法人AIエージェント「ChatSense」がGoogleの最新画像生成AI「Nano Banana」をリリース

株式会社ナレッジセンス法人AIエージェント「ChatSense」がGoogleの最新画像生成AI「Nano Banana」に対応完了

株式会社ナレッジセンスは、セキュリティ高い環境でChatGPTを活用できる法人向け生成AIエージェントサービス「ChatSense」を提供しております。この度ChatSenseは、「画像生成AI」機能について、GoogleのGemini 2.5 Flash Image（別名: 「Nano Banana」）に対応完了したことをお知らせいたします。ChatSenseの導入は、こちらからお問い合わせください。

https://chatsense.jp/contact/?utm_source=243(https://chatsense.jp/contact/?utm_source=243)

大企業の知的活動を最速にする株式会社ナレッジセンス（本社：東京都港区、代表取締役：門脇敦司、以下ナレッジセンス）は、チャットGTPを活用した企業向け生成AIチャットボットサービス「ChatSense」について、Googleによる画像生成モデル「Nano Banana」に対応完了しました。

本日（2025年10月28日）中に、一部のビジネスプランの全てのユーザーにて順次、利用可能になる予定です。法人向けChatGPT「ChatSense」のご登録については、こちらよりお問い合わせ下さい。

https://chatsense.jp/?utm_source=243

■ 背景 ― 「高品質な画像生成AIを、企業の普段の業務で活用したい」

ChatGPTは、まるで人間のように自然にやりとりができる、AIチャットボットです。ChatGPTは、業務効率化を目的として多くの企業で導入され始めています。ナレッジセンスの提供する法人向けChatGPTサービス「ChatSense」においても、セキュリティなど法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

ChatSenseをご導入いただくお客様から「画像生成AIをビジネス活用していきたい」というご要望を多くいただいております。そこでChatSenseでは、すでに、OpenAI社のGPT Image等のモデル用いた「画像生成」機能に対応しております。

しかしながら、画像生成AIモデルは日進月歩で進化しており、OpenAI社のみならず、Googleなど、他の企業からも最新の高品質AIがリリースされている状況です。これを踏まえ、ChatSenseでは、セキュリティや生成の精度、料金面など高い基準を担保した上でGoogleの画像生成AIである「Nano Banana」に対応完了いたしました。

Nano Banana は、画像を生成するだけでなく、生成した画像に対して日本語を指示をすることで画像編集をすることが可能で、人物や商品の一貫性を保つ能力が特徴です。最新の画像生成AIを活用することで、企業は、商品パッケージ・ファッション・発表スライドの挿絵など、さまざまなシーン、ざまざまな業界で業務効率化がされることが期待されます。

■ 新しい「Nano Banana」対応について

1.「Nano Banana」は高品質な画像生成AIモデル

出典: Introducing Gemini 2.5 Flash Image, our state-of-the-art image model

Nano Banana への対応が完了すると、普段の画面からユーザー体験を変えることなく、Nano Bananaをご利用開始いただくことが可能です。以下は、Nano Bananaによって生成された画像の例です。

スマートフォンと女性、そして背景画像を渡すと、それらを自然に統合した一枚の画像を生成

また、Nano Bananaで生成した画像にはデジタル透かしの「SynthID」が埋め込まれており、識別できるようになっているという特徴があります。

2.管理者は、コントロール可能

管理者ユーザーは、その組織の画像生成AIモデルとして「DALL・E 3」を利用するか「Nano Banana」を利用するのかどうか選択できるような形となる予定です。また、画像生成AI機能自体を、組織全体でOFFに制限することも、これまで通り可能となる予定です。

ChatSenseの機能の詳細については、こちらをご確認ください。

https://chatsense.jp/?utm_source=243

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

ChatGPTは、米OpenAI社が2022年秋にリリースした大規模言語モデルです。ナレッジセンスの提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスです。ChatSenseは、企業・官公庁・総合大学など、多くの法人で導入実績があります。以下の特徴がございます。

1.チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、ビジネスプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2.プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られないビジネス向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能、プロンプトテンプレート機能、RAG機能*など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3.ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

*「RAG」システムの詳細はこちらもご確認ください

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-rag

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。

以上

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立： 2019年4月10日

事業内容：

・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営

・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング

・社内外向けのソリューション開発

社内データ活用（RAG）

https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service

コードインタープリター

https://chatsense.jp/function/code-interpreter

画像読み込み

https://chatsense.jp/function/vision-understanding

本文中に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。