMR）の増加、そして世界中の医療システムにおける革新的で標的を絞った治療薬への需要の加速によって牽引されています。
院内感染の負担増加が市場需要を刺激
院内感染は、世界中の医療システムにとって依然として最も差し迫った課題の一つです。これらの感染症は、患者の罹患率と死亡率を上昇させるだけでなく、治療費の高騰や入院期間の長期化にもつながります。最近の推計によると、世界中で毎年数百万人の患者が院内感染（HAI）に罹患しており、中でもメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、クロストリジウム・ディフィシル、人工呼吸器関連肺炎（VAP）、カテーテル関連尿路感染症（CAUTI）などが主な感染症です。これらの感染症の封じ込めに対するニーズが高まるにつれ、次世代抗生物質、抗ウイルス薬、免疫療法薬などの院内感染治療薬への需要が高まっています。
イノベーションの重要な触媒としての抗菌薬耐性（AMR）
抗菌薬耐性の持続的な増加により、製薬会社や公衆衛生機関は新たな抗菌薬療法への多額の投資を迫られています。従来の広域スペクトル抗菌薬の効果は低下しており、製薬業界は病原体特異的な標的治療薬や併用療法の開発を迫られています。WHO（世界保健機関）がAMRを世界的な健康上の緊急事態と認定したことで、強力な院内感染治療薬の開発はかつてないほど緊急性を増しています。これにより、規制当局による優遇措置や迅速な承認取得が促進され、市場の成長機会が拡大しました。
バイオテクノロジーと医薬品開発の進歩が新たな道を切り開く
バイオテクノロジーの進歩は、院内感染（HAI）対策において新たな領域を開拓しています。多くのバイオ医薬品企業は、モノクローナル抗体、バクテリオファージ療法、そして標的を絞った個別化感染症治療を提供するRNAベースの技術に注力しています。さらに、ドラッグリポジショニング、ナノテクノロジーに基づくデリバリーシステム、そして併用抗菌療法の開発が、臨床パイプライン全体で注目を集めています。これらの進歩は、今後10年間で院内感染の治療方法を根本的に変えると予想されています。
北米がリード、アジア太平洋地域が高成長地域として台頭
地域別では、北米が先進的な医療インフラ、慢性疾患の有病率の高さ、そして抗感染症薬開発への旺盛な研究開発投資により、世界の院内感染治療薬市場で圧倒的なシェアを占めています。米国は、確立された製薬エコシステムとAMR対策に向けた政府の取り組みに支えられ、依然として主要な貢献国です。
しかしながら、予測期間中、アジア太平洋地域は最も高い成長率を示すことが予想されています。中国、インド、日本などの国々は、院内衛生、感染監視プログラム、抗菌薬へのアクセスに多額の投資を行っています。医療費の増加、院内感染対策への意識の高まり、そして地方における医療アクセスの拡大は、地域全体で効果的な感染症治療薬の需要を高めています。
院内感染治療薬市場における主要企業
● アクタビス plc
● アストラゼネカ plc
● バイエル AG
