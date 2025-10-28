日本初、ミントウェーブ製シンクライアント「Accops Ready Device Certification」を取得 独自OS搭載の超軽量モバイルシンクライアントで取得
統合仮想化セキュリティソリューション「Accops（アコップス）」の国内総代理店 Accops and Zevoke Technologies株式会社（本社：京都市中京区、代表取締役：山田敏郎、略称：AZTi）と国内シンクライアントメーカーの株式会社ミントウェーブ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川瀬 伸一、以下ミントウェーブ）は、ミントウェーブ製シンクライアント端末「MiNT-ACC Note G83M」の独自OS搭載モデルが、Accops Systems Private Limitedより認定を受け、サードパーティ製シンクライアント端末として日本で初めて※１「Accops Ready Device Certification」を取得したことをお知らせいたします。
※１：2025年9月30日時点、Accopsの開発元であり 「Accops Ready Device Certification」の認定元である
Accops Systems Private Limitedの確認による
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332619&id=bodyimage1】
Accops Ready Device Certificationとは？
Accops Systems Private Limitedが定めるAccops Ready Device認証プログラムのもとで厳格なテストを実施し、稼働確認や検証をクリアした製品が認定されます。
Accops Workspace Client を搭載した認証取得済みのシンクライアント端末がAccopsプラットフォームにおいて規定の機能及び性能基準を有することを確認・検証しており、Accopsプラットフォームとのシームレスな相互運用性が確認されています。
認定取得機種「MiNT-ACC Note G83M」と独自OS Basilware64について
13.3型超軽量モバイル「MiNT-ACC Note G83M」は、1kg未満の超軽量・薄型ボディに実用性の高い堅牢性を兼ね備えた、ハイブリッドワークに最適なモバイルシンクライアントです。
独自OS「Basilware64」は、ミントウェーブが開発したLinuxベースのOSで、ウイルス感染やマルウェア攻撃のリスクを極めて低く抑えることができ、ユーザーの意図しない操作を防止するインターフェイスにより容易に操作できるため、金融・自治体などの業種を中心に多く導入いただいております。
経緯と今後の計画
昨今のメジャーVDIのライセンス価格高騰により、Accopsの導入・移行を検討されるお客様が増えておりますが、その中で専用端末のご要望があり、ミントウェーブでは自社機へのAccops Workspace Client標準搭載を進めてまいりました。
2025年12月までに、今回認定を取得した「MiNT-ACC Note G83M」を含むノート４機種・デスクトップ１機種でAccops Workspace Clientを標準搭載いたします。※２
※２：搭載OSに、Basilware64（独自OS）もしくはWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024を選択した場合のみ。
（Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021選択時は非搭載となります）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332619&id=bodyimage2】
イベントでのデモ展示
「Accops Ready Device Certification」を取得したMiNT-ACC Note G83M（独自OS搭載モデル）は、以下イベントにて実機をデモ展示いたします。ぜひ会場にてご体感ください。
「第4回 地域xTech 関西」Accops|株式会社ネットワールド ブース
2025年10月29日（水）-30日（木）、会場：京都市勧業館みやこめっせ
イベント詳細 https://localtech.jp/kyoto/
「Networld Wiz 2025」ミントウェーブブース
Day2 2025年11月14日（金）、会場：東京国際フォーラム ホールE1
イベント詳細 https://networldwiz.jp/
