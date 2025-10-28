グラッドキューブ、専務取締役 CFO 財部が大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証事業セミナーに登壇 ～「他社に学ぶ！大切な人材をリーダーに育てるための職場環境づくり」にて、当社の取り組みを紹介～
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2025年11月5日（水）、大阪市が主催するオンラインセミナー「他社に学ぶ！大切な人材をリーダーに育てるための職場環境づくり」に、専務取締役 CFO 財部が登壇することをお知らせいたします。
■セミナー開催の目的
本セミナーは、大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証企業等を対象に、先進的な企業の取り組み事例や、2025年10月1日施行の「育児・介護休業法」改正に伴う実務対応を学ぶことを目的として開催されます。
当日は、同法改正に関する専門家による講座に加え、令和6年度「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰を受賞したグラッドキューブ含む2社が登壇し、取り組み事例を紹介します。
■受賞の背景
グラッドキューブは、2007年の創業以来、DE&I（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン）を企業文化の根幹に据え、性別に関わらずすべての従業員が能力を最大限発揮できる環境づくりを推進しています。
主な施策
・実績・スキル・人間性を公平に評価する制度の整備
・女性リーダーの積極的登用
・常勤役員の女性比率：60％ （*1）
・管理職の女性比率：20％ （*2）
・育児と仕事の両立支援
・時短勤務、フルリモート勤務、時差勤務制度
・男性社員の育児・家事参画の推進
・育児休業取得、柔軟な勤務時間調整
これらの取り組みにより、育休復職率は100％ （*3） を実現しており、性別を問わずキャリア形成が可能な職場環境を整えています。
（*1）（*2）（*3）2025年6月末時点
■セミナー概要
タイトル：他社に学ぶ！大切な人材をリーダーに育てるための職場環境づくり
日時：2025年11月5日（水）14:00～15:30（オンライン）
主催：大阪市
対象：大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証企業等
登壇企業：株式会社 Dstyle ホールディングス、株式会社グラッドキューブ
定員：40名（事前申込制）
■大阪市女性活躍リーディングカンパニーについて
「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証事業は、大阪市が「意欲のある女性が活躍し続けられる組織づくり」「仕事と生活の両立支援」「男性の家庭参画」について積極的に推進する企業等を一定の基準に則り認証する制度です。認証区分は、取り組みの進展度に応じて星の数で表され、特に優れた取り組みを行っている企業等に市長表彰が行われます。
グラッドキューブは、2023年9月に女性活躍に関する制度と実績が最も進展している最高ランクの「三つ星」の認証を受けております。
2024年度の表彰企業は、大規模企業部門10社（最優秀賞2社、優秀賞6社、特別賞2社）、中小規模企業部門5社（最優秀賞2社、優秀賞2社、特別賞1社）となりました。
サイトURL：https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000299280.html
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」テックカンパニーであることです。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業（サイト解析・改善ツール「 SiTest（サイテスト）」、インターネット広告運用代行等）、テクノロジー事業（スポーツデータ解析メディア「 SPAIA（スパイア）」、生成AI を用いた DX 開発）の2軸で幅広いサービス、プロダクトを展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
