ソニー独自開発の生地で作られたリカバリーウェア「R WEAR」を「玉川高島屋」で期間限定販売

株式会社サプリム（SapplyM, Inc.）

ソニーグループとエムスリーの合弁会社、株式会社サプリム（本社：東京都港区）はソニー独自開発の生地を使用した、疲労回復効果と超消臭抗菌機能を持つリカバリーウェア「R WEAR(TM)（アールウェア）」を10月30日（木）から11月3日(月・祝)の期間限定で「玉川高島屋」で販売します。高島屋では、常設販売を行う大阪高島屋・日本橋高島屋に続く展開となります。

期間中は、もみ殻をソニーの技術で特殊加工した炭「Triporous(TM)」を活用した、ソニー独自開発生地の遠赤外線放射を確認できる装置や素材の実物の展示もございます。是非この機会に直接R WEARをご体感ください。

年末のギフトとして大切な人に休息をプレゼントしませんか。

・玉川高島屋 販売概要

期間：2025年10月30日（木）～11月3日（月・祝）

時間：10:00～18:00

場所：玉川高島屋 本館6階催会場「リカバリーギアセレクション」内

・R WEARについて

ストレスフルな現代社会において、着るだけで疲れた身体を癒し明日への活力を取り戻す、天然由来の“炭”の力を用いたリカバリーウェア「R WEAR」（アールウェア）を開発しました。炭テクノロジーの有する遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善に加え、快適な睡眠環境に考慮したデザインと優れた消臭抗菌機能が特長です。「R WEAR」は、一般社団法人日本医療機器工業会が作成した基準を満たしており、「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として一般医療機器の届出を完了しており、安心してご利用いただけます。

【製品の特長】

- 遠赤外線の血行促進作用による疲労や筋肉のこり等の症状改善（一般医療機器届出済）- 強力な消臭・抗菌機能- 吸汗速乾性に優れた二重構造生地- 色褪せしにくい高耐久性 サステナブル素材の活用（もみ殻をソニー技術で特殊加工した炭）- すべて日本国内で製造されたMade in Japan製品

Relaxing Mesh シリーズ

2枚合わせの特殊構造の生地を使用しており、保温性に優れた肌触りの良い生地を肌面に、放湿性の高いメッシュ構造を外気面に採用しました。肌寒い季節や睡眠時の体温調節にも役立ち、秋冬シーズンにおすすめの一着です。

・リカバリーロングスリーブ：17,500円（税込）

・リカバリーロングパンツ ：18,500円（税込）

・リカバリーロングスリーブ・ロングパンツセット：36,000円（税込）

サイズ展開：S・M・L・XL

【お問い合わせ先】

株式会社サプリム

担当：久司

Email：inquiry-rwear@sapplym.com

受付時間：平日10:00～17:00（土日祝・年末年始を除く）

公式ECサイト：https://store.rwear.jp/

※「Triporous(TM)」「R WEAR(TM)」はソニーグループ株式会社の商標です。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/triporous/