～11月、冬の始まりに～　メリノウール専門ブランド「NIKKE 1896」が、東京・代官山でポップアップストアを開催　あたたかく心地いいウールウェアをご提案

日本毛織株式会社

日本毛織株式会社（通称社名ニッケ 以下当社）は、メリノウール専門の衣服ブランド「NIKKE 1896」のポップアップストアを開催します。東京・代官山駅近くの路面スペースにて2025年11月18日（火）～11月25日（火）の8日間限定でオープン。冬にふさわしいウールアイテムをご用意。最高級メリノウールの心地よさをご体感いただけます。

NIKKE 1896（ニッケ イチハチキュウロク） は、 1896年創業の日本毛織株式会社が手がけるウール専門ブランドです。

世界最高水準のメリノウール「MAF(マフ)」を用い、 素材のやわらかさと、日常になじむ上質さを追求しています。

飾らず、シンプルに。 一日のすべての時間に寄り添う、静かな贅沢をお届けします。

良いものを長く大切に着続ける-そんな豊かな暮らしのあり方を、ウールを通じて提案しています。 すべてのアイテムを自社で企画・製作し、 神戸の直営店とオンラインストアのみで展開。 ものづくりの背景を自分たちの手で見届けながら、 上質を、誠実な価格でお届けしています。糸の細さ(糸番手)や生地設計にこだわって繊細さと丈夫さを両立させる絶妙な設計バランスにより、他とは一線を画すクオリティを実現しています。

【NIKKE 1896代官山POPUP特集ページ】

https://nikke1896.jp/pages/tokusyu25

【NIKKE 1896 WEBサイト】

https://nikke1896.jp/

この度、東京で３回目となる展示販売会を開催いたします。

テーマは、「13℃ ～冬の始まりに～」

11月、それは冬の輪郭が見えてくる季節。

NIKKE 1896が、冬に心地いいウールアイテムをご提案します。

スタイリングは、“エフォートレス”な上品なタウンカジュアルがコンセプト。ウールデニムや、ウールセーター、ウールソックスを組み合わせて、冬らしい装いをお楽しみいただけます。各商品はその場でご購入いただけます。

皆さま、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

ご購入者特典として、ひつじのぬいぐるみストラップを50個ご用意しています。

冬のあたたか味を感じる、「ミルクティ」色のう～るんです。なくなり次第終了となります。

- 展開商品について

【LOUNGEWAER】

ウルトラファインメリノウール100% ルームウェア上下

天然の最高級メリノウール100%に包まれる心地よさ

穏やかに家でくつろぐための、やわらかな装い。 軽く、しなやかで、肌を包み込むような心地よさ。 家で過ごす時間を、上質に整えます。

※ウルトラファインメリノとは、スーパーファインやエクストラファインよりも細い、カシミヤと同等か更に細い、最高級のメリノウールのこと。とろけるような滑らかな触り心地が特徴です。

【WINTER WOOL DENIM】

冬のデニム 新作ウールデニムジャケット、ウールデニムパンツ

(ハンドメイド本革パッチ、ションヘルセルビッジ仕様)

上品で柔らかな雰囲気と、深みのある質感をもつ冬用生地を使用したウールデニム。

しっかりとした生地感ながら、着心地は軽やかに柔らかい。

ジャケットのシルエットは身幅ゆったりのショート丈で、アウターなのにあたたかなセーターを着ているようななじむ感覚になります。

パンツも生地をたっぷりと使用し、ゆとりを持たせており、冬に暖かくストレスなく履いていただけます。

【MAF WOOL SWEATER】

新作クルーネックセーター

薄手ながら密に編み上げたウールが生む、しなやかで確かなあたたかさ。 肌に触れるたび、しっとりと落ち着いた質感が広がります。 冬の日常を穏やかに整える一枚です。

【INNER WEAR】

バレーネックインナー、インナータートル

寒暖差から体を守り、やさしく包んでくれるメリノウールインナーは、一度着たら手放せなくなります。

薄く、なめらかで、ぬくもりを感じる。 メリノウールが素肌にやさしく寄り添い、 冬の日常を内側から心地よく整えます。 見えないところから、確かなあたたかさと美しさを。

【WOOL SOCKS】

ルームソックス、スニーカーソックス、ロングホーズ

冬に足元からの冷えを防ぎ、毎日履きたくなる柔らかであたたかいソックスです。

- 開催概要

【開催期間・時間】

開催日：2025/11/18(火)～25(火) ※8日間

時間：10:30～18:30

【場所】

場所：WHITE ROOM DAIKANYAMA

〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-32-4パームヒルズ代官山1F

代官山駅徒歩3分、恵比寿駅9分、日比谷線恵比寿駅6分

- 会社概要

社名：日本毛織株式会社（通称社名：ニッケ）

本社所在地：大阪市中央区瓦町３丁目3-10

HP：https://www.nikke.co.jp/