







ペットの写真をもとに“リアル刺繍アート”の制作を行う「刺繍Lab“Yu”」 （本社：石川県金沢市、代表：中川朋之）は、刺繍とアートを掛け合わせた新しい作品リアル刺繍【彩】を発表します。

“リアル刺繍アート”は、愛犬や愛猫といった大切な家族の姿をリアルに再現する新感覚アートです。これまでの刺繍作品では、リアルな毛並みや瞳の輝きを再現することを追求してきましたが、今回の新シリーズではさらにアートの表現力を融合。色彩や背景、光のトーンまでも自由に描くことで、「思い出の一瞬」を温かく、鮮やかに残すことができるようになりました。

11月1日（土）にはInstagramライブにて、いち早く新作をご覧いただける先行販売会を開催いたします。大切なペットの姿をアートとして手元に迎える特別な機会として、ぜひご注目ください。

新商品発売の背景～ペットロスの悲しみに癒しを～









2025年にペットメディカルサポート株式会社が行った調査によると、犬や猫の飼い主で、ペットロスを経験したことがある人は62％。85％以上の方が「悲しみや喪失感」を感じるという調査もあります。

刺繍Lab“Yu”では、そのような悲しみや喪失感を少しでも癒すため、ペットが好きだった色や飼い主さまが感じる“うちの子の雰囲気”をテーマに、『明るく前向きな色彩で「最高の姿」を形にする刺繍アート』を誕生させました。

刺繍だけでは落ち着いた印象になりがちなペットの毛色も、アートの手法を掛け合わせることで、一緒に過ごした時間の温もりや笑顔の記憶まで鮮やかに表現。

まるでそこにいるような、愛しい存在感をお届けします。

リアル刺繍アートへの想い

刺繍を研究するなかで、たくさんの方が“ペットロス”という深い悲しみに向き合っていることを知りました。

写真を見返しても、どこか物足りなさを感じてしまう。

その背景には、「もう一度あの子の温もりを感じたい」という切実な想いがあるのだと知りました。

私は、刺繍が持つ糸の温かみと、アートが持つ色彩の明るさ・力強さを組み合わせることで、悲しみの中にある人の心を少しでもあたためたいと願っています。

忘れることではなく、「一緒に過ごした時間を、いつまでも、微笑みながら思い返せるように」。それが“リアル刺繍アート”に込めた想いです。

部屋に飾ったその作品が、見るたびに心を支え、

大切な家族を思い出すたびに笑顔が戻るような

そんな“希望のアート”を届けていきたいと思っています。









リアル刺繍アートとは

刺繍アートとは、糸一本一本で命のぬくもり・きらめきを描き出す表現です。立体的な毛並みや柔らかな光沢が、写真では表せない温かみと存在感を生み出します。1作品に10万針以上、20色以上の糸を重ねることで、繊細なグラデーションや立体感を再現。

伝統的な刺繍技術に鮮やかなアートを組み合わせることで、まるで生きているかのような「うちの子」の姿を形にしています。









フルオーダーメイドでつくる“うちの子刺繍アート”

リアル刺繍アートは、飼い主さまの想いをひとつひとつ丁寧に再現するフルオーダーメイド。作品です。元の写真の再現だけでなく、幼い頃の姿を再現したり、写真だけでは伝わらない色味を表現したり、写真にない部分を追加するなど、「こんな姿をもう一度見たい」という願いにお応えします。

刺繍が生み出す温かみのある自然な表情と、職人の手仕事で描く鮮やかなアート。

その融合が、世界に一つだけの“うちの子アート”を生み出します。

11/1(土)インスタライブにて先行販売会開催

刺繍Lab“Yu”では、11月1日（土）Instagramライブにてリアル刺繍【彩】の先行販売会を開催いたします。

ライブでは現在オーダーできる作品の全てを紹介、制作の裏側、作品に込めた想いをご紹介予定です。

「うちの子をアートとして手元に迎える」そんな特別な体験を、ぜひこの機会にご覧ください。ライブでは併せて皆様からのご質問やご要望も受け付けたいと思っています。作家本人とお話しいただける貴重な機会です。皆さまのお越しをお待ちしております。

開催日時：11月1日（土）20:30～

Instagram：https://www.instagram.com/shisyuman/









【会社概要】

2024年2月14日開業。家庭用・業務用ミシンの販売や修理、刺繍ソフトの販売・講師活動を行う中で、刺繍の持つ温かみや立体感を活かした新たな表現を追求。

「リアル刺繍アート」の商品名で、犬や猫などペットの写真をもとにしたフルオーダーメイドの刺繍作品を制作・販売しています。受注ごとに刺繍データを作成した後、刺繍ミシンで丁寧に制作するスタイルを採用することで、ペットごとの個性や飼い主さまの想いを細部まで反映した特別な作品を提供しています。





【問い合わせ先】

刺繍Lab“Yu”（ラボユー）

Instagram：https://www.instagram.com/shisyuman

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@767ajgpd

メールアドレス：shisyuman@gmail.com







