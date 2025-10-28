毛穴をきれいにカバーし、さらふわセミマット肌つづくＫｉＳＳ人気ベースのミニサイズに、クリアポーチが付いて数量限定で登場！

株式会社伊勢半

キス マットシフォン ＵＶホワイトニングベースＮ【ミニサイズ】 医薬部外品

全２色 １７ｇ 各\９００（税込\９９０)

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

２０２５年１１月２１日（金） 数量限定発売

大人気ロングセラー商品のマットシフォン ＵＶホワイトニングベースＮのお試ししやすいミニサイズが、ハートのチャームが可愛らしいクリアポーチ付きで、数量限定で登場！

美白※１ケア＋テカリ・化粧くずれを防ぎ、気になる毛穴もきれいにカバー。

さらふわセミマット肌を叶える大人気の実力派ベースを約２ヶ月間じっくりお試しいただけます。

トレンドのキーリングコスメのようにバッグにつけて、外出先でも活躍します。

※１ 美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことです。

【商品特長】

キス マットシフォン ＵＶホワイトニングベースＮ【ミニサイズ】

医薬部外品 ＳＰＦ２６ ＰＡ＋＋ ニキビのもとになりにくい処方※１

全２色 １７ｇ 各\９００ (税込\９９０)

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

美白※２ケア＋テカリ・化粧くずれを防ぐ化粧下地

気になる毛穴もきれいにカバーし、さらふわセミマット肌つづく

ＫｉＳＳ初！限定のクリアポーチが付いた、使いやすいお試し用ミニサイズ

◇ハートのチャームが可愛らしいクリアポーチが付いた限定ミニサイズ。

バッグに付けて持ち運びやすく、お出かけ時のメイク直しにも活躍します。

薬用美白※２ケア

◇薬用有効成分プラセンタエキス配合で、メラニンの生成を抑えてシミ・ソバカスを防ぎます。

テカリ・くずれを防ぐ

◇過剰な皮脂を吸収してさらふわ肌を長時間キープします。

毛穴をきれいにカバー

◇毛穴や凸凹をカバーして、均一でなめらかな肌に仕上げます。ニキビ・肌あれを防ぎ、肌をすこやかに保ちます。

ニキビのもとになりにくい処方※１

◇ノンコメドジェニックテスト済

美容液成分配合

◇ヒアルロン酸・リピジュア(R)※３・植物性セラミド※４・カモミラエキス（うるおい成分）配合。

最後まで使えるエアレスポンプ容器

◇中身を最後までキレイに使いきれて、残量もわかりやすいエアレスポンプ容器を採用。

紫外線吸収剤 無添加 無香料

※１ ノンコメドジェニックテスト済。全ての方にコメド（ニキビのもと）が発生しないということではありません。

※２ 美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことです。

※３ ２-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液

※４ コメヌカスフィンゴ糖脂質