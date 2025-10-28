毛穴をきれいにカバーし、さらふわセミマット肌つづくＫｉＳＳ人気ベースのミニサイズに、クリアポーチが付いて数量限定で登場！
キス マットシフォン ＵＶホワイトニングベースＮ【ミニサイズ】 医薬部外品
全２色 １７ｇ 各\９００（税込\９９０)
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
２０２５年１１月２１日（金） 数量限定発売
大人気ロングセラー商品のマットシフォン ＵＶホワイトニングベースＮのお試ししやすいミニサイズが、ハートのチャームが可愛らしいクリアポーチ付きで、数量限定で登場！
美白※１ケア＋テカリ・化粧くずれを防ぎ、気になる毛穴もきれいにカバー。
さらふわセミマット肌を叶える大人気の実力派ベースを約２ヶ月間じっくりお試しいただけます。
トレンドのキーリングコスメのようにバッグにつけて、外出先でも活躍します。
※１ 美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことです。
========================================
【商品特長】
キス マットシフォン ＵＶホワイトニングベースＮ【ミニサイズ】
医薬部外品 ＳＰＦ２６ ＰＡ＋＋ ニキビのもとになりにくい処方※１
全２色 １７ｇ 各\９００ (税込\９９０)
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
美白※２ケア＋テカリ・化粧くずれを防ぐ化粧下地
気になる毛穴もきれいにカバーし、さらふわセミマット肌つづく
ＫｉＳＳ初！限定のクリアポーチが付いた、使いやすいお試し用ミニサイズ
◇ハートのチャームが可愛らしいクリアポーチが付いた限定ミニサイズ。
バッグに付けて持ち運びやすく、お出かけ時のメイク直しにも活躍します。
薬用美白※２ケア
◇薬用有効成分プラセンタエキス配合で、メラニンの生成を抑えてシミ・ソバカスを防ぎます。
テカリ・くずれを防ぐ
◇過剰な皮脂を吸収してさらふわ肌を長時間キープします。
毛穴をきれいにカバー
◇毛穴や凸凹をカバーして、均一でなめらかな肌に仕上げます。ニキビ・肌あれを防ぎ、肌をすこやかに保ちます。
ニキビのもとになりにくい処方※１
◇ノンコメドジェニックテスト済
美容液成分配合
◇ヒアルロン酸・リピジュア(R)※３・植物性セラミド※４・カモミラエキス（うるおい成分）配合。
最後まで使えるエアレスポンプ容器
◇中身を最後までキレイに使いきれて、残量もわかりやすいエアレスポンプ容器を採用。
紫外線吸収剤 無添加 無香料
※１ ノンコメドジェニックテスト済。全ての方にコメド（ニキビのもと）が発生しないということではありません。
※２ 美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことです。
※３ ２-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液
※４ コメヌカスフィンゴ糖脂質