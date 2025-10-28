パーク ハイアット 京都 「ザ リビングルーム」冬の美味と和の香りで堪能するフェスティブアフタヌーンティー、 冬季限定デザート～12月1日（月）より提供開始～

株式会社TAKホスピタリティ京都

パーク ハイアット 京都（所在地：京都市東山区高台寺桝屋町360、総支配人：マシュー・キャロル）では、1階「ザ リビングルーム」にて、フェスティブシーズンの華やぎと邸宅のリビングルームで寛ぐような温もりが共存する空間の中、冬の美食材と香り豊かな日本茶のペアリングが織りなすアフタヌーンティー、期間限定デザートとともに優雅で特別なひとときをお楽しみいただけます。

煌めくオーナメントに彩られたもみの木、やわらかに揺らめく暖炉の炎、そして愛らしいくるみ割り人形たち。華やぎと温もりが共存するフェスティブシーズンの「ザ リビングルーム」では、この季節ならではの美味と芳醇なティーペアリングをお楽しみいただけるフェスアフタヌーンティーと期間限定のデザートセレクションをご提供いたします。

華やかなローズが香るスパークリングティーから始まるフェスティブアフタヌーンティーは、冬の恵みを繊細に表現したセイボリーから、季節の果実やスパイスが彩るスイーツアソートまで、コース仕立てで展開されます。香ばしい玄米茶や力強い紅茶、そして月桃やアマチャ、ゆずなどを用いた和のハーブティーが、それぞれの味わいに寄り添いながら、各メニューの食後感を昇華させます。

さらに、冬の味覚を華やかに凝縮させたデザートセレクションもご用意いたします。いちごとマダガスカル産バニラが織りなすパフェ、温と冷のコントラストが楽しいフォンダンショコラ、金柑のコンポートとピスタチオが調和するミルフィーユなど、季節を映す一皿が揃います。フェスティブシーズンに、心満たされる優雅で特別なひとときを、「ザ リビングルーム」でお過ごしください。

フェスティブアフタヌーンティー詳細

～スパイスド ローズ フィズ ティー～

繊細なローズの香りに、チャイを使用しジンジャーブレッドやシュトーレンなど、クリスマスシーズンを思わせるスパイスのアクセントが魅力のウェルカムドリンク。シュワッと弾けるスパークリングが、特別なコースの幕開けを華やかに演出します。

■キャビアグジェール ■スモークサーモンと根セロリ ■フォアグラと金柑 ■冬野菜のテリーヌ

～玄米茶 古畑園 京都～



旬の美味をお楽しみいただける4種類のアソートセイボリーでは、パルメザンチーズを練り込んだ香ばしいシュー生地にキャビアを添えたキャビアグジェールをはじめ、塩味と旨味が際立つスモークサーモンには根セロリの爽やかな風味を合わせました。また、クリーミーなコクのフォアグラには、甘酸っぱい金柑を添えて華やかな一品に。そして、旬の冬野菜を幾層にも重ねた冷製テリーヌは、素材それぞれの個性が織りなす豊かな味わいを繊細に表現しています。香ばしい煎茶に炒り米を加えた玄米茶が、それぞれの味わいにやさしく寄り添い、心地よい余韻をすっきりと整えます。

■近江牛のクロケット 黒トリュフ 卵黄のコンフィ

～べにふうき 中窪製茶園 京都～

香ばしく揚げた近江牛を贅沢に使用したクロケットは、濃厚な卵黄のコンフィにコク深い赤ワインソースをまとわせた一品。 しっかりとした渋みとボディを持つ“べにふうき”が、赤ワインソースの酸味と旨味を引き立て、肉の風味に重なります。和紅茶の力強い風味が、料理に奥行きを与えるペアリングです。

■ストロベリーとシャンパンのグラニテ

シャンパンのシロップを凍らせて、繊細できめ細やかな氷の触感をお楽しみいただくためにペストリーシェフが手作業で丁寧に削った氷に、瑞々しい甘さと酸味をもつ京都産いちごを贅沢に使い、シャンパンの華やかな香りがひろがるグラニテに仕上げました。

■シュトーレン ■みかんのタルト ■カシスエクレア

■ピスタチオムース ■プラリネのマカロン

～ニホンノヌクモリ 入井農園 滋賀～

シナモンやアニスなどクリスマスらしい香り溢れるシュトーレン、みずみずしいジュレとみかんのタルト、さわやかな酸味のカシスのエクレア、クリスマスツリーをイメージした愛らしいピスタチオのムースなど、美しい配色も意識した冬のスイーツアソート。シュトーレンを最後に食べることでクリスマスの余韻をより一層感じていただけるセレクションです。それぞれの個性を受けとめながら、月桃やアマチャ、ゆずなどを使用した和のハーブ「二ホンノヌクモリ」の優しい余韻が全体をひとつに繋ぎます。

■チョコレートのスフレ

～焙煎かりがね茶 井ノ倉ファーム 奈良～

とろりと濃厚にとけゆく、ショコラのスフレはホテル開業以来の人気定番メニュー。濃厚なチョコレートの風味をダイレクトに感じていただけます。エクアドル産のチョコレートは温めることによってベリーのような酸味がより引きたてられます。ほうじ茶ならではの香ばしさと軽やかさがスフレの余韻に寄り添います。

