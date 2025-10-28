ロングセラー同士 のコラボレーション！『スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風』発売
フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、大塚食品株式会社（大阪府大阪市）の「ボンカレーゴールド 中辛」とコラボレーションした商品『スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風』を２０２５年１１月１日（土）より期間限定で発売いたします。
今年で８回目を迎える本コラボレーションは、毎年多くのお客様からご好評をいただいております。今年の『スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風』は、国産野菜（じゃがいも、にんじん、たまねぎ）を使用したカレーフィリングをサンドしました。また、昨年より中身の量を１０％増やし、より食べ応えのある味わいをお楽しみいただけます。パッケージはボンカレーゴールドの世界観に寄せ、売場でも目を引くデザインです。
■ボンカレーゴールドについて
１９６８年、世界初の市販用レトルト食品として誕生したロングセラー「ボンカレー」のシリーズ商品です。「ボンカレーゴールド」は、あめ色になるまで炒めたたまねぎの深い味わいをベースにビーフのコクと旨みがとけこんだカレーです。
昨年のコラボレーションもご好評をいただいたため、今年の発売が決定いたしました。内容をさらに充実させて『スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風』を発売いたします。
ボンカレーホームページ :
https://boncurry.jp/
ボンカレーゴールド×スナックサンドコラボキャンペーン
■スナックサンド発売５０周年記念 SNS キャンペーン
フジパン公式 X アカウント（ https://x.com/neobata_f ujipan (https://x.com/neobata_f%20ujipan)）では、フォロー＆リポストで参加できる「ボンカレー ゴールド×スナックサンドコラボキャンペーン 」を実施いたします。
期間：２０２５年１１月４日（火）～１４日（金）
応募条件：フォロー＆リポスト
「＃ スナックサンドでボンカレー 」をつけて、 『 スナックサンド ボンカレーゴールド 中辛風 』 の商品写真を投稿すると当選率 UP
景品：抽選で１０名様にボンカレーセットをプレゼント
■商品概要
スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風
ボンカレーゴールド中辛をイメージしたカレーをサンドしました。
【価格】オープン価格
【販売地域】全国（沖縄を除く）※北海道エリアは、株式会社ロバパンで製造、販売いたします。
【販売店】スーパー、ドラッグストア 等
【JAN コード 】 ４９０２４１０ ３９６３１４
スナックサンド特設サイト :
https://www.fujipan.co.jp/product/snack/
フジパン株式会社 会社概要
【代表者】安田智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）
【設立】 ２００６年７月３日
【資本金】４億円
【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売
ホームページ :
https://www.fujipan.co.jp/
フジパン公式 X :
https://x.com/neobata_fujipan
フジパン公式 Instagram :
https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan