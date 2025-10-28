重厚感と自由な形状を実現！印刷通販デジタが20mmの極厚「ダイカットアクリルブロック」をリリース
アクリルグッズをはじめ、シール・ステッカーやオリジナルTシャツなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な「印刷通販デジタ（https://www.digitaprint.jp/ ）」を運営する株式会社デジタ（https://www.digita.co.jp/ ）は、2025年10月25日（土）、アクリルグッズにて「ダイカットアクリルブロック」の取り扱いを開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332331&id=bodyimage1】
これまで20mm厚のアクリルブロックは四角形の定形サイズのみの取り扱いでしたが、今回新たに20mm厚のクリアアクリル素材をフリーカットできる「クリアダイカットアクリルブロック」を追加しました。
極厚20mm×自由カット
ダイカットアクリルブロックは分厚く奥行きがあるため、自立させることができます。イラストや写真などのデザインに沿って自由な形状にカットができるため、まるでデザインがそのまま立体化したような、オリジナリティあふれるグッズ制作が可能となりました。
アクリル断面は、氷のように滑らかな仕上がりになるアイスメルトカット方式を採用しています。20mmの極厚でも高品質で美しく仕上げることができます。
2種類のサイズ展開で、裏側に印刷
サイズは100×100mm以内、150×100mm以内の2種類で、デスクに飾るフォトブロックとしても、重みがあるのでペーパーウェイトやブックエンドとしてもご利用いただけます。
印刷は片面のみですが、アクリルの裏側に印刷するため、反射により奥行きを感じる特別なグッズとなります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332331&id=bodyimage2】
1個からの注文が可能
最小ロット1個から注文ができるため、オリジナルグッズやコレクションとしてはもちろん、ギフトや企業の販促品などのシーンでご活用いただけます。
ダイカットアクリルブロックは1個ずつOPP袋に包装した状態で納品します。
＜クリアダイカットアクリルブロックの注文ページ＞
https://bit.ly/3WU70Bf
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X（Twitter）アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email:press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号 ： 0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332331&id=bodyimage1】
これまで20mm厚のアクリルブロックは四角形の定形サイズのみの取り扱いでしたが、今回新たに20mm厚のクリアアクリル素材をフリーカットできる「クリアダイカットアクリルブロック」を追加しました。
極厚20mm×自由カット
ダイカットアクリルブロックは分厚く奥行きがあるため、自立させることができます。イラストや写真などのデザインに沿って自由な形状にカットができるため、まるでデザインがそのまま立体化したような、オリジナリティあふれるグッズ制作が可能となりました。
アクリル断面は、氷のように滑らかな仕上がりになるアイスメルトカット方式を採用しています。20mmの極厚でも高品質で美しく仕上げることができます。
2種類のサイズ展開で、裏側に印刷
サイズは100×100mm以内、150×100mm以内の2種類で、デスクに飾るフォトブロックとしても、重みがあるのでペーパーウェイトやブックエンドとしてもご利用いただけます。
印刷は片面のみですが、アクリルの裏側に印刷するため、反射により奥行きを感じる特別なグッズとなります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332331&id=bodyimage2】
1個からの注文が可能
最小ロット1個から注文ができるため、オリジナルグッズやコレクションとしてはもちろん、ギフトや企業の販促品などのシーンでご活用いただけます。
ダイカットアクリルブロックは1個ずつOPP袋に包装した状態で納品します。
＜クリアダイカットアクリルブロックの注文ページ＞
https://bit.ly/3WU70Bf
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X（Twitter）アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email:press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号 ： 0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
プレスリリース詳細へ