世界の放射性医薬品市場は、核医学と癌診断のブレークスルーにより、2033年までに134億米ドルに急成長する見込み
新たに発表された市場調査レポートによると、世界の放射性医薬品市場は2024年に68億米ドルと評価され、2033年には134億米ドルという巨額の規模に達すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中は、年平均成長率（CAGR）7.8%で成長が見込まれています。この驚異的な成長は、核医学への投資の増加、標的診断・治療ソリューションの急速な導入、そして世界的ながんおよび慢性疾患の負担増加を反映しています。
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/radiopharmaceuticals-market
放射性医薬品（核医学とも呼ばれる）は、放射性同位元素を含む独自の医薬品製剤であり、がん、心血管疾患、神経疾患など、様々な疾患の診断と治療に広く使用されています。非侵襲的で正確な診断法への関心の高まりにより、先進国市場と新興国市場の両方で放射性トレーサーの導入が大幅に進んでいます。
分子イメージングの進歩が市場需要を押し上げる
放射性医薬品とPETやSPECTといった高度な分子イメージング技術の融合は、疾患の検出と病期分類に革命をもたらしました。これらのイメージング技術は、放射性医薬品と組み合わせることで、細胞レベルでの代謝プロセスを高精度に可視化することを可能にし、早期診断の精度向上と治療モニタリングの有効性向上に貢献します。これは特に、標的放射性医薬品を用いて腫瘍細胞や転移を早期に特定する腫瘍学において大きな影響力を持っています。
さらに、診断機能と治療機能を1つの薬剤に統合したセラノスティック放射性医薬品は、臨床現場で急速に注目を集めています。これらの二重作用を持つ薬剤は、特に前立腺がん、甲状腺疾患、神経内分泌腫瘍の治療において、個別化医療を変革すると期待されています。
がんと慢性疾患の有病率が世界的な市場拡大を牽引
特に高齢化が進む人口層における世界的ながん有病率の急増は、市場成長の最も強力な原動力の一つです。世界保健機関（WHO）によると、がんは世界中で主要な死亡原因の一つであり、精密な診断ツールと標的治療へのニーズが高まっています。放射性医薬品は、特定の受容体を標的とし、局所的な放射線治療を行うことができるため、最適なソリューションを提供します。
同時に、心血管疾患、パーキンソン病、アルツハイマー病の症例増加により、医療従事者は臨床判断の指針として放射性医薬品に基づく画像診断の導入を迫られています。これらの薬剤は、従来の画像診断技術では検出が難しい異常の特定に役立ちます。
政府による支援と規制当局の承認の拡大
世界中の多くの政府および規制当局が、放射性医薬品の開発と流通を積極的に支援しています。米国FDA、EMA（欧州医薬品庁）、そして日本のPMDAは、臨床的有用性と安全性が実証された放射性医薬品の承認プロセスを迅速化しています。これにより、製薬会社や核医学研究センターは、この分野におけるイノベーションを迅速に推進しています。
さらに、輸入依存度を低減し、安定したサプライチェーンを確保するため、いくつかの国が国内の放射性同位元素生産能力を拡大しています。特に、診断に広く使用されているテクネチウム99mとフッ素18の生産能力が拡大しています。
戦略的提携と研究開発投資がイノベーションを促進
主要市場プレーヤーは、放射性医薬品ポートフォリオの強化を目指し、戦略的提携、買収、ライセンス契約に注力しています。製薬大手、核医学スタートアップ企業、そして研究大学は、次世代放射性トレーサーの開発、サプライチェーン物流の改善、そして腫瘍学以外の治療用途の拡大に向けて協力しています。
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/radiopharmaceuticals-market
放射性医薬品（核医学とも呼ばれる）は、放射性同位元素を含む独自の医薬品製剤であり、がん、心血管疾患、神経疾患など、様々な疾患の診断と治療に広く使用されています。非侵襲的で正確な診断法への関心の高まりにより、先進国市場と新興国市場の両方で放射性トレーサーの導入が大幅に進んでいます。
分子イメージングの進歩が市場需要を押し上げる
放射性医薬品とPETやSPECTといった高度な分子イメージング技術の融合は、疾患の検出と病期分類に革命をもたらしました。これらのイメージング技術は、放射性医薬品と組み合わせることで、細胞レベルでの代謝プロセスを高精度に可視化することを可能にし、早期診断の精度向上と治療モニタリングの有効性向上に貢献します。これは特に、標的放射性医薬品を用いて腫瘍細胞や転移を早期に特定する腫瘍学において大きな影響力を持っています。
さらに、診断機能と治療機能を1つの薬剤に統合したセラノスティック放射性医薬品は、臨床現場で急速に注目を集めています。これらの二重作用を持つ薬剤は、特に前立腺がん、甲状腺疾患、神経内分泌腫瘍の治療において、個別化医療を変革すると期待されています。
がんと慢性疾患の有病率が世界的な市場拡大を牽引
特に高齢化が進む人口層における世界的ながん有病率の急増は、市場成長の最も強力な原動力の一つです。世界保健機関（WHO）によると、がんは世界中で主要な死亡原因の一つであり、精密な診断ツールと標的治療へのニーズが高まっています。放射性医薬品は、特定の受容体を標的とし、局所的な放射線治療を行うことができるため、最適なソリューションを提供します。
同時に、心血管疾患、パーキンソン病、アルツハイマー病の症例増加により、医療従事者は臨床判断の指針として放射性医薬品に基づく画像診断の導入を迫られています。これらの薬剤は、従来の画像診断技術では検出が難しい異常の特定に役立ちます。
政府による支援と規制当局の承認の拡大
世界中の多くの政府および規制当局が、放射性医薬品の開発と流通を積極的に支援しています。米国FDA、EMA（欧州医薬品庁）、そして日本のPMDAは、臨床的有用性と安全性が実証された放射性医薬品の承認プロセスを迅速化しています。これにより、製薬会社や核医学研究センターは、この分野におけるイノベーションを迅速に推進しています。
さらに、輸入依存度を低減し、安定したサプライチェーンを確保するため、いくつかの国が国内の放射性同位元素生産能力を拡大しています。特に、診断に広く使用されているテクネチウム99mとフッ素18の生産能力が拡大しています。
戦略的提携と研究開発投資がイノベーションを促進
主要市場プレーヤーは、放射性医薬品ポートフォリオの強化を目指し、戦略的提携、買収、ライセンス契約に注力しています。製薬大手、核医学スタートアップ企業、そして研究大学は、次世代放射性トレーサーの開発、サプライチェーン物流の改善、そして腫瘍学以外の治療用途の拡大に向けて協力しています。