triplaとタイを拠点に１7ヶ国にシステム展開するComanche Gogoji、ゲスト体験の変革を目指す戦略的パートナーシップを締結

宿泊施設向けITソリューションを展開するtripla株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO 高橋 和久、代表取締役CPO 鳥生 格、以下「トリプラ」）は、１7ヶ国にホテル向け管理システムを展開するComanche Gogoji Co., Ltd.（本社：タイ・バンコク、以下「Comanche」）と、ホスピタリティ業界におけるゲスト体験を一新するための戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせします。

この提携により、トリプラのチャネルマネージャー*¹「tripla Link」を通じて、予約システム「tripla Book」やAIチャットボット「tripla Bot」と、Comancheの管理システムがシームレスに統合し、宿泊施設は予約から顧客対応、滞在後のフォローまでを一元化できるようになります。



（注）・*¹チャネルマネージャー：予約サイトからの宿泊情報を一元管理するシステム

◼︎概要

昨今、宿泊業界では、ゲストの滞在前・滞在中・滞在後のすべてのタッチポイントを自動化・最適化する統合型プラットフォームへのニーズが急速に高まっています。

この度の連携により、宿泊施設は、予約、ゲストコミュニケーション、ロイヤルティプログラムの管理を一元化でき、パーソナライズされた即時コミュニケーションの提供が可能になるほか、業務効率の向上、ダイレクトブッキングの増加、ゲスト満足度の向上を実現します。

＜特徴＞

l 標準システム連携

トリプラの予約エンジン「tripla Book」および主要OTA（オンライン旅行代理店）と接続可能。

l インバウンド予約最大化

台湾やインドネシアの主要OTAと接続し、海外からの予約を強化。

◼︎ Comanche Gogoji Co., Ltd. CEO Puntharee Isarankura na Ayudhya氏 コメント：

今回のパートナーシップは、ホスピタリティ業界に新たな変革をもたらす大きな一歩です。トリプラの先進的なゲストエンゲージメント技術と、当社のホテル運営における豊富な経験・ノウハウを融合することで、ホテル経営者の皆さまにこれまでにない競争優位性を提供します。この協業を通じて、現代の旅行者とホテル運営者双方のニーズに応える、直感的で、スマートかつ包括的なプラットフォームを実現し、ゲスト体験の新たなスタンダードを創出していきます。



◼︎tripla株式会社 代表取締役CEO 高橋和久氏 コメント

Comancheとの提携を発表できることを大変嬉しく思います。両社は、ホスピタリティテクノロジーの革新という共通のビジョンを共有しています。tripla Linkを活用し、当社のAIチャットボットおよび予約エンジンとComancheの管理システムを接続することで、これまでにない統合ソリューションを提供します。この戦略的提携は、業務効率の向上だけでなく、顧客との深いつながりを築き、顧客満足度と収益向上を実現する強力な一歩になると確信しています。

■チャネルマネージャー「tripla Link」とは

「tripla Link」は、宿泊施設が複数のOTAや自社予約エンジンの在庫・料金・予約情報を一元管理できる予約管理システムです。インドネシアで3,000以上、台湾*²では800以上の施設（2025年4月末時点）が利用中。リアルタイムでの自動同期によりオーバーブッキングを防ぎ、作業効率を大幅に向上させます。「Lion Travel」、「ezTravel」、「Traveloka」など、東南アジアや東アジアを中心としたローカルOTAとも接続し、インバウンド集客を実現します。

https://tripla.io/link/

（注）*² 台湾ではサービス名を「Hotel Nabe」として展開。

■Comanche Gogoji Co., Ltd.概要

・会社名：Comanche Gogoji Co., Ltd

・本社所在地：タイ・バンコク

・代表者： Puntharee Isarankura na Ayudhya

・事業内容：ホテル・サービスアパートメント向け統合管理システムの開発および提供

・導入国：17カ国、7室～4,000室規模まで対応

・URL：https://gogoji.co.th/

■tripla株式会社概要

トリプラは、宿泊業界に特化したSaaS型のサービスを提供しています。2017年1月にAIチャットボット「tripla Bot」の提供を開始して以降、自社予約比率向上と会員獲得を支援する予約エンジン「tripla Book」、宿泊施設に特化したCRM・マーケティング オートメーションサービス「tripla Connect」、広告運用代行サービス「tripla Boost」とサービスを展開。2022年11月東京証券取引所グロース市場に上場。

・会社名：tripla株式会社

・本社所在地：東京都新宿区西新宿4丁目15－3 住友不動産西新宿ビル3号館

・会社設立：2015年4月15日

・資本金：8億6,602万円（2025年7月末時点）

・代表取締役CEO：高橋 和久

・代表取締役CPO：鳥生 格

・URL：https://tripla.io/