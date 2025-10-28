【インフルエンサー登録8万人達成】インフルエンサープラットフォーム『toridori marketing/toridori base』が11月に記念キャンペーンを実施！豪華プレゼントを用意

株式会社トリドリ

インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing/toridori base（トリドリマーケティング/トリドリベース）』を中心としたインフルエンサーマーケティング事業を手がける株式会社トリドリ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：中山貴之、証券コード：9337、以下toridori）は、11月1日（土）～30日（日）の1ヶ月間「toridori base登録ユーザー8万人突破記念キャンペーン」を実施することをお知らせいたします。

toridori base登録ユーザー8万人突破記念キャンペーンについて

2018年からtoridoriが運営しているインフルエンサー向けサービス『toridori base（トリドリベース）』が、この度、登録ユーザー数8万人を突破いたしました。

これを記念し、日頃ご利用いただいている企業様ならびにインフルエンサーの皆様に感謝の気持ちを込めて、総額200万円の「toridori base登録ユーザー8万人突破記念キャンペーン」を実施することとなりました。

本キャンペーンでは１. 案件完了数ランキング２.抽選プレゼントの2つの企画を実施し、企業様とインフルエンサーの皆様にそれぞれ100万円をプレゼントします。

１. 案件完了数ランキング

11月中に案件を公開し、12月末※までに案件を完了した件数が多かった上位20社/インフルエンサー20名に報酬を進呈いたします！

２.抽選プレゼント

11月中に案件を公開し、12月末※までに案件が完了した企業様/インフルエンサーの中から抽選で 現金またはAmazonギフト券をプレゼントいたします！

※当社では、月1回チケットを付与しております。11月1日から11月末までに案件が公開され、12月中にインフルエンサーとの間で完了した案件をランキング・抽選対象とします。

【対象期間】

案件公開期間：2025年11月1日（土）00:00～2025年11月30日（日）23:59

案件完了〆切：2025年12月31日（水）23:59まで

【企業様向けキャンペーン】

詳細は、下記URLよりご確認ください。

https://toridori.co.jp/news/toridori-marketing-toridori-base-80k-cp/

企業様の参加条件は１.2025年11月中にキャンペーンを公開し、インフルエンサーとの取引を12月末までに完了すること２.キャンペーンの定期公開をONにすることが必要です。

【インフルエンサー向けキャンペーン】

詳細は、下記URLよりご確認ください。

https://site.toridori.co.jp/base/80kcp

また、『toridori base』のマイページ内にあるパーソナライズ設定の全5項目（１.マイジャンル２.案件対応エリア３.生活スタイル４.周囲の環境５.身体情報）をご登録した方は、本キャンペーンの当選確率が2倍になります。

このパーソナライズ設定をご登録いただくことで、各インフルエンサーへ興味や関心のある案件をご提案することが可能となります。ぜひ、今回のキャンペーンを機にご登録ください！

toridoriは、今後も、インフルエンサーの価値を最大化し、企業・消費者・インフルエンサー、誰もが手軽にSNSの力を享受できる世界の実現を目指し、社会に対し、さらなる価値を提供してまいります。ご期待ください。

『toridori marketing（トリドリマーケティング）』について

『toridori marketing（トリドリマーケティング）』は、どのような業種・規模の企業様でもインフルエンサーマーケティングを手軽に始めることができるサービスです。

サービスに登録する約8万人のインフルエンサーに、月額制で手軽にPRを依頼することができるため、広告予算が限られているお客様でも簡単にスタートすることができます。

企業様がサービス上でPR案件依頼募集を行うと、商品を紹介したい全国のインフルエンサーが自ら立候補してくれるので、どのエリアの企業様でもお使いいただけます。

本サービスは飲食業界、美容業界、通販業界などを中心に、レジャー、観光業界まで幅広い業種のお客様にご活用いただいており、PR実績は100万件を突破しております。

https://top-marketing.toridori.me/

メディアご取材に関するお問い合わせ先

https://toridori.co.jp/contact

※上記お問い合わせフォームより「toridoriへの取材などのご依頼・toridori madeに関するお問い合わせ」をお選びください。

本リリースに関するお問い合わせ先

toridori_pr@toridori.co.jp （株式会社トリドリ・広報担当）

株式会社トリドリ（toridori）について

toridoriは「『個の時代』の、担い手に。」をミッションに、インフルエンサーマーケティングに特化した各種サービス（インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing』『toridori base』、Instagramアカウント運用代行サービス『toridori likes』、インフルエンサー成果報酬型広告『toridori ad』、ブランド立ち上げ支援『toridori made』）を提供するマーケティング企業です。

ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）のアカウントを誰もが持ち、個人の影響力が社会を動かす時代に、独自のネットワークを駆使し、インフルエンサーの個性を最大化して企業プロモーションに活用するサービスを提供しております。

【会社概要】

商号 ： 株式会社トリドリ（toridori inc.）

所在地 ： 東京都渋谷区円山町28-1

代表者 ： 中山 貴之

設立 ： 2016年6月1日

電話番号：03-6892-3591（代表）

事業内容 ： インフルエンス・プラットフォーム事業

▼企業サイト：https://toridori.co.jp/

▼インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing』公式サイト：

https://top-marketing.toridori.me/

▼Instagramアカウント運用代行サービス『toridori likes』公式サイト：https://top-marketing.toridori.me/likes/

▼インフルエンサー成果報酬型広告『toridori ad』公式サイト：https://toridori.co.jp/ad/

▼ブランド立ち上げ支援『toridori made』公式サイト：https://toridori.co.jp/made/