「森のパティスリーの小さな物語」シリーズ第2弾　五感で没入する“食べるエンターテインメントお菓子”パイの実＜メープルバターサンド＞11月4日(火) 全国発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹）は、 『パイの実』ブランドより、気分に合わせて物語を朗読してくれる“声の絵本”付き新作『パイの実＜メープルバターサンド＞』を11月4日(火)に発売します。今作は「森のパティスリーの小さな物語」に没入できる新シリーズ第2弾です。さらに今回は、パッケージを開けるとQRコード(R)を通じて楽しめる“声の絵本”企画を実施します。WEB絵本動画として、今の気分に合った声で物語が朗読され、映像とともに自分だけに語りかけられるような体験を味わえます。お菓子と絵本の世界を融合させた、新感覚の「食べるエンターテインメントお菓子」として展開いたします。

開発背景 - 増える「プチ贅沢」ニーズと“癒し時間”の価値

近年、「頑張る自分へのちょっとしたご褒美」＝“プチ贅沢”ニーズが高まっています。特に秋冬は「メープル」や「バターサンド」が焼き菓子専門店・カフェで人気を集め、外食や飲料でも季節定番フレーバーとして注目されています。そこで「パイの実＜メープルバターサンド＞」は、ニュージーランド産発酵バター(*1)の香ばしいパイ生地と、カナダ産メープルシロップのパウダー(*2)を使用したチョコレートを組み合わせ、専門店のような味わいを一口に凝縮しました。さらに近年、音声コンテンツや没入型エンタメへの関心が高まる中、“食べながら体験する物語”という新しい提案を掛け合わせることで、単なるお菓子を超えた「食べるエンターテインメントお菓子」をお届けします。

*1 発酵バター0.6%使用 発酵バター入りの原料を使用しています

*2 メープルシュガー0.5%使用

食べるだけじゃない、“五感で味わうパイの実” 初企画「パイの実声の絵本」

『パイの実＜メープルバターサンド＞』では、味覚・嗅覚・触覚の“食べる体験”に加え、WEB絵本動画による視覚体験、さらに朗読の声による聴覚体験を融合しました。パッケージのふた裏のQRコード(R)を読み取ると、物語の世界が映像と声で広がり、まるで自分だけに語りかけられているような没入感を楽しめます。朗読は、その時の気分に合った声が選ばれ、心情に寄り添う物語を届けてくれる設計です。お菓子を味わいながら、自分にぴったりの声で語られるストーリーに耳を傾ける。そのような五感を通して楽しむ新しいスイーツ体験を通じて、「パイの実」はひと口のご褒美と、物語に包まれる特別なひとときをお届けします。

商品概要

【商品特長】

- 64層のカリッとサクサクのバターパイと、メープルチョコの組み合わせで、メープルバターサンドの味わいを表現しました。- ニュージーランド産の発酵バター(*1)を使用した香ばしいパイ生地と、カナダ産メープルシロップのパウダー(*2)を使用したチョコのまろやかな甘さが、ほっとひと息つきたいときにピッタリです。- パッケージではパイの実の森で繰り広げられるミニストーリーが楽しめ、絵本のような世界観に思わず没入してしまいます。

＊1 発酵バター0.6%使用 発酵バター入りの原料を使用しています

＊2 メープルシュガー0.5%使用

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2539_1_96a8a9443b0c3abc1ef43e2c3e6bbde3.jpg?v=202510281128 ]

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/