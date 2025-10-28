ELFS Japan・All Visions Align・Retronym、ハリウッドの名コーチ バーナード・ヒラーと提携 ― 日本の俳優に国際的なチャンスを提供
Frogmilk合同会社（所在地：東京都練馬区、代表社員：ウォーターズ・グラント・アレキサンダー、以下「Frogmilk」）は、ハリウッドの伝説的スターコーチ バーナード・ヒラー が、初めて東京で自身の代表的な ハリウッド・マスタークラス を開催することをお知らせいたします。本イベントにおいて、Frogmilkは企画・制作協力会社として参画しています。
本プログラムは、以下の3つの主要なローカルパートナーと連携して実現します。
ELFS Japan（イングリッシュ・ランゲージ・フィルム・スクール・ジャパン） ― 東京を拠点に国際的な俳優を育成する学校。演技部門責任者であり、かつてヒラーの生徒でもあった マライ・アニス が今回のマスタークラスを主催します。
All Visions Align （AVA） ― マライ・アニスが共同設立した映画ブランド。英国・米国・ドイツ・日本に制作チームを持ち、国際的な映画プロジェクトと文化交流を推進しています。
Retronym Livehouse & Art Studio（東京・下北沢） ― 創造的なライブハウス兼アートスペース。10月30日22時から深夜まで開催される歓迎パーティー後の 公式アフターパーティー を一般公開で主催します。
バーナード・ヒラーについて
ヒラーは数十年にわたり、無名の俳優を国際的な舞台へと導き、アカデミー賞受賞者やゴールデングローブ賞候補者を含む数多くのスターを育成してきました。彼の生徒たちは、ローカルな舞台から世界的なスクリーンへと飛躍を遂げています。
直近の成功例としては：
カンヌ国際映画祭パルムドールおよびアカデミー賞を受賞した映画『Anora』のキャストの一部を指導。
『進撃の巨人』エレン・イェーガーなどのドイツ語吹替で知られる マリオス・ガヴリリス。彼はビデオゲーム『インディ・ジョーンズ アンド・ザ・グレート・サークル』で主要ヴィラン ヴォス を演じ、ゴールデン・ジョイスティック賞 にノミネートされました。彼はこの成功をヒラーのトレーニングの成果だと語っています。
そのほかの現役・元生徒は、『ジ・アメリカンズ』『クリミナル・マインド』『アメリカン・ゴッズ』『サンズ・オブ・アナーキー』『ペーパー・ハウス』『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』などの人気作品に出演。
また、彼のクライアントには キャメロン・ディアス、リンジー・ローハン、ジェフ・ゴールドブラム、ミシェル・ファイファー などが含まれ、クラスには アル・パチーノ をはじめとする業界の著名人がゲストとして訪れています。
これらは数多くの成功例のほんの一部に過ぎません。東京マスタークラスは、日本の俳優やアーティストにとって、ローカルな才能から国際的な認知へとキャリアを変革する同じチャンスを提供します。
ハリウッド・マスタークラス in Tokyo は、2025年11月1日～3日に開催されます。 対象は 俳優だけでなく、表現を広げたいアーティスト全般。直前の申込もまだ受け付けています。
Frogmilk合同会社について
Frogmilk合同会社は、東京を拠点に映画・テレビ・音楽・舞台など多分野における国際的な制作支援、キャスティング、イベント企画・運営を行うクリエイティブプロダクションです。
本イベントでは企画・制作協力会社として、国内外のアーティストをつなぐプロジェクトを推進しています。
公式ウェブサイト： https://www.frogmilk.jp/
参加登録・報道関係お問い合わせ
参加登録、プレスパス、取材依頼に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。
担当者：長倉
メール：keiri@frogmilk.jp
