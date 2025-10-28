【みどりとすずめ】宮崎・須木産の「熟成和栗」使用。焙じ茶が香る新感覚和菓子「須木栗きんとん大福」を発売開始

有限会社豊緑園

有限会社豊緑園が運営する店舗「みどりとすずめ」（所在地：宮崎県児湯郡新富町大字日置5190-1、代表：森本亜矢)は、宮崎県小林市須木（すき）産の熟成和栗と自社で栽培した樹齢80年の在来焙じ茶を使用した新商品「須木栗きんとん大福」を2025年10月28日より販売開始いたします。

1. 新商品「須木栗きんとん大福」について

「須木栗きんとん大福」は、栗本来の美味しさを最大限に引き出し、さらに素材の魅力を引き立てる「豊緑園の在来焙じ茶」を加えた、濃厚ながらも後味すっきりとした新感覚の栗菓子です。

2. 商品開発の背景と特長：極上の素材へのこだわり

本商品の主役は、豊かな自然の中で育まれた宮崎県小林市須木産の和栗です。

■低温でじっくりと糖度を引き上げた「熟成和栗」

収穫した栗を低温（0℃前後）で約1ヶ月保存し、栗のでんぷんを糖に変えることで、人工的な甘味料に頼らない自然で濃厚な甘みを最大限に引き出しています。この熟成和栗を時間をかけて丁寧に蒸し上げ、手作業で潰しました。

■在来焙じ茶とてんさい糖で作る栗きんとん餡

この贅沢な栗餡には、有機栽培の在来種の焙じ茶とてんさい糖を使用しています。

焙じ茶を入れることで、甘さに深みと落ち着きが生まれます。

化学的な添加物は一切不使用。栗をそのまま食べているかのような、濃厚かつ上品な味わいが特長です。

■栗餡を際立たせる「コシのある杵つき餅」

この極上の栗きんとん餡を包むのは、コシのある杵つき餅です。なめらかながらも弾力のある餅をあえて薄皮にすることで、濃厚な栗きんとんの風味を邪魔することなく、絶妙なハーモニーを奏でます。

3. できたての美味しさを全国へ

「須木栗きんとん大福」は、製造後すぐに急速冷凍することで、新鮮な風味と作りたての食感をそのまま閉じ込めています。これにより、遠方にお住まいのお客様にも、解凍するだけで作りたてと変わらない美味しさをお楽しみいただけます。ご自宅用はもちろん、大切な方への季節の贈り物にも最適です。

須木栗きんとん大福やまえ栗おはぎ須木栗きんとん大福とやまえ栗おはぎと詰め合わせ(発送可）

商品名：須木栗きんとん大福（すきくりきんとんだいふく）

価格：1個 350円（税込)、化粧箱箱入り8個 3,000円(税込) ※別途送料

発売日：2025年10月28日

原材料：和栗（宮崎県産小林市産）、もち米(国内産)、てんさい糖(国内製造)、有機焙じ茶(宮崎県新富町産)

賞味期限：冷凍保存で60日（解凍後は当日中）

販売方法：

(1)みどりとすずめ店舗にて [ https://midoritosuzume.com/ ]

(2)もりもっ茶オンラインストア[ https://morimocha.com/ ]

■ 豊緑園みどりとすずめについて

自然に自然に

化学的なものには頼らず、より自然に近いものを

よりシンプルに、よりお客様の身体に良いものを

作ることを努力する、有限会社豊緑園が運営する、お茶と大福のお店です。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

みどりとすずめ店長：森本亜矢

Tel：0983-32-1285

宮崎県児湯郡新富町大字日置5190-1

https://midoritosuzume.com/

