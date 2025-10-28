環境設備メーカーの共同カイテック、2025年11月で創立75周年

共同カイテック株式会社

環境設備メーカーの共同カイテック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉田 建、以下「当社」）は、2025年11月をもって創立75周年を迎えることをお知らせいたします。創業以来75年にわたり、バスダクト事業・OAフロア事業・緑化事業の3事業を通して、「快適」な社会の実現を目指してまいりました。これを記念した75周年記念企画の特設ウェブページを、本日10月28日（火）10時より開設いたします。

75年の信頼を支える実績ハイライト

当社は、「人と社会に快適テクノロジー」をミッションに、持続可能な社会の実現に向けたものづくりと、製品・サービスの提供を行ってまいりました。その75年の歩みを支える主要な実績を、以下の通り公開いたします。

共同カイテック 納入実績（2025年9月現在 当社調べ）- バスダクト事業：大規模施設の電力供給を担うバスダクトにおいて、現存するメーカーの中で最も長い歴史を有し、国内シェアNo.1（2025年9月時点 当社調べ）を維持しています。- フロアシステム事業：電力・情報ケーブルを床内に収納するシステム床の累計納入フロア面積は、2000万平方メートル に達し、これは東京ドーム(※1)約426個分に相当します。業界トップクラスのシェアを誇るメーカーとして、日本のオフィス環境の進化を支え続けています。- 緑化事業：上緑化・壁面緑化の普及を推進し、潤いのある豊かな都市環境づくりに貢献しています。累計緑化施工面積は48万平方メートル を超え、これは東京ドーム(※1)約10個分に相当します。※1 東京ドーム：約4.7ha

当社は創業以来、独創的な製品開発にこだわり続け、これまでに取得した特許・意匠・実用新案の総件数は594件（内、海外43件）に上り、現在進行形でイノベーションを加速させています。なお、創業から現在までに取得した知的財産は以下の通りです。

＜共同カイテック 知的財産情報＞ ※創業から現在までに取得した、特許・意匠・実用新案の件数

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78826/table/58_1_2fefbb21ab5a2c8dc9aeae8425851541.jpg?v=202510281058 ]

代表取締役社長 吉田 建よりメッセージ

「100年企業をめざして人と社会に快適をお届けし続ける」

代表取締役社長 吉田 建

当社は、1950年に共同電気株式会社として産声をあげ、2025年に創立75周年を迎えることが出来ました。これもお客様のご愛顧と、従業員や家族の努力の賜物であると、改めて感謝申し上げます。

1992年には、全ての関係する人をテクノロジー（技術）で快適にしたいという想いと共に、社名を共同カイテック株式会社に変更しました。

創業以来、独自性のある製品にこだわり、バスダクト、OAフロア、屋上緑化と、他社にはまねの出来ない製品を提供してまいりました。当社も経済成長と共に発展してまいりましたが、現在、企業を取り巻く環境が大きく変化しています。

経済重視から、地球環境や多様性を重視する社会にシフトしており、デジタル技術の進化により、様々な社会変化のスピードが速くなっています。企業もスピード感のある変化が求められるようになっております。

このような社会環境の中、当社も変化のスピードに対応しつつ、培ってきたノウハウを使い、新たな価値創造にチャレンジし続けます。そのチャレンジを通し、地球環境や多様性に対応できる製品作り、組織作りを進め、サステナビリティに貢献できる100年企業を目指してまいります。

75周年記念企画 ～オリジナル周年ロゴを社内公募（2026年発表予定）～

75周年という節目を通じて、当社の歴史や理念をあらためて見つめ直し、80周年、さらには100周年へと企業文化をつないでいくとともに、全従業員で周年を盛り上げることを目的に、この度、オリジナルの周年ロゴマークを社内公募にて決定いたします。応募作品は社内で審査を行い、グランプリに選ばれたロゴは、75周年の期間中、当社ホームページや公式SNSなどで掲出します。詳細は下記特設ウェブページをご覧ください。

- ロゴ発表予定：2026年2月頃- 75周年記念企画の特設ウェブページURL：https://ky-tec.co.jp/company/history/75th.html

【共同カイテックについて】

当社は1950年11月に創立より75周年を迎える環境設備メーカーです。「人と社会に快適テクノロジー」をミッションに、持続可能な未来を目指して、以下の3事業を展開しています。

- バスダクト：大容量の電気を流すための配線設備。- OAフロア：電力・情報ケーブルを床内に収納するシステム床。- 屋上・壁面緑化：建築物の断熱性向上や景観改善を目的としたグリーンインフラ事業。共同カイテックが展開する3事業

【会社概要】

社名 ：共同カイテック株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

代表者：代表取締役社長 吉田 建（よしだ たてる）

設立 ：1950年11月20日

ホームページ：https://www.ky-tec.co.jp/