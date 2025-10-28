［イベント］11月 富山市・射水市で３回開催「企業主導型両親学級」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（富山県富山市）が主催する「企業主導型両親学級」が、富山県・石川県で開催しています。
2025年3月から2026年2月までに計24回、妊娠2カ月～10ヶ月・産後1歳くらいまでの赤ちゃんとご家族を対象とし各回20組の参加者を募ります。
本プロジェクトは、子育て世帯を応援したい企業からの協賛金で運営を行い、参加者は居住地関係なく（※）誰でも無料で参加できる非営利の事業です。
※行政主体の両親学級は、住民票のある市町村での開催にしか参加できない
産前産後のパパママに向け、妊娠や出産、子育てにまつわる様々な課題について学ぶ機会を提供しています。
講座当日は、前半に一般社団法人ボディセンス・インスティテュートの講師より、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱き方や遊びについて、体験を交えご紹介します。後半は、各専門分野の特別講師より各テーマに沿って講義をしていただきます。
11月の富山開催は、富山県富山市と射水市にて行います。
第16回の11月9日（日）は、トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福にて「家族みんなで抱っこを楽しもう」をテーマに開催。
講師は、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認インストラクター 曳田彩加と鍼灸師・柔道整復師 岩粼政史先生が講義を行います。
第17回の11月20日（木）は、ぱれっとアピタ富山東院にて「乳児から始まるお口のケア」をテーマに開催。
講師は、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認インストラクター 曳田彩加と歯科医師 竹島健太郎先生が講義を行います。
第18回の11月22日（土）は、オダケホーム本社にて「パパと一緒に離乳食づくり」をテーマに開催。
講師は、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事 高橋由紀と 農業・養蜂家・介護福祉士 高橋裕次郎先生が講義を行います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332838&id=bodyimage1】
開催概要
【エリア：富山県富山市】
［日 時］2025年 11月9日（日）10:30～12:00
［会 場］トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福（富山市五福末広町1238）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認インストラクター 曳田彩加
後半：「家族みんなで抱っこを楽しもう」
講師：鍼灸師・柔道整復師 岩粼政史
家族みんなで抱っこを楽しもう
鍼灸師 岩崎政史先生に自宅でもできる身体の不調を取り除くセルフケアの方法を教えていただきます。
赤ちゃんを心地よく抱っこをするためには、身体を整え、心を整えることが大切です。なぜなら、赤ちゃんは皮膚感覚がとっても敏感。
身体の痛みや疲労の蓄積が起こると皮膚が緊張して固くなっていきます。皮膚がそのような状態だと、その緊張が赤ちゃんに伝わり不快に感じやすくなります。
そして、抱っこをするときに不安な状態でいれば、それが肌から肌へと伝わってしまい、赤ちゃんも不安になります。
抱く側もゆったりと安心した気持ちで抱っこできるように、身体の不調や疲労を回復させていく方法をご紹介します。
【エリア：富山県富山市】
［日 時］2025年11月20日（木）10:30～12:00
［会 場］ぱれっとアピタ富山東院（富山市上冨居3丁目8-38）
2025年3月から2026年2月までに計24回、妊娠2カ月～10ヶ月・産後1歳くらいまでの赤ちゃんとご家族を対象とし各回20組の参加者を募ります。
本プロジェクトは、子育て世帯を応援したい企業からの協賛金で運営を行い、参加者は居住地関係なく（※）誰でも無料で参加できる非営利の事業です。
※行政主体の両親学級は、住民票のある市町村での開催にしか参加できない
産前産後のパパママに向け、妊娠や出産、子育てにまつわる様々な課題について学ぶ機会を提供しています。
講座当日は、前半に一般社団法人ボディセンス・インスティテュートの講師より、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱き方や遊びについて、体験を交えご紹介します。後半は、各専門分野の特別講師より各テーマに沿って講義をしていただきます。
11月の富山開催は、富山県富山市と射水市にて行います。
第16回の11月9日（日）は、トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福にて「家族みんなで抱っこを楽しもう」をテーマに開催。
講師は、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認インストラクター 曳田彩加と鍼灸師・柔道整復師 岩粼政史先生が講義を行います。
第17回の11月20日（木）は、ぱれっとアピタ富山東院にて「乳児から始まるお口のケア」をテーマに開催。
講師は、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認インストラクター 曳田彩加と歯科医師 竹島健太郎先生が講義を行います。
第18回の11月22日（土）は、オダケホーム本社にて「パパと一緒に離乳食づくり」をテーマに開催。
講師は、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事 高橋由紀と 農業・養蜂家・介護福祉士 高橋裕次郎先生が講義を行います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332838&id=bodyimage1】
開催概要
【エリア：富山県富山市】
［日 時］2025年 11月9日（日）10:30～12:00
［会 場］トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福（富山市五福末広町1238）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認インストラクター 曳田彩加
後半：「家族みんなで抱っこを楽しもう」
講師：鍼灸師・柔道整復師 岩粼政史
家族みんなで抱っこを楽しもう
鍼灸師 岩崎政史先生に自宅でもできる身体の不調を取り除くセルフケアの方法を教えていただきます。
赤ちゃんを心地よく抱っこをするためには、身体を整え、心を整えることが大切です。なぜなら、赤ちゃんは皮膚感覚がとっても敏感。
身体の痛みや疲労の蓄積が起こると皮膚が緊張して固くなっていきます。皮膚がそのような状態だと、その緊張が赤ちゃんに伝わり不快に感じやすくなります。
そして、抱っこをするときに不安な状態でいれば、それが肌から肌へと伝わってしまい、赤ちゃんも不安になります。
抱く側もゆったりと安心した気持ちで抱っこできるように、身体の不調や疲労を回復させていく方法をご紹介します。
【エリア：富山県富山市】
［日 時］2025年11月20日（木）10:30～12:00
［会 場］ぱれっとアピタ富山東院（富山市上冨居3丁目8-38）