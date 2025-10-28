くら寿司×THE RAMPAGEコラボキャンペーン　数量限定！撮り下ろしトレカ付き、みんなでシェアできる特別セットメニューが登場！―10月31日(金)から全国のくら寿司で開始―

くら寿司株式会社

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、LDH JAPAN所属のダンス＆ボーカルグループ『THE RAMPAGE』とのコラボ商品として、「ランぺの推し寿司セット」と「ランぺの推しパーティーセット」を、10月31日（金）より全国のくら寿司にて販売します。あわせて、本商品をご注文のお客様には、くら寿司限定の撮り下ろしトレカを数量限定（※1）でプレゼントします。

くら寿司では、「安心・美味しい・安い」というコンセプトに加え、「記憶に残る楽しさ（エンターテイメント）」を大切にしています。『THE RAMPAGE』は、“最高のパフォーマンス”でファンを魅了する人気ダンス＆ボーカルグループで、一度の食事で40皿食べるほど“くら寿司愛”の強い、メンバーの川村壱馬さんの熱い想いをきっかけにコラボが実現しました。

今回、コラボキャンペーン第1弾として、コラボ商品を期間限定で販売。「ランぺの推し寿司セット」は、川村さんの大好物「あぶりえびチーズ」に加え、他のメンバーが推すお寿司を盛り合わせた特別セットです。また、「ランぺの推しパーティーセット」は、ジューシーな“ミニころチキン”とサクサクの“くらポテト”を盛り合わせ、みんなでシェアしながら楽しめるボリューム感が特徴。パーティー気分で盛り上がれる、こだわりのセットメニューです。どちらのメニューにも、くら寿司特製コラボドリンク「Wベリーコーラ」がセットで付いており、無添（※2）コーラにイチゴクリームとバニラアイスを乗せ、さらにラズベリー顆粒とザラメをトッピング。THE RAMPAGEのエネルギッシュではつらつとしたイメージを、炭酸のシュワシュワ感とパチパチと弾けるザラメで表現しています。さらに、本商品をご注文のお客様には、くら寿司でしか手に入らない撮り下ろしトレカを数量限定でプレゼントします（※1）。メンバーのみなさんがそれぞれ推しの商品と一緒に写ったもので、「グローバル旗艦店 浅草」で撮影しました。

加えて、コラボキャンペーン第2弾では、抽選で直筆サイン入りトレカが当たるレシートキャンペーンも実施します。

そのほか、LDH動画配信サービス「CL」にて、トレカ撮影の裏側を公開予定。ぜひこちらにもご注目ください。

くら寿司とTHE RAMPAGEの魅力がいっぱい詰まった特別メニューや、ファンにはたまらない限定グッズをご用意するこの機会に、ぜひくら寿司へお越しください。

（※1）先着10万セット限定（※2）化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料不使用。

■コラボキャンペーン第1弾！THE RAMPAGEメンバーが推すくら寿司メニューが特別セットに！くら寿司オリジナル撮り下ろしトレカを数量限定でプレゼント！

※商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。

※無添蔵は対象外です。

ランペの推し寿司セット 990円

販売期間：10月31日（金）～無くなり次第終了

※お持ち帰り不可

※サーモン・えびアボカド・いくら・あぶりチーズサーモン・あぶりえびチーズ・Wベリーコー

ランペの推しパーティーセット 990円

販売期間：10月31日（金）～無くなり次第終了

※お持ち帰り不可

※ミニころチキン・くらポテト・Wベリーコーラ

【くら寿司限定！撮り下ろしトレカ付（全17種）】

上記2商品をご注文のお客様には、グローバル旗艦店 浅草にてメンバーのみなさんそれぞれが推しの商品と一緒に撮影した撮り下ろしトレカをプレゼント

※対象商品1セットにつき、ランダムで1枚プレゼント

※予定数量に達し次第、配布終了

※画像はイメージです

■コラボキャンペーン第2弾！レシートで応募し、直筆サイン入りトレカが当たるキャンペーン

●応募期間：2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）23：59

●詳細URL：https://www.kurasushi.co.jp/topic/006743.html

対象期間内にくら寿司でお食事された税込1,000円分以上のレシートを応募フォームにてご登録いただくと、抽選で合計48名様（各メンバーにつき3名様ずつ）に直筆サイン入りトレカをプレゼント

※税込1,000円以上のレシート1枚につき、1回のご応募となります

※期間中何度でもご応募いただけますが、同一レシートでのご応募は1回のみ

■トレカ撮影の裏側を大公開！LDH動画配信サービス「CL」にて限定配信決定

●配信日時：10月28日（火）19時～

●番組URL：https://www.cl-live.com/programs/ondemand/w73wHBUTMwCg46sxEQPFzn

「グローバル旗艦店 浅草」で行われた限定トレカ撮影の舞台裏をお届けします

■ X限定 全メンバー直筆サイン入りトレカコンプリートセット プレゼントキャンペーン

●応募方法：

1．「X」でくら寿司公式アカウント「＠mutenkurasushi」をフォロー（https://x.com/mutenkurasushi）

2．キャンペーンポストに「#KURAMPAGE」をつけて引用リポストしたら応募完了

●応募期間：2025年10月29日（水）～11月30日（日）23：59

Xより「フォロー＆引用リポスト」すると、全メンバー直筆サイン入りトレカコンプリートセット（1セット/16種）を抽選で1名様にプレゼント

■川村壱馬さんコメント

川村壱馬さん

「この度は念願のくら寿司さんコラボということで……

幼い頃からプライベートでも大好きでやまないくら寿司さん、

オファーをくださった関係者の皆様に大感謝でございます。

コラボメニューなどがメニューに並ぶなんて、夢を見ているかのようです。

皆さんにもぜひ楽しく美味しくお寿司を召し上がっていただけたらと思いますし、そのためにはくら寿司がマスト。

この機会にぜひ行ってください。

もちろん私も行きます。」

■THE RAMPAGEとは

3つのオーディションを通じて選ばれた16人組ダンス&ボーカルグループ。

「RAMPAGE＝暴れ回る」と名付けられたこのグループは、ステージを踊り暴れるHIPHOPテイストのパフォーマンスが一番の魅力。

2017年1月25日シングル「Lightning」にてメジャーデビュー。

デビューから1年足らずの2017年12月には初の全国47都道府県全58公演合計で約12万人を動員したホールツアーを開催。

2019年2月からは全国13都市28公演合計で約26万人を動員したアリーナツアーを成功。

2021年7月には初の単独東京ドーム公演を2日間成功させる。

2023年8月発売のシングル「Summer Riot ～熱帯夜～ / Everest」にて自身初のオリコン週間チャート1位を獲得。

2024年2月14日には初のベストアルバム「16SOUL & 16PRAY」を2作同時発売。

7月24日発売シングル「24karats GOLD GENESIS」では「Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”」（2024年7月31日公開）にて自身初の1位を獲得するなどBillboard&オリコン主要ランキングで4冠達成。自己最高の35万枚を突破。

9月11日、12日には自身2度目の単独東京ドーム公演を実施。

2025年3月1日に「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER"」のアリーナ公演を皮切りに、2021年以来のホール公演となる「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER" ～巡らせる糸～」の開催も決定し全国15カ所をまわる。

"PRIMAL SPIDER"と連動した、2年ぶり6枚目となるオリジナルアルバム「(R)ENEW」を3月5日に発売。

7曲の新曲と振り幅の広い2本のMUSIC VIDEOで16人の"更新"を表現した挑戦的なアルバムとなった。