フェスティブ スイーツ 詳細

■ いちごとマダガスカル産バニラのパフェ



飴細工の円環が美しいイチゴのパフェは、甘く瑞々しいいちごとラズベリーソルベの爽やかでさっぱりとした酸味、そこへ濃厚なコクが広がるマダガスカル産バニラの対照的な味わいが一つに調和する一品です。フェスティブシーズンならではの華やかなプレゼンテーションでお楽しみいただけます。

■ フォンダンショコラ ミックスベリー ミルクジェラート

焼きたての濃厚なフォンダンショコラは、甘くなりすぎないよう少しキャラメルを加えた芳醇なカカオが香るチョコレートソースを忍ばせました。自然な甘酸っぱさを感じられるミックスベリーとまろやかなミルクジェラートを絡めてお召し上がりいただくと、ひんやりとした冷たい食感と温かな食感を同時に味わえる口福なひとときをお楽しみいただけます。

■ 金柑のミルフィーユ 金柑ソルベ ピスタチオ

薄くスライスした金柑を敷き詰めたコンポートが美しく表面を飾るミルフィーユは、金柑の甘さとほろ苦さ、柚子の爽快な酸味、ピスタチオのコクが織りなす調和が味わい深いひと品。幾重にも重なるパイの香ばしさとクリスピーな食感をご堪能いただけます。

ご予約詳細

◆フェスティブアフタヌーンティー

提供期間： 2025年12月1日（月）～2026年1月4日（日）

時間： 12:00～17:00

料金： 7,700円（税込・サービス料15%別）

場所： 1階 『ザ リビングルーム』

店舗URL: https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-kyoto/itmph/dining/the-living-room

予約ページURL: https://www.tablecheck.com/shops/kyoto-park-hyatt-livingroom/reserve?menu_items=68b2d59e2e2058e3ad9f9274

◆冬季限定デザート

提供期間： 2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

時間： 12:00～17:00

料金：・いちごとマダガスカル産バニラのパフェ 4,070円 （税込・サービス料15%別） *コーヒーまたは紅茶付き

・フォンダンショコラ ミックスベリー ミルクジェラート 3,190円 （税込・サービス料15%別） コーヒーまたは紅茶付き

・金柑のミルフィーユ 金柑ソルベ ピスタチオ 3,190円 （税込・サービス料15%別） コーヒーまたは紅茶付き

場所： 1階 『ザ リビングルーム』

店舗URL: https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-kyoto/itmph/dining/the-living-room

予約ページURL: https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-kyoto/itmph/dining/the-living-room

*メニューは仕入れ状況により、変更となる場合がございます。

パーク ハイアット 京都 オフィシャルアカウント

Instagram(https://www.instagram.com/parkhyattkyoto/) ／ Facebook(https://www.facebook.com/ParkHyattKyoto/) ／ threads(https://www.threads.net/@parkhyattkyoto) ／ LINE(https://lin.ee/GNBStQN)

パーク ハイアット 京都について

パーク ハイアット 京都は、京の洗練された文化とパーク ハイアットの優美なホスピタリティーが融合した「ラグジュアリー ゲストハウス」です。世界遺産・清水寺へ至る二寧坂に面し、京都市最大の重要伝統的建造物群保存地区の中で日本家屋の外観が町に溶け込んでいます。京都市街と八坂の塔を同時に眺望するホテルは、明治10年創業の料亭「山荘 京大和」と共生し、静寂に包まれた70の

客室と、4つの料飲施設、宴会場、スパを含むウエルネスセンターを完備。庭と家屋が一体化する「庭屋一如」の造りが、東山のいにしえの記憶と四季の移ろいを語ります。パーク ハイアット 京都でしか感じ得ない、過去から未来へ続くゆったりとした時の流れに浸る滞在をお楽しみください。

パーク ハイアットについて

パーク ハイアットは、世界中の旅慣れたお客様が、旅先でも洗練されたご自宅のようにくつろぐことができるホテルです。あくまでクオリティーにこだわるパーソナライズなおもてなしをお届けします。世界中の主要都市やリゾート地で、それぞれのデスティネーションにふさわしいラグジュアリーを、インテリアデザインでも表現。珠玉の空間で、パーク ハイアットの代名詞といえるアートコレクションやデザイン、設備の整ったくつろぎの客室、数々の受賞歴を誇る名シェフたちが生み出すめくるめく美食をご堪能ください。現在47軒のパーク ハイアットを、アブダビ、オークランド、バンコク、ビーバークリーク、北京、ブエノスアイレス、釜山、キャンベラ、長白山、カールスバッド、長沙、チェンナイ、シカゴ、ドーハ、ドバイ、広州、杭州、ハイデラバード、イスタンブール、ジャカルタ、ジッダ、京都、ロンドン、モルディブ、マラケシュ、メルボルン、メンドサ、ミラノ、ニューヨーク、寧波、ニセコ、パリ、サイゴン、三亜、ソウル、上海、深セン、シェムリアップ、セントキッツ島、蘇州、シドニー、東京、トロント、ウィーン、ワシントン DC、ザンジバル、チューリッヒで展開しています。詳しくはparkhyatt.com(https://www.hyatt.com/ja-JP/brands/park-hyatt)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/ParkHyatt/?hc_ref=SEARCH&fref=nf)、X(https://x.com/Hyatt)、Instagram(https://www.instagram.com/parkhyatt/?hl=en)で、@ParkHyattをフォローしてください。ハッシュタグ「#LuxuryIsPersonal」を付けた写真の投稿もお待ちしています。