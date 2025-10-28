株式会社BRIGHTEN FASHIONが、株式会社R1000を完全子会社化

株式会社 BRIGHTEN FASHION

R1000社は、1992年に創業以来、ヤングレディースファッションの市場を牽引し、現在も主要ファッションビル・駅ビル・SCでの店舗展開、自社及び主要モールECで、レトロガール等のブランドを展開をしてまいりました。

ファッションカンパニーのホールディングスであるBF社は、R1000社のグループ子会社化により、グループを横断したプロジェクトや、機能や仕組みの統一プロジェクトなど、グループのシナジー効果により、更なる成長を描いて参ります。

BF社は、アッシュペーフランス株式会社、株式会社ピート、株式会社ピーアンドエムを既にグループ会社として迎え、川上への垂直統合や、素早い海外でのビジネスの展開など、日本の新しいファッションのプレイヤーとして、独自の手法でファッションビジネスを展開して参ります。

【R1000社の概要】

名称 :株式会社R1000

所在地 : 東京都千代田区四番町４－８野村ビル5F

事業内容 : 婦人服・服飾雑貨の企画・販売

創業: 1992年3月

【BF社の概要】

名称 : 株式会社BRIGHTEN FASHION

所在地 : 東京都港区南青山５丁目７－１７ 小原流会館7F

代表者 : 代表取締役社長 佐々木 貞夫

事業内容 : 傘下子会社及びグループ会社の事業活動の管理ならびにそれに付帯する業務

創業 : 2024年12月

