【東京都町田市】「まちだ学生介護のしごと魅力発信プロジェクト」に参加した大学生による動画発表及び市長との対談を実施します

「町田の介護の仕事を一緒に盛り上げたい」「市の広報活動に興味がある」という想いを持った大学生が、介護の仕事を知らない若い世代に「仕事選びの候補に」してもらうための動画を制作しました。制作した動画の発表及び市長と参加学生との対談を、「第19回町田市医療・介護・福祉研究大会アクティブ福祉in町田`25」（以下アクティブ福祉in町田`25）で実施します。

動画制作は、介護のしごとの魅力発信をテーマとしたワークショップ「まちだ学生介護のしごと魅力発信プロジェクト」の一環として行われたものです。大学生が介護の仕事や効果的な広報について学び、市内の介護施設への取材を通して、動画全体の構成などを考えました。

「まちだ学生介護のしごと魅力発信プロジェクト」の介護施設での取材の様子制作動画の発表・市長と参加学生との対談

場所：市庁舎3階 会議室3-1、3-2

日時：2025年11月13日（木）

学生による制作動画発表：午後3時から午後3時15分

市長と参加学生との対談：午後3時30分から午後4時

「アクティブ福祉in町田`25」とは

医療、介護、福祉に携わる職員や地域活動に携わる市民等による日頃の実践等についての研究発表や、市民や介護サービス利用者等から募集した介護川柳の掲示、介護施設での就労希望者を対象とした就労相談会等を行います。

「アクティブ福祉in町田`25」 会場・内容

場所：市庁舎 1・3階（町田市森野2-2-22）

日時：2025年11月13日（木）午前11時から午後5時

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52170/table/763_1_8d484febe89510d52c77b7e3ca57f8e6.jpg?v=202510281128 ]

町田市について

人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。

町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、

緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。

街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。

