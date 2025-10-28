令和７年度 メタバースを活用した「対話の場」を開催します！

神奈川県では海老名市と協定を結び、「フルインクルーシブ教育」の実現に向けた取組を進めています。一人ひとりが大切にされ、みんなが学びやすく、一緒に学んでいけるような学校を目指して、私たちは何ができるでしょうか。皆さん一緒に考えましょう！





【令和７年度 メタバースを活用した「対話の場」開催！】 　　


好きなところで、好きな時に参加できます！


期間：令和７年10月28日（火）～11月28日（金）※申込み不要


参加費：無料



【常設コンテンツ】


期間中は自由にいつでも動画や資料、クイズを閲覧することができます！



【動画の内容】


‧知事、教育長（県・市）によるメッセージ動画


‧「奥山佳恵」氏との対談動画


‧「VTuber」(注３)によるインクルーシブ教育についての解説動画


(注３)出演者予定者：「禰好亭めてお（でぃすこてい　めてお）」さん、「水影凪ルカ（みかなぎ　るか）」さん



【期間内　個別プログラム　対話の場　10回開催！】　


※事前申込み制


テーマ１.「授業×インクルーシブ教育」


11/1 （土） 10：00～11：00


11/6 （木） 16：00～17：00


11/18（火） 10：00～11：00



テーマ２.「学校行事×インクルーシブ教育」


11/1 （土） 11：30～12：30


11/12（水） 16：00～17：00


11/20（木） 10：00～11：00



テーマ３.「今の学校×インクルーシブ教育」


11/4 （火） 16：00～17：00


11/14（金） 22：00～23：00


11/22（土） 13：30～14：30



テーマ４.「これからの海老名の学校について語り合おう！」


11/24（月） 16：00～17：00



対話イベントの詳細・申込はコチラ↓↓


https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j7d/cnt/f537238/taiwa_meta.html



※ 取材を希望される場合は、問合せ先へ御連絡ください。



【問合せ先】 神奈川県教育委員会教育局インクルーシブ教育推進課


課長 石井　晴絵 電話 045-285-1007


指導グループ 二宮 雄治 電話 045-285-1022