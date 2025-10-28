【HASHLE（ハッシュル）】 二俣川店 開店１周年！感謝を込めた記念イベントを開催

荒井商事株式会社（本社：神奈川県平塚市 代表取締役社長：荒井亮三）が展開する食品流通事業の新業態 ベルギーワッフルとチョコレートドリンクのお店「HASHLE（ハッシュル）」二俣川店は、2025年11月11日（火）に開店１周年を迎えます。

お客様への感謝を込めて、11月11日のオープンにちなんだ1111円で販売する「トートバッグセット」＜ミニワッフルとトートバッグ（ノベルティ）のセット＞や、定番商品均一価格フェア、スタンプラリーなど様々な１周年企画を実施いたします。

１年間の感謝を込めて、１周年感謝祭を開催

2025年11月11日に開店１周年を迎える「ハッシュル 二俣川店」は、地域の皆様への感謝を込めて１周年感謝祭を開催します。人気のワッフルをよりお得に楽しめるほかワクワクする特典をご用意しております。

■□二俣川店 周年イベント開催概要□■

「トートバッグセット」（税込1111円）販売

【期間】11月1日（土）～15日（土）

※数量限定、なくなり次第終了

【内容】ミニワッフル６個とトートバッグ、クーポンがセットになった１周年記念セットを1111円（税込）で販売

トートバッグセットハッシュル定番商品250円均一ハッシュル定番商品250円均一

【期間】11月1日（土）～15日（土）

【内容】定番商品「ふわとろカスタード」「なめらかチョコ」を各250円（税込）で販売

リエージュ定番商品200円均一

【期間】11月16日（日）～30日（日）

【内容】定番商品「発酵バター」「メープル」「バトンショコラ」を各200円（税込）で販売

リエージュ定番商品200円均一スタンプラリー「スタンプラリー」実施

【期間】カード配布：11月1日（土）～11月30日（日）

／押印・賞品交換：～2026年1月末

【内容】購入いただいた商品に対し、スタンプを押印。全８アイテム分スタンプをためると、コンプリート賞としてお好きなワッフル１個プレゼント

「＃HASHLE周年感謝祭2025」Instagram企画

【期間】11月1日（土）～11月30日（日）

【内容】Instagram投稿＆店頭にて画面提示でお好きなリエージュワッフル１つがもらえるチケットをプレゼント

Instagram投稿キャンペーン

その他、11月11日（火）に店舗へご来店・商品をご購入いただいたお客様にはノベルティプレゼント（数量限定・なくなり次第終了）も企画しております。詳細は後日お知らせ予定です。

■HASHLE（ハッシュル）について

HASHLEは、2024年11月11日に神奈川県横浜市「ジョイナステラス 二俣川」に、11月25日に東京都世田谷区「二子玉川 東急フードショー」へオープンしたベルギーワッフルとチョコレートドリンクのお店です。“ベルギーで愛されているワッフルを日本でより多くの方にお届けしたい”という想いを込め、立ち上げました。ハッシュルでは、丸い形が特徴の「リエージュワッフル」の他に、日本では珍しい、生地の中に具材を包み込んで焼いた包餡タイプの「ハッシュルワッフル」をご用意。具材のごろっとした食感と素材の組み合わせが楽しい、新しいタイプのワッフルをお楽しみいただけます。また、リエージュワッフルをミニサイズにして詰め合わせた「ミニワッフル」も販売中。

■HASHLE（ハッシュル）に込めた想い

HASHLE = HASH(＃)×WAFFLE

ワッフルの格子模様を連想させる「＃(ハッシュマーク)」。

私たちは「＃」を店名とロゴにかかげることで、さまざまな想いを込めました。

《新しい美味しさを届けたい》

語源のhashには「細かく刻む」「(刻んだものから)新しく作り直す」という意味があります。HASHLEは、ベルギー王国で16世紀から培われてきた伝統的なワッフルに新しい価値を加え、お客様にお届けします。

《人と人とをつなげたい》

ハッシュタグ（＃）には「気に入ったものを伝え広げていく」というイメージがあります。 HASHLEは、誰かに「贈りたい」「シェアしたい」と思っていただけるような商品・お店づくりを目指します。

HASHLE ジョイナステラス 二俣川店

＜2024年11月11日（月）オープン＞

神奈川県横浜市旭区2-50-14 ジョイナステラス二俣川2階

営業時間 10:00～21:00

HASHLE 二子玉川 東急フードショー店

＜2024年11月25日（月）オープン＞

東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズS.C.地下1階

営業時間 10:00～20:00

【HASHLE Instagram】 https://www.instagram.com/hashle_waffle/

【HASHLE HP】 https://www.arai-group.co.jp/business/food/restaurant.php