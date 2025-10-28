情報通信ソリューションのメディアサービス、AI型ボイスボット「AItoVoice」とAI型チャットボット「AItoChat」を導入。月500件の電話対応を削減し、受電漏れを解消

メディアリンク株式会社

カスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、株式会社メディアサービス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：持山 宗治、以下 メディアサービス）において、AI型ボイスボット「AItoVoice（アイトボイス）」とAI型チャットボット「AItoChat（アイトチャット）」が導入されたことをお知らせします。

導入企業紹介

2010年に設立されたメディアサービスは、フレッツ光やソフトバンク光などのブロードバンド代理店事業を中心に、電力事業者取次業、Web制作、Webプロモーションなど幅広いサービスを展開しています。ポケット型Wi-Fiサービスのサポート窓口も運営しています。

導入の背景

同社では限られた人員でポケット型Wi-Fiサービスのサポート窓口を運営していましたが、日々大量の電話対応に追われ、時間的コストが大きな課題となっていました。受電漏れが頻発し、サポートにつながらなかった顧客が営業部門に架電することで、営業担当者から苦情が回ってくる負の連鎖も発生していました。

導入の成果

「AItoVoice」の導入により、1日約30件あった電話対応を10件程度まで削減し、月500件の電話対応削減を実現しました。段階的なアプローチとして、まずIVR（自動音声応答システム）で顧客のリアルなお問い合わせ内容を蓄積し、それを「AItoVoice」に適用することで効果的な一次対応の自動化を実現しています。また、Webフォームへの誘導により電話でのヒアリング時間を削減し、顧客と企業双方の時間を節約。さらに、「AItoChat」の追加導入でヒアリング工程が不要になり、顧客の自己解決率も向上しました。

今後の展望

メディアサービスでは現在、電話をかけた顧客がフォームへの進展なく離脱してしまうケースへの対策として、離脱ユーザーを検知してアラートが届く仕組みの構築を検討しています。また、フォームから寄せられた問い合わせの自動返信を目的として、AIメール自動生成システム「AItoMail」の導入も決定しており、よくある問い合わせへの返信自動化による更なる工数削減を見込んでいます。さらに、Webフォーム入力が苦手な顧客向けに、「AItoVoice」での音声入力オプションの提供も検討中です。当社も引き続き、同社におけるAI技術を活用したカスタマーサポートの効率化を支援してまいります。

「AIto」について

企業のカスタマーサポート業務をAI化することで、問い合わせ対応の自動化・効率化を推進するサービス「AIto（アイト）」は、メディアリンクが提供するマルチチャネルAIエージェントです。

共通のナレッジデータベースを活用した以下の4サービスを統合することで、チャット・電話・メール・WebページのマルチチャネルにおけるAI対応を実現します。

- AI型チャットボット「AItoChat(https://mediatalkgai.studio.site/)（アイトチャット）」- AI型ボイスボット「AItoVoice（アイトボイス）」- AI型メール自動返信システム「AItoMail(https://mediatalkgai.studio.site/mailbot)（アイトメール）」- AI型FAQ検索システム「AItoFAQ(https://mediatalkgai.studio.site/AI-FAQ)（アイトエフエーキュー）」

「AIto」は単なるAI自動応答ツールではなく、カスタマーサポートの一員として皆さんと一緒に業務を行う仲間です。自律型AIとして、あらゆる問い合わせ業務の自動化を実現します。

メディアリンク株式会社について

株式会社メディアサービスについて

- 会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）- 所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F- 代表者 ：代表取締役 松本 淳志- 設立 ：2009年7月- 事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング- 会社名 ：株式会社メディアサービス（https://mediaservice.co.jp/）- 所在地 ：東京都豊島区東池袋1-25-8 タカセビル本館3階- 代表者 ：代表取締役社長 持山 宗治- 設立 ：2010年11月- 事業内容：- - ブロードバンド代理店事業- - - フレッツ光- - - ソフトバンク光- - - その他各種取り扱い- - 電力事業者等の取次業- - Web制作- - Webプロモーション- - Webコンテンツ運営- - ウォーターサーバー取次業務- - OA販売、導入コンサルティング