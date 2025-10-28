食品トレーサビリティ市場は、デジタル透明性、ブロックチェーン統合、および高度なサプライチェーン監視技術革新に牽引され、2033年までに490億1700万米ドルに急増すると予測されている。
食品トレーサビリティ市場は、食品安全への意識の高まり、規制圧力、食品サプライチェーン全体での技術統合を背景に変革期を迎えている。2024年に207億8780万米ドルと評価されたこの市場は、2025年から2033年の予測期間中に10％という高いCAGRで拡大し、2033年までに490億1700万米ドルに達すると予想されています。食品システムがますます複雑化しグローバル化する中、トレーサビリティは品質維持、安全確保、消費者信頼の醸成に不可欠な要素となっている。
グローバルサプライチェーンにおける食品トレーサビリティの役割の拡大
食品トレーサビリティとは、生産、加工、流通のすべての段階を通じて、食品とその成分の動きを追跡する能力を指します。 この機能により、利害関係者は、さまざまな地域や国にまたがる複数のサプライチェーンにわたる食品の起源と旅を特定し、検証することができます。 多成分食品の世界的な貿易の増加を考えると、トレーサビリティは食品の安全性調査と国際貿易コンプライアンスに不可欠となっています。 輸入業者、輸出業者、規制当局は、農場からフォークまでの説明責任と製品の信頼性を確保するために、トレーサビリティシステムに大きく依存しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/food-traceability-market
市場のドライバー：食品媒介性疾患と混入の懸念の高まり
食品トレーサビリティ市場を推進する最も重要な要因の1つは、食品媒介性疾患および食品混入事件の世界的な急増です。 サルモネラ菌やリステリア菌などの病原体による汚染は、公衆衛生上の喫緊の課題として浮上しており、消費者の健康とブランドの評判の両方を脅かしています。 世界保健機関（WHO）によると、安全でない食品は年間約6億の病気と42万人の死亡につながり、死亡の30％が5歳未満の子供に発生しています。 WHOはさらに、安全でない食品の消費により、毎年3300万年の健康寿命が失われていると推定しています。
これらの驚くべき数字は、より強力な食品安全プロトコルを促し、世界中のデジタルトレーサビリティシステムの採用を強化しています。 さらに、大規模な食品の取り扱いや流通を特徴とする商業食品サービス業界の急速な拡大により、相互汚染のリスクが高まり、食品媒介の脅威を効率的に検出、追跡、封じ込める技術の需要が高まっています。
市場の課題：プライバシーとデータセキュリティの懸念
その重要性が高まっているにもかかわらず、食品トレーサビリティエコシステムはデータプライバシーと情報セキュリティに関連する課題に直面しています。 RFID（Radio Frequency Identification）やバーコードなどの高度な追跡技術により、複雑なサプライチェーン全体で食品の継続的な監視が可能になります。 しかし、これらの技術は、不正なデータアクセス、改ざん、および消費者のプライバシーに関する懸念も提起しています。
たとえば、RFIDシステムは、製品の動き、原産地、および取り扱い条件に関連する機密データを保存および送信できます。 RFID対応商品を購入した後に追跡されることへの恐れは、一般の関心を引き起こし、広範な採用への障壁を作り出しています。 その結果、プライバシー関連のリスクを軽減し、消費者、製造業者、小売業者間の信頼を構築するためには、データ保護規制と安全なデータ共有フレームワークが重要になってきています。
グローバルサプライチェーンにおける食品トレーサビリティの役割の拡大
食品トレーサビリティとは、生産、加工、流通のすべての段階を通じて、食品とその成分の動きを追跡する能力を指します。 この機能により、利害関係者は、さまざまな地域や国にまたがる複数のサプライチェーンにわたる食品の起源と旅を特定し、検証することができます。 多成分食品の世界的な貿易の増加を考えると、トレーサビリティは食品の安全性調査と国際貿易コンプライアンスに不可欠となっています。 輸入業者、輸出業者、規制当局は、農場からフォークまでの説明責任と製品の信頼性を確保するために、トレーサビリティシステムに大きく依存しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/food-traceability-market
市場のドライバー：食品媒介性疾患と混入の懸念の高まり
食品トレーサビリティ市場を推進する最も重要な要因の1つは、食品媒介性疾患および食品混入事件の世界的な急増です。 サルモネラ菌やリステリア菌などの病原体による汚染は、公衆衛生上の喫緊の課題として浮上しており、消費者の健康とブランドの評判の両方を脅かしています。 世界保健機関（WHO）によると、安全でない食品は年間約6億の病気と42万人の死亡につながり、死亡の30％が5歳未満の子供に発生しています。 WHOはさらに、安全でない食品の消費により、毎年3300万年の健康寿命が失われていると推定しています。
これらの驚くべき数字は、より強力な食品安全プロトコルを促し、世界中のデジタルトレーサビリティシステムの採用を強化しています。 さらに、大規模な食品の取り扱いや流通を特徴とする商業食品サービス業界の急速な拡大により、相互汚染のリスクが高まり、食品媒介の脅威を効率的に検出、追跡、封じ込める技術の需要が高まっています。
市場の課題：プライバシーとデータセキュリティの懸念
その重要性が高まっているにもかかわらず、食品トレーサビリティエコシステムはデータプライバシーと情報セキュリティに関連する課題に直面しています。 RFID（Radio Frequency Identification）やバーコードなどの高度な追跡技術により、複雑なサプライチェーン全体で食品の継続的な監視が可能になります。 しかし、これらの技術は、不正なデータアクセス、改ざん、および消費者のプライバシーに関する懸念も提起しています。
たとえば、RFIDシステムは、製品の動き、原産地、および取り扱い条件に関連する機密データを保存および送信できます。 RFID対応商品を購入した後に追跡されることへの恐れは、一般の関心を引き起こし、広範な採用への障壁を作り出しています。 その結果、プライバシー関連のリスクを軽減し、消費者、製造業者、小売業者間の信頼を構築するためには、データ保護規制と安全なデータ共有フレームワークが重要になってきています。