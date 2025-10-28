令和７年度 メタバースを活用した「対話の場」を開催します！

神奈川県

神奈川県では海老名市と協定を結び、「フルインクルーシブ教育」の実現に向けた取組を進めています。一人ひとりが大切にされ、みんなが学びやすく、一緒に学んでいけるような学校を目指して、私たちは何ができるでしょうか。皆さん一緒に考えましょう！

【令和７年度 メタバースを活用した「対話の場」開催！】

好きなところで、好きな時に参加できます！

期間：令和７年10月28日（火）～11月28日（金）※申込み不要

参加費：無料

【常設コンテンツ】

期間中は自由にいつでも動画や資料、クイズを閲覧することができます！

【動画の内容】

‧知事、教育長（県・市）によるメッセージ動画

‧「奥山佳恵」氏との対談動画

‧「VTuber」(注３)によるインクルーシブ教育についての解説動画

(注３)出演者予定者：「禰好亭めてお（でぃすこてい めてお）」さん、「水影凪ルカ（みかなぎ るか）」さん

【期間内 個別プログラム 対話の場 10回開催！】

※事前申込み制

テーマ１.「授業×インクルーシブ教育」

11/1 （土） 10：00～11：00

11/6 （木） 16：00～17：00

11/18（火） 10：00～11：00

テーマ２.「学校行事×インクルーシブ教育」

11/1 （土） 11：30～12：30

11/12（水） 16：00～17：00

11/20（木） 10：00～11：00

テーマ３.「今の学校×インクルーシブ教育」

11/4 （火） 16：00～17：00

11/14（金） 22：00～23：00

11/22（土） 13：30～14：30

テーマ４.「これからの海老名の学校について語り合おう！」

11/24（月） 16：00～17：00

対話イベントの詳細・申込はコチラ↓↓

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j7d/cnt/f537238/taiwa_meta.html

※ 取材を希望される場合は、問合せ先へ御連絡ください。

【問合せ先】 神奈川県教育委員会教育局インクルーシブ教育推進課

課長 石井 晴絵 電話 045-285-1007

指導グループ 二宮 雄治 電話 045-285-1022