受験勉強を応援する“言葉にならない想い”を一粒のエールに！家族と受験生をつなぐ「合格のエールタブレット」ブドウ糖を90％以上配合　11月4日（火）より全国で発売

赤穂化成株式会社

塩づくりの技術を基盤にしたミネラルの総合メーカーである赤穂化成株式会社(本社:兵庫県赤穂市、代表取締役社長:池上良成、以下「赤穂化成」）は、2025年11月4日（火）より、受験勉強の際に、脳のエネルギー源として使用されるぶどう糖を主成分とした「合格のエール タブレット」を、全国のスーパー・ドラッグストア・オンラインストアなどで新発売します。

本商品は、ぶどう糖を主成分としたタブレット一粒一粒に、標準語だけでなく関西弁などで“そっと寄りそうメッセージ”をプリントした、受験生を応援するタブレットです。

合格のエールタブレット

■開発背景

受験を控える多くの学生は、不安や緊張を抱えながら日々努力を重ねています。

一方で、保護者や家族も「どんな言葉をかければいいのか」と悩みながら見守っており、

応援したい気持ちがうまく届かないこともあります。

「合格のエール」は、そんな“言葉にならない想い”をそっと届けたいという想いから生まれました。

脳のエネルギー源であるぶどう糖を主成分としたタブレット一粒一粒に、家族や先生など、

さまざまな立場の方々の応援メッセージをプリント。

方言ならではのあたたかい響きが、緊張や不安を感じる受験生の心にそっと寄り添い、

「誰かに応援されている」と感じられるようなひとときを届けます。エネルギー補給とともに、

前向きな気持ちをサポートする商品です。

■「合格のエール タブレット」の特徴

１.一粒一粒に受験生にそっと寄りそうメッセージをプリント

受験生の不安と親の祈り。その間にある“言葉にならない気持ち”を、伝えるメッセージを

プリントしています。

父から息子、母から娘、祖父母から孫といったメッセージは100種以上。

受験生には勇気を、親には安心を。合格のエールの一粒が、両者の心を支えます。

標準語だけでなく、関西弁など地域に根づく言葉も交え、受験生の心に寄り添う温かいエールを

届けます。

２. 脳のエネルギー源・ぶどう糖を90％以上配合※

ぶどう糖は、脳で使われる主なエネルギー源であり、受験期のエネルギー補給として人気が

あります。

合格のエールは、ぶどう糖を90％以上配合※し、勉強中の集中力維持をサポートします。

※全糖ぶどう糖として

３. 一粒2.2gの大粒タブレットで食べやすく

1粒あたり約2.07gのぶどう糖を摂取できる大粒サイズ。

受験勉強の合間に手軽に食べられ、食べる回数を減らしながら、効率よくエネルギーを

補給できます。

合格のエールタブレット 使用イメージタブレットイメージ画像

■商品概要

商品名 ：合格のエールタブレット ラムネ味

価格 ：オープン価格

容量 ：22g

発売日 ：2025年11月4日(火)

販売場所 ：全国のスーパー、ドラッグストア、オンラインストなど

賞味期限 ：12ヶ月

原材料名 ：ぶどう糖(国内製造) / クエン酸、ショ糖エステル、香料、甘味料(スクラロース)、

L-ヒスチジン、ビタミンC、着色料(黄4、青1、赤102、赤106)

■赤穂化成について

「日本第一の塩を産したまち 播州赤穂」として日本遺産に登録されている兵庫県赤穂市は江戸時代

から続く日本屈指の塩の産地です。赤穂化成株式会社はかつて存在した赤穂東浜塩田をルーツに

もち、塩田の開拓から数えて約400年の歴史を持つ企業です。弊社は海水に含まれているナトリウム

やカリウム、マグネシウムなどの塩類を食品や工業用など多種多様な用途に展開しています。

代表的な商品「赤穂の天塩」は50年以上続くロングセラー商品で、日本伝統の塩の味を現代に伝え

ています。

【企業概要】

社名 ：赤穂化成株式会社

本社所在地 ：兵庫県赤穂市坂越329番地

ホームページ：https://www.ako-kasei.co.jp

PRページ ：https://web.ako-kasei.co.jp/PR/goukaku/