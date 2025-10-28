シックで上質なデザインのコーム、ミラーを3点セットにした「ReFa MODERN SELECTION（リファモダンセレクション）」2025年11月15日（土）ReFa GINZAにて限定発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、美容ブランド『ReFa （リファ）』より、「ReFa HEART COMB Aira pure（モダンカラー）」「ReFa MARQUISE WITH（モダンカラー）」「ReFa HEART MIRROR（モダンカラー）」の3点をセットにした「ReFa MODERN SELECTION（リファモダンセレクション）」を2025年11月15日（土）にReFa GINZA限定で発売することをお知らせいたします。

ひとつひとつ表情の異なる植物由来素材のプレート。

透明感あふれる上質なデザインが手元を華やかに彩ります。

■セット内容

ReFa HEART COMB Aira pure（リファハートコーム アイラ ピュア）

モダンなハートでツヤめく髪へ。シックな印象メイクコーム。

髪にやさしい植物由来の素材で、顔まわりをいたわりながら美しくいつでも自信の印象へ。

ReFa MARQUISE WITH（リファマーキスウィズ）

華やかでモダンなデザイン、あふれるツヤ。シックなエアリーコーミング。

キューティクルを守りながら美しく整え、輝くツヤ髪へ導きます。

ReFa HEART MIRROR（リファハートミラー）

いつでもどこでも、さっとお直し。モダンなハートのヘアメイクミラー。

ヘアやメイクの細かい部分も鮮明に映し出し、お出かけ先でもきれいが続きます。

■ 商品概要

商品名：ReFa MODERN SELECTION（リファモダンセレクション）

内 容：ハートコーム アイラ ピュア、マーキスウィズ、ハートミラー

カラー：MODERN Black（モダンブラック）、MODERN Pink（モダンピンク）、MODERN Blue（モダンブルー）

発売日：2025年11月15日（土）

価 格：28,050円 (税込)

販 売：ReFa GINZAにて限定発売。

■ 「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」について

ReFa GINZAは、2025年11月15日（土）、上質な文化が息づく銀座に誕生するReFaブランド史上最大の旗艦店です。世界的デザイナー グエナエル・ニコラ氏設計・監修のもと、自然とテクノロジーが融合する空間を実現した本店舗から、世界に向けてブランドを発信してまいります。

「ReFa GINZA」公式HP：https://ginza.refa.net/

「ReFa GINZA」公式Instagram：https://www.instagram.com/refa_ginza/

■ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

https://www.refa.net/

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/