神奈川県教育委員会主催のインクルーシブ教育イベントで公開するVTuber出演動画の制作を実施

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:金井洸樹・梶田大樹)は、神奈川県教育委員会が実施するインクルーシブ教育イベント「知ろう、話そう、学校のミライ～海老名発＠メタバース空間」で公開するVTuber出演動画の制作を行いました。

本イベントについて

神奈川県教育委員会ではインクルーシブ教育の更なる推進のため、海老名市教育委員会と令和6年3月に協定を締結し、インクルーシブ教育の実現に向けた取組を実施。今回メタバースを活用した「対話の場」を提供するにあたり、イベント「知ろう、話そう、学校のミライ～海老名発＠メタバース空間」を開催いたします。

本イベントはインクルーシブ教育について、楽しく、分かりやすく知ることができる動画や画像コンテンツ、クイズ、ミニゲームなどをご用意しています。またスポットイベントとして「対話の場」を実施し、インクルーシブ教育の推進に向けたいくつかのテーマに基づき意見交換を行う場を設けています。

＜期間＞

令和7年10月28日（火曜日）から11月28日（金曜日）

＜会場＞

「VketCloud」（https://cloud.vket.com/）（注1）内

（注1）「VketCloud」は「株式会社HIKKY」が提供するメタバースサービスです。

＜参加方法＞

事前申込不要、参加費無料

※パソコンまたはスマートフォンのインターネットブラウザから参加できます。

※参加の入場口となるURLは県公式ウェブページでお知らせします。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j7d/cnt/f537238/taiwa_meta.html

※スポットイベント「対話の場」への参加については事前申し込みが必要です。詳細は県公式ウェブページに記載しておりますので、下記URLからご確認ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j7d/cnt/f537238/taiwa_meta.html

今回の動画の制作について

本イベントで放送する動画の制作を当社が担当させていただきました。イベントにご参加いただくことで動画をご視聴いただくことが可能です。動画の内容はインクルーシブ教育を説明するような動画になっており、下記の2名のVTuberが出演をしています。

◻︎禰好亭めてお

X：https://x.com/DiscoTeiMeteo

YouTube：https://www.youtube.com/@discoteimeteo

◻︎水影凪ルカ

X：https://x.com/Ruka_Mikanagi

YouTube：https://www.youtube.com/@ruka_mikanagi

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業様・自治体様のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザー様を含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みを創り続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X(旧：Twitter)：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact