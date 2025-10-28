とんかつべス豚グランプリで金賞受賞の茨城県産ブランド豚肉「常陸の輝き」が都内で味わえる！とんかつベス豚グランプリ金賞受賞記念 「常陸の輝き とんかつフェア」

茨城県営業戦略部販売戦略課

茨城県は、10月29日（水）から来年2月まで、茨城県産ブランド豚肉「常陸の輝き」を使ったとんかつを都内の約10店舗で提供する「とんかつベス豚グランプリ金賞受賞記念 常陸の輝きとんかつフェア」を順次開催いたします。

茨城県産ブランド豚肉「常陸の輝き」は、全国6産地のブランド豚（あぐー、オリーブ豚、かごしま黒豚、上州麦豚、TOKYO X、常陸の輝き）のとんかつを食べ比べ、一般参加者の投票によって最もとんかつに合う豚肉“ベス豚”を決定するグルメイベント「とんかつべス豚グランプリ」で、第2位となる金賞を受賞しました。

そこで、金賞受賞を記念し、多くの方に「常陸の輝き」の美味しさと魅力を味わっていただこうと、本フェアを企画しました。ミシュランガイド東京のビブグルマンにも掲載されたとんかつの名店など、都内でこだわりのとんかつを提供する店舗が参加します。是非この機会に、「とんかつベス豚グランプリ金賞」の味をご体感ください。

とんかつべス豚グランプリで第2位となる金賞受賞！

先月30日（火）に都内にて、「とんかつベス豚グランプリ」の結果発表・表彰式イベントが行われました。全国6産地の名だたるブランド豚による熾烈な戦いが繰り広げられた結果、「常陸の輝き」は見事、第2位にあたる金賞を受賞しました。審査員からは、「甘い香りがあって肉味が濃く、まさにとんかつに合う豚肉」と、全国のブランド豚の中でもトップクラスの美味しさとして高い評価をいただきました。

とんかつベス豚グランプリ公式サイトURL：https://beston-gp.jp/

茨城県内の養豚関係者が約7年の研究を重ねて作り上げたブランド豚肉「常陸の輝き」

茨城県と生産者が協力して開発した銘柄豚肉「常陸の輝き」。一般の豚肉に比べて霜降りが多く、やわらかな肉質が特長です。専用の飼料でじっくりと育てることで、旨味や甘味のもととなるアミノ酸が豊富に含まれ、「やわらかさ」「旨味の強さ」「香りの良さ」が三拍子そろった逸品に仕上がっています。

とんかつベス豚グランプリ金賞受賞記念「常陸の輝き とんかつフェア」開催概要

結果発表・表彰式イベントの様子常陸の輝きとんかつベス豚グランプリ「金賞」

■開催期間 2025年10月29日（水）～来年2月まで（予定）

■実施店舗 都内とんかつ店 約10店舗

■内容 茨城県産ブランド豚肉「常陸の輝き」を使用したとんかつメニューの提供

▼フェアの詳細は、いばらき食と農のポータルサイト「茨城をたべよう」にて順次ご案内いたします。

サイトURL：https://www.ibaraki-shokusai.net/topics/detail/18191

■フェア実施店舗

※フェア実施店舗につきましては、順次追加となります。追加店舗は、いばらき食と農のポータルサイト「茨城をたべよう」にてご案内いたします。

※フェアの内容は予告なく変更になる場合がございます。

とんかつ太志（池ノ上）

【実施期間】10月29日（水）～11月11日（火）

●常陸の輝きロースかつ定食150g 2,000円(税込)

●常陸の輝きヒレかつ定食150g 2,200円(税込)

常陸の輝きのポテンシャルを余すことなく表現できればと思い、心を込めて揚げておりますので是非ご賞味ください。

原宿かつ畔（原宿）

【実施期間】10月29日（水）～11月11日（火）

●常陸の輝き とんかつ定食（ロース）150g 1,980円(税込)

●常陸の輝き とんかつ定食（ロース）300g 2,530円(税込)

原宿かつ畔では、「常陸の輝き」独自の旨味・きめ細かな身のやわらかさを最大限生かすため、低温調理で半日間かけて仕上げています。

とんかつじゅうろく（田原町）

【実施期間】10月29日（水）～11月11日（火）

●常陸の輝き特選ロースカツ単品 2,100円(税込)

●常陸の輝き特選ロースカツ定食 2,600円(税込)

自家製のトンカツソース、羽釜で炊かれる熱々のご飯、出汁のきいた赤だし、漬物と、ほかにもご飯に良く合う一品をご用意しております。

