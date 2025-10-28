ロングセラー同士 のコラボレーション！『スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風』発売

フジパン株式会社

　フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、大塚食品株式会社（大阪府大阪市）の「ボンカレーゴールド　中辛」とコラボレーションした商品『スナックサンド　ボンカレーゴールド中辛風』を２０２５年１１月１日（土）より期間限定で発売いたします。


今年で８回目を迎える本コラボレーションは、毎年多くのお客様からご好評をいただいております。今年の『スナックサンド　ボンカレーゴールド中辛風』は、国産野菜（じゃがいも、にんじん、たまねぎ）を使用したカレーフィリングをサンドしました。また、昨年より中身の量を１０％増やし、より食べ応えのある味わいをお楽しみいただけます。パッケージはボンカレーゴールドの世界観に寄せ、売場でも目を引くデザインです。




■ボンカレーゴールドについて

　１９６８年、世界初の市販用レトルト食品として誕生したロングセラー「ボンカレー」のシリーズ商品です。「ボンカレーゴールド」は、あめ色になるまで炒めたたまねぎの深い味わいをベースにビーフのコクと旨みがとけこんだカレーです。


　昨年のコラボレーションもご好評をいただいたため、今年の発売が決定いたしました。内容をさらに充実させて『スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風』を発売いたします。



ボンカレーホームページ :
https://boncurry.jp/



ボンカレーゴールド×スナックサンドコラボキャンペーン
■スナックサンド発売５０周年記念　SNS キャンペーン

フジパン公式 X アカウント（ https://x.com/neobata_f ujipan (https://x.com/neobata_f%20ujipan)）では、フォロー＆リポストで参加できる「ボンカレー ゴールド×スナックサンドコラボキャンペーン 」を実施いたします。


期間：２０２５年１１月４日（火）～１４日（金）


応募条件：フォロー＆リポスト


「＃ スナックサンドでボンカレー 」をつけて、 『 スナックサンド ボンカレーゴールド　中辛風 』 の商品写真を投稿すると当選率 UP


景品：抽選で１０名様にボンカレーセットをプレゼント






■商品概要



スナックサンド　ボンカレーゴールド中辛風

スナックサンドボンカレーゴールド中辛風


ボンカレーゴールド中辛をイメージしたカレーをサンドしました。


【価格】オープン価格


【販売地域】全国（沖縄を除く）※北海道エリアは、株式会社ロバパンで製造、販売いたします。


【販売店】スーパー、ドラッグストア 等


【JAN コード 】 ４９０２４１０ ３９６３１４


スナックサンド特設サイト :
https://www.fujipan.co.jp/product/snack/


フジパン株式会社　会社概要


【代表者】安田智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）


【設立】 ２００６年７月３日


【資本金】４億円


【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売


ホームページ :
https://www.fujipan.co.jp/
フジパン公式 X :
https://x.com/neobata_fujipan
フジパン公式 Instagram :
https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan