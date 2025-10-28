惚れさせるはずが、溺愛されてます！『純情聖女は子作り最速ルートを目指します！』studio73の最新作、配信開始！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するwebtoon制作スタジオ『studio73』は、めくるめく恋愛ドラマが楽しめる少女向けwebtoonレーベル「フラオト」より、新作『純情聖女は子作り最速ルートを目指します！』の配信を本日10月28日（火）から開始いたしました。

聖女ユリシアの務めは、神の言葉「神託」を聞くこと。

ある日、神は告げた。「世界を救うため、王子と子作りせよ」と――。

ユリシアは早速プロポーズするが、彼は神託を信じず、その申し出を拒絶。

代わりに「一人の女として俺を惚れさせたら、子作りしてやる」と条件を提示される。

彼を振り向かせて自分を振ったことを後悔させてやると決意するユリシアだったが、なぜか王子の方から甘い溺愛が…!?

――私が惚れさせるはずなのに、加速していく甘やかな猛追に、もうどうにかなりそうです…！

本作品は、本日より電子コミック配信サービス『LINEマンガ』『ebookjapan』『ComicFesta』にて配信を開始しました！

作品情報

＜作品名＞

純情聖女は子作り最速ルートを目指します！

脚 本：マリパラ

演 出：火ノ鹿たもん／いるかのつの

作 画：スガシ

ジャンル：女性

レーベル：フラオト

＜作品ページ＞

▼LINEマンガ

https://app-manga.line.me/app/periodic/S155634?_appstore=0

▼ebookjapan

WEB：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/stories/155634/

APP：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/rd/shareLink/?serialStoryId=155634

▼ComicFesta

https://comic.iowl.jp/titles/234285/volumes

＜担当編集からのコメント＞

とにかく甘酸っぱくてわちゃわちゃと可愛らしい二人のやり取りが、本作の魅力です！

本来なら神からの試練は役得なはずなのに、真面目で不器用ゆえに焦れったくすれ違う様子を、ぜひお楽しみください！

webtoon制作スタジオ「studio73」概要

電子コミック市場において10年以上の実績を持つ株式会社ウェイブが設立したwebtoon制作スタジオ。ウェイブが持つ「作品の分業制作ノウハウ」や「映像化を見据えた制作環境」「海外配信実績」などを活用し、世界で拡大しているwebtoon市場に日本から新たな価値を届けてまいります。

オフィシャルページ：https://studio73.jp/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/studio73_info

