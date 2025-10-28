ゴルフドゥ！の無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLFさいたま三室店」（さいたま市）11月1日（土）オープン
株式会社ゴルフ・ドゥ（本社 さいたま市 代表取締役社長:佐久間功）は、無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF」の3号店として、「DODO GOLF（ドドゴルフ）さいたま三室店」（さいたま市緑区）を2025年11月1日（土）午前10時にオープンいたします。なお、11月1日（土）～8日（土）は見学期間として、事前のご予約なしでご来店いただけます。また、期間中はスタッフが設備やご利用方法についてご案内いたします。
【URL】https://www.golfdo.com/news/detail?id=445
DODO GOLF（ https://dodogolf.golfdo.com/ ）は、ゴルファーの自主練習「コソ練（こっそり練習）」をサポートする無人インドアゴルフ練習場で、最新設備の整った環境の中で、誰にも遠慮せず、思う存分好きなだけ、本気で練習を行っていただくことをコンセプトとしております。
3号店となるDODO GOLFさいたま三室店は、1号店の中浦和西口店、2号店の与野西口店と同様に当社のお膝元となるさいたま市にオープンとなり、初めてのゴルフドゥ！併設店となります。店舗は1、2号店と同様に完全個室型ブースで、ゴルフシミュレーター、練習器具を用意するとともに、DODO GOLF限定撮りおろしレッスン動画を視聴しながらの練習が可能です。さらにはゴルフドゥ！併設店ならではのサービスとして、店内の最新モデルの試打クラブが使い放題です。また、1、2号店と同様に無人での運営となりますが、万が一の際はゴルフドゥ！のスタッフが対応いたしますので、安心してご利用いただけます。
なお、さいたま三室店でゴルフドゥ！との相乗効果があると判断した場合は、ゴルフドゥ！の新規店、既存店を問わず、本格的に併設を進めてまいります。
■ご入会特典
毎月先着20名様限定で、2つのご入会特典をご用意しております。
（1）翌月のご利用料金無料
（2）対面レッスン3回無料（各30分、初心者向け）
■料金構成
DODO GOLFの料金構成は、ご入会金（初回）＋ご利用料金（毎月）となります。また、試しにご利用いただく方には、ご入会金とご利用料金が不要となる回数券もご用意しております。
会員登録・予約ページ：https://dodogolf-golfdo.hacomono.jp/reserve
※ご入会金、ご利用料金の各プラン内容、特典は以下のURLからご参照ください。
プラン一覧：https://dodogolf.golfdo.com/ （サイト画面を下へスクロール）
※回数券をお求めの場合も、回数券用のプラン（会員）登録は必要ですが、他のプランとは異なりご入会金は不要で、毎月の料金は発生いたしません。
※ご入会金、ご利用料金、回数券は、ゴルフドゥ！およびゴルフドゥ！オンラインショップのポイント付与対象ですが、DODO GOLFでポイントはご利用できません。
店舗概要
名称 ：DODO GOLFさいたま三室店
所在地 ：〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室1215-1
ゴルフドゥ！NEXTさいたま三室店内
打席 ：1打席（ゴルフシミュレーター付個室、予約制）
営業時間 ：午前10時00分～午後20時00分 ※ゴルフドゥ！NEXTに準じる
駐車場 ：22台 ※ゴルフドゥ！NEXTと共用
お問い合わせ： https://dodogolf.golfdo.com/contact
■アクセス
首都高速道路埼玉新都心線「さいたま見沼IC」より車で約５分
東北自動車道「浦和IC」より車で約15分
JR京浜東北線「浦和駅」、「北浦和駅」、「与野駅」より車で約10～15分
JR武蔵野線「東浦和駅」より車で約15分
株式会社ゴルフ・ドゥについて
株式会社ゴルフ・ドゥは、ゴルフがより身近なスポーツになることを目指し、「ゴルフドゥ！」直営店、同FC本部、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ（https://www.golfdo.com/）」および「ゴルフウェアユーズド」、インドアゴルフ練習場「DODO GOLF」の運営を行っています。店舗ではスタッフがクラブの重量、全長、バランスを実測して商品を徹底チェックし、お客様にとってベストとなるようなサービスを提供しています。
