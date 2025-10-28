ロングセラー同士 のコラボレーション！『スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風』発売

フジパン株式会社

フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、大塚食品株式会社（大阪府大阪市）の「ボンカレーゴールド 中辛」とコラボレーションした商品『スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風』を２０２５年１１月１日（土）より期間限定で発売いたします。

今年で８回目を迎える本コラボレーションは、毎年多くのお客様からご好評をいただいております。今年の『スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風』は、国産野菜（じゃがいも、にんじん、たまねぎ）を使用したカレーフィリングをサンドしました。また、昨年より中身の量を１０％増やし、より食べ応えのある味わいをお楽しみいただけます。パッケージはボンカレーゴールドの世界観に寄せ、売場でも目を引くデザインです。

■ボンカレーゴールドについて

１９６８年、世界初の市販用レトルト食品として誕生したロングセラー「ボンカレー」のシリーズ商品です。「ボンカレーゴールド」は、あめ色になるまで炒めたたまねぎの深い味わいをベースにビーフのコクと旨みがとけこんだカレーです。

昨年のコラボレーションもご好評をいただいたため、今年の発売が決定いたしました。内容をさらに充実させて『スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風』を発売いたします。

ボンカレーホームページ :https://boncurry.jp/

ボンカレーゴールド×スナックサンドコラボキャンペーン■スナックサンド発売５０周年記念 SNS キャンペーン

フジパン公式 X アカウント（ https://x.com/neobata_f ujipan (https://x.com/neobata_f%20ujipan)）では、フォロー＆リポストで参加できる「ボンカレー ゴールド×スナックサンドコラボキャンペーン 」を実施いたします。

期間：２０２５年１１月４日（火）～１４日（金）

応募条件：フォロー＆リポスト

「＃ スナックサンドでボンカレー 」をつけて、 『 スナックサンド ボンカレーゴールド 中辛風 』 の商品写真を投稿すると当選率 UP

景品：抽選で１０名様にボンカレーセットをプレゼント

■商品概要

スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風

ボンカレーゴールド中辛をイメージしたカレーをサンドしました。

【価格】オープン価格

【販売地域】全国（沖縄を除く）※北海道エリアは、株式会社ロバパンで製造、販売いたします。

【販売店】スーパー、ドラッグストア 等

【JAN コード 】 ４９０２４１０ ３９６３１４

スナックサンド特設サイト :https://www.fujipan.co.jp/product/snack/

フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 ２００６年７月３日

【資本金】４億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

ホームページ :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式 X :https://x.com/neobata_fujipanフジパン公式 Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan