GUESS JEANS、バスケットボールレジェンドアレン・アイバーソンとのカプセルコレクションを発表

GUESS JAPAN 合同会社Allen Iverson

アメリカンデニムのパイオニアGUESSによるデニムブランド「GUESS JEANS」は、2025年10月31日（金）にバスケットボール界のレジェンドとして知られるアレン・アイバーソンとのカプセルコレクションを発表。

90年代のストリートスピリットを現代に

GUESS JEANSは、バスケットボール界の伝説でありカルチャーアイコンとしても知られるアレン・アイバーソン（Allen Iverson）との限定コラボレーションコレクションを発表。本コレクションは、彼の才能と情熱、そして90年代のストリートスタイルへの敬意を込めた、GUESS JEANSならではのトリビュートです。 アメリカンヘリテージを受け継ぐGUESS JEANSと、アイバーソンが象徴するバスケットボールカルチャーが融合し、「スタイル」「スポーツ」「ストーリー」を表現するコレクションが誕生しました。

各Tシャツの価格は7,590円（税込）

“18歳のアイバーソン”を蘇らせる5つのTシャツ”

本コレクションでは、アイバーソンが1993年に『Sports Illustrated（スポーツ・イラストレイテッド）』誌で披露した伝説的なフォトシュートに着想を得て、5種類の限定Tシャツを展開。当時18歳だった彼が着用していたGUESSのTシャツ姿をフィーチャーし、若き日の情熱と可能性を切り取ったポートレートがデザインされています。 それぞれのTシャツには、“彼本来の自分らしさ”と“スタイル”を象徴する1枚の写真がプリントされ、スポーツとファッションをつなぐ新しい物語を表現しています。

【Allen Iverson（アレン・アイバーソン）コメント】

「当時、みんなGUESSを着たがっていたんだ。高校時代は一番クールなブランドだったけど、その頃の自分には買えなかった。ある時、良い成績を取ったご褒美に父がGUESSをプレゼントしてくれてね。それ以来、GUESSには特別な思いがあるんだ。着ると自分にしかない“スワッグ（クールさ）”を感じられた。ただ、自分が着たい服を買えるようになりたかっただけ。NBAに入ってから、ようやく好きなだけGUESSを買えるようになった。それが俺のスタイルなんだ」。

【クリエイティブ・ディレクター Nicolai Marciano（ニコライ・マルシアーノ）コメント】

「アイバーソンは、スポーツ・ファッション・アイデンティティの境界を超えた世代の象徴です。彼のエネルギー、困難に打ち勝つ精神力、そしてオーセンティシティ（真正性）は、今日のGUESS JEANSが掲げる“恐れない自己表現”そのものです」。

大胆なビジュアルと独創的なデザインでファッション界を牽引してきたGUESS JEANS。一方、アイバーソンもコートの上でも外でも自分のスタイルを貫き、新しいカルチャーを築いてきました。 今回のコラボレーションは、過去と現在をつなぐ“フルサークル”な瞬間であり、両者のレガシーを称えるとともに、次の世代へと受け継がれる新たなスタイルの始まりを告げます。 このコレクションは、アイバーソンとGUESS JEANS双方のストーリーを再構築し、未来の40年へ向けたデニムカルチャーの進化を提案します。

■ 発売情報

本コレクションは、GUESS JEANS直営店舗および公式オンラインストアならびに一部取扱店舗にて、2025年10月31日より順次販売開始予定です。各Tシャツの価格は7,590円（税込）。

Allen Iverson（アレン・アイバーソン）について

“A.I.”や“The Answer”の愛称で知られるアレン・アイバーソンは、NBA史における最も象徴的なスーパースターの一人です。 4度の得点王、MVP受賞、複数回のオールスター選出、そして2016年のバスケットボール殿堂入りなど、輝かしい実績を誇ります。 彼はその卓越したドリブル技術と独自のスタイル、そして恐れを知らないプレーで世界中のファンを魅了しました。 コートの外では、トップ高校生プレイヤーが集うバスケットボール大会「アイバーソン・ラウンドボール・クラシック」を設立。 この大会は「マクドナルド・オールアメリカン・ゲーム」と並ぶ、アメリカを代表するエリート育成イベントとして高く評価されています。 また、アスリートとしてだけでなく、起業家としても活躍するアイバーソンは、 Reebok（リーボック）と20年以上にわたるパートナーシップを築き、 伝説的なスニーカー「Question」および「Answer」シリーズを発表。 その功績はスポーツとファッション、カルチャーを横断する存在として、今なお絶大な影響を与え続けています。

GUESS JEANS（ゲス ジーンズ）について

GUESS JEANSは、40年にわたるブランドのデニムの歴史にルーツを置いたアメリカ西海岸のライフスタイル・ブランドです。ニコライ・マルシアーノによって考案されたGUESS JEANSは、サスティナビリティと最先端のイノベーションに取り組み、デニムファッションの次の時代を体現しています。GUESS JEANSは、ブランドの豊かな伝統と現代的な視点を融合させ、GUESSのタイムレスなエッセンスを凝縮したデニムを中心としたコアベーシックのフルラインを提供しています。GUESS JEANSは、2024年6月3日よりGUESSJEANS.com、世界各地のGUESS JEANS直営店、および厳選された卸売パートナーを通じて販売されています。 公式サイト：https://store.guessjapan.com/ext/guess-jeans/index.html

GUESS?, Inc.（ゲス）について

Guess?, Inc.は、現代的なアパレル、デニム、ハンドバッグ、時計、アイウェア、フットウェア、およびその他関連する消費財のライフスタイルコレクションをデザイン、販売、流通、ライセンス供与しています。Guess?製品は、ブランドのGuess?ストアや、世界中の一流百貨店および専門店を通じて流通しています。

2024年4月2日、同社はニューヨークを拠点とするファッションブランド「rag & bone（ラグ＆ボーン）」の営業資産全てと、知的財産権の50％を取得しました。「rag & bone」はアメリカのファッションシーンをリードするブランドで、米国および英国に直営店を持ち、また高級ブティック、百貨店、そしてグローバルなEコマースを通じて製品を提供しています。

2024年8月3日時点で、同社はヨーロッパ、アメリカ、アジアに合計1,054店舗の直営小売店を運営しており、同社のパートナーおよびディストリビューターがさらに537店舗を世界中で運営しています。また、2024年8月3日時点で、同社およびそのパートナーとディストリビューターは、約100か国で事業を展開しています。同社に関する詳細情報については、www.guess.comをご覧ください。