¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
BS11+¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡Ö¤ª¤ª¤·¤Þ¤·¤å¤ó¤Îº£¤¬¤·¤å¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤Î¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¤´¾·ÂÔ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¨¢2025Ç¯10·î27Æü¤«¤é±þÊç¥¹¥¿ー¥È
¡Öº£¤·¤å¤ó¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤ò¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ªBS11+¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¡Öº£¤·¤å¤ó¡×¥µ¥¤¥È¤Ø¥í¥°¥¤¥ó¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤ª¤ª¤·¤Þ¤·¤å¤ó¤Îº£¤¬¤·¤å¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ï¡©
SNS¥Õ¥©¥íー¥ïー¿ô1,500Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡ª¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¤ª¤ª¤·¤Þ¤·¤å¤ó¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤òÂÎ¸³¡õ¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ª»ëÄ°¼Ô¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Èº£¤É¤¤Î³Ø¤Ó¤ÈÍ·¤Ó¡É¤ò¤ªÆÏ¤±Ãæ¡£À¸ÇÛ¿®¤ä¸ø³«¼ýÏ¿¤´¾·ÂÔ¡¢¤·¤å¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«¥®¥ã¥é¥êー¤ä¥á¥ó¥Ðー¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡ªBS11+¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é
¥á¥¤¥ó¡§¤ª¤ª¤·¤Þ¤·¤å¤ó¡¢MC¡§ÅÚÃ«È»¿Í¡Ê¤Ê¤Ê¤á45¡ë¡Ë
¡ü¤ª¤ª¤·¤Þ¤·¤å¤ó
¡ÚÃÂÀ¸Æü¡Û1997Ç¯4·î18Æü
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡ÛµþÅÔÉÜ±§¼£»Ô
¡Ú¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¡Û
¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È
¡¦²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È
¡¦»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È
¡¦ÊÑ¿È
¡¦Æ°²è¤Î»£±Æ
¡Ú¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡Û¥µー¥â¥ó
SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô1,500Ëü¿ÍÄ¶¤Î ¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡ªÊÑ´é¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¤Ë°ì½Ö¤ÇÊÑ¤ï¤ëÆ°²è¤Ï ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÅÚÃ«È»¿Í¡Ê¤Ê¤Ê¤á45¡ë¡Ë
¡ÚÃÂÀ¸Æü¡Û1979Ç¯8·î18Æü
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Ûºë¶Ì¸©
¡Ú¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¡Û¥²ー¥à¡¦Äà¤ê¡¦Ì¡²è
¥Û¥ê¥×¥í¥³¥à½êÂ°¡£¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ê¤Ê¤á 45¡ë¡×¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¡£¥é¥¸¥ªÆüËÜ¡Ø60TRY Éô¡Ù¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£Ì³¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏDJ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£
¢¡¡Öº£¤·¤å¤ó¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷ÆÃÅµ
¡¦¡Öº£¤·¤å¤ó¡×¸ÂÄê¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿Æ°²è¤òÇÛ¿®¡ª ¢¨Ëè½µ¶âÍËÀµ¸áÇÛ¿®Í½Äê
¡¦¡Öº£¤·¤å¤ó¡×À¸ÇÛ¿®¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡ª ¢¨ÉÔÄê´ü
¡¦¤ª¤ª¤·¤Þ¤·¤å¤ó¤¬¼ÁÌä¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ËÅú¤¨¤ë¥á¥ó¥Ðー¸ÂÄêÅê¹Æ¥³ー¥Êー³«Àß ¡õÊÖ¿®Æ°²è¸ø³« ¢¨·î1²ó
¡¦¡Öº£¤·¤å¤ó¡×ÆÃÊÌÊÔ¡Ê¥í¥±¼ýÏ¿Æ°²è¡Ë¤ò¥á¥ó¥ÐーÀè¹ÔÇÛ¿® ¢¨ÉÔÄê´ü
¡¦¡Öº£¤·¤å¤ó¡×¥á¥ó¥Ðー¸ÂÄê¸ø³«¼ýÏ¿¤ËÃêÁª¤Ç¤´¾·ÂÔ ¢¨ÉÔÄê´ü
¡¦¡Öº£¤·¤å¤ó¡×¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¸¢
¡¦¤ª¤ª¤·¤Þ¤·¤å¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÜÍ÷¥®¥ã¥é¥êー»ëÄ°¤Û¤«¡¢Â³¡¹´ë²èÃæ¡ª
¢¨¥×¥é¥óÆâÍÆ¤Ï Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¤´¾·ÂÔÆü
¡ü2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë14:30～16:15¡¡¢¨½ªÎ»»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡ü±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î27Æü Àµ¸á～2025Ç¯11·î3Æü¡Ê½Ë¡Ë23:59
BS11+¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Öº£¤·¤å¤ó¡×²ñ°÷¤ËÅÐÏ¿¤Î¾å¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Ï11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤Î¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¤ß¤Î¤´Ï¢Íí¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÚÅìµþÅÔÆâ¡Û¤´¾·ÂÔ¤ÇÌµÎÁ
¢¨¥¹¥¿¥¸¥ª¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢¤´ÅöÁª¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡þBS11+¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Öº£¤·¤å¤ó¡×²ñ°÷ÅÐÏ¿ÊýË¡
²ñÈñ¡§·î³Û2,200±ß
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î·èºÑ´Þ¤à¡Ë¤Ç¤Î·èºÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨Æ°²è¤Î¤ß¤ÎÃ±ÉÊ·èºÑ¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢PayPay¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¡Ë¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ØÆþÆ°²è¤Î»ëÄ°¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÅµ¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²ñ°÷ÅÐÏ¿ÊýË¡¾ÜºÙ
https://bs11plus-images.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/others/about-premium.html
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332591&id=bodyimage1¡Û
¡ãÇÛ¿®ÃæÆ°²è¡ä
¡ô1 10/10～¡Ö¤ª¤ª¤·¤Þ¤·¤å¤ó¤Æ²¿¼Ô¡©¡×¨¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î1Æü¡õ¼Ì¿¿¤Î»£¤êÊýÂç¸ø³«
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332591&id=bodyimage1¡Û
¡ãÇÛ¿®ÃæÆ°²è¡ä
¡ô1 10/10～¡Ö¤ª¤ª¤·¤Þ¤·¤å¤ó¤Æ²¿¼Ô¡©¡×¨¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î1Æü¡õ¼Ì¿¿¤Î»£¤êÊýÂç¸ø³«