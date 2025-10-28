11月1日「犬の日」記念！業界最大級の製作数を誇るタイル商社・エクシィズがSNSフォロワー限定 愛犬のオーダーメイド・モザイクタイルアートをプレゼント

株式会社エクシィズ

タイル生産量日本一の地、岐阜県多治見市のタイル商社・メーカー、株式会社エクシィズ（所在地：岐阜県多治見市旭ケ丘）は、11月1日の「犬の日」を記念した特別なキャンペーンを実施いたします。

2025年10月29日（水）より、SNS（XとInstagram）を通じて愛犬家から愛犬の写真を募集し、その写真をもとに世界に一つだけの「オリジナル・モザイクタイルアート」を製作し、プレゼントいたします。大切な愛犬との思い出を、半永久的に残るタイルアートでお届けします。

「愛犬がモザイクタイルアートに！」プレゼントキャンペーン

応募期間：2025年10月29日（水）～11月12日（水）23時59分まで

当選者数：3名様

プレゼント内容：当選者の愛犬の写真で作った240mm×240mmのモザイクタイルアート

応募方法：

【Xの場合】

（1）エクシィズのX（@1997tilesXiS）をフォロー

（2）キャンペーン募集投稿のコメント欄にお気に入りの愛犬の写真を投稿する

（3）キャンペーン募集の投稿をリポストする

【instagramの場合】

（1）エクシィズのinstagram（xis_tile）をフォロー

（2）自分のインスタグラムのフィードにお気に入りの愛犬の写真を投稿し

その投稿にエクシィズのinstagramアカウントをタグ付けする

Xアカウント：https://x.com/1997tilesXiS

Instagramアカウント：https://www.instagram.com/xis_tile

プレゼント商品詳細

一粒一粒丁寧に仕上げていきます

愛犬家の皆様からいただく自慢のお写真を、特別なオーダーメイド作品に仕上げます。

モザイクタイルアートは、多様なタイルを組み合わせ、光の当たり方で表情を変える立体感と深みが魅力です。職人が一粒ずつ手作業でタイルを割ったり並べたりすることで、写真では表現できない温かみのあるタッチを再現します。

完成したアートは、そのまま壁にかけたり、棚に飾ったりできるよう板材に貼ってお届けします。お部屋の主役となるインテリアとして、毎日愛犬の存在を感じていただけます。

株式会社エクシィズとは

タイルの生産量日本一を誇る岐阜県多治見市に本社を置く、タイル専門の商社兼メーカーです。

暮らしを彩る「選べる」タイルから、お客様の希望を「叶える」完全オーダーメイドタイルまで、日本国内から海外へ、ボーダーレスにタイルを手がけるプロフェッショナル集団です。

エクシィズの目指すもの

特注タイルの製作風景

自然と環境に恵まれた多治見の地だからこそ実現できる、天然素材の力を存分に引き出した質感や色。完成したタイルが目の前に現れたときに、人の心を揺さぶる美しさ。これまでのタイルの常識を超え、お客様のイメージを超えるオリジナリティ溢れるタイル作りをエクシィズは何よりも大切にしています。様々な経験と知見が、さらに私たちの活動を広く、豊かなものにしてくれます。 他にはない多治見のタイル技術と実現力を、世界へ。職人の手とテクノロジーから、まだ世界が知らない感動を生み出すことこそが私たちの使命だと考えています。

【会社情報】

ドットアートの大階段（宮古島来間リゾート シーウッドホテル）

会社名：株式会社エクシィズ

本社所在地：

〒507-0071 岐阜県多治見市旭ケ丘10-6-55

電話番号： 0572-20-0711

創業年：1994年

資本金：1300万円

代表者：代表取締役 笠井建佑

事業内容：タイル製造・卸売

企業HP：https://x-is.co.jp

Xアカウント：

https://x.com/1997tilesXiS

Instagramアカウント：

https://www.instagram.com/xis_tile