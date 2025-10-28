毛穴をきれいにカバーし、さらふわセミマット肌つづくＫｉＳＳ人気ベースのミニサイズに、クリアポーチが付いて数量限定で登場！

写真拡大 (全3枚)

株式会社伊勢半


キス　マットシフォン　ＵＶホワイトニングベースＮ【ミニサイズ】　医薬部外品


全２色　１７ｇ　各\９００（税込\９９０)


＊表示価格はメーカー希望小売価格です。


２０２５年１１月２１日（金） 数量限定発売



大人気ロングセラー商品のマットシフォン ＵＶホワイトニングベースＮのお試ししやすいミニサイズが、ハートのチャームが可愛らしいクリアポーチ付きで、数量限定で登場！


美白※１ケア＋テカリ・化粧くずれを防ぎ、気になる毛穴もきれいにカバー。


さらふわセミマット肌を叶える大人気の実力派ベースを約２ヶ月間じっくりお試しいただけます。


トレンドのキーリングコスメのようにバッグにつけて、外出先でも活躍します。



※１ 美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことです。



========================================


【商品特長】


キス　マットシフォン　ＵＶホワイトニングベースＮ【ミニサイズ】　


医薬部外品　ＳＰＦ２６　ＰＡ＋＋　ニキビのもとになりにくい処方※１


全２色　１７ｇ　各\９００ (税込\９９０)


＊表示価格はメーカー希望小売価格です。



美白※２ケア＋テカリ・化粧くずれを防ぐ化粧下地


気になる毛穴もきれいにカバーし、さらふわセミマット肌つづく



ＫｉＳＳ初！限定のクリアポーチが付いた、使いやすいお試し用ミニサイズ


◇ハートのチャームが可愛らしいクリアポーチが付いた限定ミニサイズ。


　バッグに付けて持ち運びやすく、お出かけ時のメイク直しにも活躍します。







薬用美白※２ケア


◇薬用有効成分プラセンタエキス配合で、メラニンの生成を抑えてシミ・ソバカスを防ぎます。



テカリ・くずれを防ぐ


◇過剰な皮脂を吸収してさらふわ肌を長時間キープします。



毛穴をきれいにカバー


◇毛穴や凸凹をカバーして、均一でなめらかな肌に仕上げます。ニキビ・肌あれを防ぎ、肌をすこやかに保ちます。



ニキビのもとになりにくい処方※１


◇ノンコメドジェニックテスト済



美容液成分配合


◇ヒアルロン酸・リピジュア(R)※３・植物性セラミド※４・カモミラエキス（うるおい成分）配合。



最後まで使えるエアレスポンプ容器


◇中身を最後までキレイに使いきれて、残量もわかりやすいエアレスポンプ容器を採用。



紫外線吸収剤　無添加　無香料



※１　ノンコメドジェニックテスト済。全ての方にコメド（ニキビのもと）が発生しないということではありません。


※２　美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことです。


※３　２-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液


※４　コメヌカスフィンゴ糖脂質