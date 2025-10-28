o9ソリューションズ、2025 Gartner(R) Peer Insights(TM) サプライチェーン計画ソリューション分野のお客様の声において「カスタマーズチョイス」プロバイダーに選出

o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

サプライチェーン計画プラットフォームを提供するo9ソリューションズ（所在地：米国テキサス州ダラス、CEO：チャクリ・ゴッテムカラ、以下、当社）は、2025 Gartner(R) Peer Insights(TM) サプライチェーン計画ソリューション分野の お客様の声（Voice of the Customer）において、唯一「カスタマーズチョイス」ベンダーとして選出されたことを発表しました。同レポートに含まれる他の16社のベンダーの中で、当社は集計されたピアフィードバックに基づき、総合評価 （Overall Experience）とユーザーの関心および導入（User Interest and Adoption）の両方で市場平均と同等またはそれ以上のスコアを獲得した唯一のソフトウェアプロバイダーでした。

さらに、当社は製品能力（Product Capabilities）、導入評価（Deployment Experience）、サポート評価（Support Experience）、営業評価（Sales Experience）にわたる54件のレビューに基づき、5点満点中4.8点の総合評価を獲得しました。同レポートによると、2025年7月31日時点で、当社の顧客企業の94%がo9プラットフォームを推奨する意向を示しています。レビューには、以下のようなものがあります。

「1. 顧客中心の姿勢が強く、業界と領域に関する広範な知識を有している。2. レガシーなデータフローを最適化し、ビジネスプロセスを変革するための協調的な導入戦略。3. 市場投入までの時間が短い、アジャイルな導入。4. チェンジマネジメントとユーザーアダプションにおける素晴らしいパートナーシップ。」 - 通信業界、アソシエイトディレクター

「どのようなプラットフォームも成功は、その適応性にかかっています。o9のプラットフォームは非常に直感的で理解しやすいため、ユーザーの適応力が高くなる数少ないプラットフォームの1つです。最終的には、サービスレベルの向上と在庫削減といいった期待する結果をもたらします。あらゆる組織にとって必須のプラットフォームであると言えるでしょう！」 - ヘルスケア・バイオテクノロジー業界、サプライチェーンオペレーション責任者

「o9は我々の課題を深く理解した上で、非常に複雑なサプライチェーンを運営するためのソリューションを設計してくれました。私の経験上、彼らのソリューションの設計、構築、そして実行能力は最高クラスです。」 - 製造業界、サプライチェーンオペレーション アソシエイトディレクター

当社は、この度の選出についてサプライチェーン、コマーシャル、財務の各領域にわたる計画と実行を連携させるo9 デジタルブレインの活用を通じて、30以上の業界の顧客企業が価値を実感していることの現れであると考えています。極めて複雑化したグローバル企業であっても、同期化された意思決定を行い、サービス、コスト、成長に関する成果を向上させることで、価値漏洩を削減することが可能になります。2024年から2025年にかけて、当社はスペシャライズドAIエージェントと自己学習モデルを導入することでo9 デジタルブレインを大幅強化し、企業が定型的な計画業務を自動化し、リスクと機会をより早期に特定し、PGA（パフォーマンス事後分析）を通じて計画が実行から逸脱した理由を理解することを支援しています。これらのイノベーションは、顧客が価値実現までの時間を短縮し、アダプションや実行を促進し、今日の変動の激しい環境において、より高い強靭性をもって業務を遂行することに貢献しています。

当社のCEO兼共同創業者であるチャクリ・ゴッテムカラは、次のように述べています。「2025 Gartner(R) Peer Insights(TM) サプライチェーン計画ソリューション分野のお客様の声（Voice of the Customer） カスタマーズチョイスクアドラントにおいて唯一のプロバイダーとして選出されたことは、より迅速なインパクト、より高いアダプション、より強力な実行力という点において、顧客企業が当社と共に価値を実感していることの証左であると確信しています。次世代のAIエージェントと自己学習モデルを単一のプラットフォームに統合することで、私たちは、変動が激しく急速に変化するビジネス環境において、顧客企業が卓越したパフォーマンスを推進する極めて効果的な境界のないオペレーティングモデルを構築できるよう支援しています。」

Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Supply Chain Planning Solutions のライセンス版レポートは、こちらからダウンロード(https://o9solutions.com/ja/resources/gartner-voice-of-customers-2025/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes-202510&utm_content=pr-gartner-voice-of-customers-2025)いただけます。当社に関する詳細は、o9solutions.com/ja/(https://o9solutions.com/ja/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes-202510&utm_content=pr-gartner-voice-of-customers-2025)をご覧ください。

Gartner, Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Supply Chain Planning Solutions, Peer Contributors, September 2025. Gartner and Peer Insights(TM) are trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual end users based on their own experiences, and should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content and makes no warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

※本プレスリリースは、2025年10月に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。内容および解釈については英語版が優先されます。

日本法人概要

社 名 o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

設 立 2018年4月

代表者 代表取締役社長 イゴール・リカロ（本社社長・COO兼任）

代表取締役カントリーマネージャー ブラッド・パーム

所在地 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス 12階

本 社 米国テキサス州ダラス