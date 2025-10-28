食品トレーサビリティ市場は、デジタル透明性、ブロックチェーン統合、および高度なサプライチェーン監視技術革新に牽引され、2033年までに490億1700万米ドルに急増すると予測されている。

食品トレーサビリティ市場は、デジタル透明性、ブロックチェーン統合、および高度なサプライチェーン監視技術革新に牽引され、2033年までに490億1700万米ドルに急増すると予測されている。