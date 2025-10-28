mt masking tapeと老舗万年筆ブランド・Kawecoの初めてのコラボレーションが実現！文具ファン必見のデビューイベントを東京・大阪で開催。

カモ井加工紙株式会社イベントメインビジュアル

文具・雑貨向けマスキングテープ”mt masking tape”を製造するカモ井加工紙株式会社（本社：岡山県倉敷市）は、「mt × Kaweco」を東京都・大阪府の２会場で開催いたします。

1883年にドイツのハイデルベルグで創業した老舗万年筆ブランド・Kawecoとの初めてのコラボレーションを記念して、万年筆モチーフの限定マスキングテープや、mtデザインのKaweco製筆記具を会場限定販売いたします。

創業100年を超えるメーカーそれぞれの歴史を紡ぎ合わせ、コラボレーションによって生まれるステーショナリーの新たな可能性を表現いたします。

Kawecoについて

Kawecoは、ハインリッヒ・コッホ（Koch)と、ルドルフ・ウェバー（Weber)により、1883年にドイツのハイデルベルグで創業され、二人の名前からKawecoと名付けられました。

1909年に画期的な技術を取り入れた、安全繰り出し式のセーフティ万年筆を発売したことでも知られています。

また、1930年代に発売された「Kaweco Sport」は、1972年のミュンヘン・オリンピック開催の際に公式ペンとしても認定されました。「Kaweco Sport」はクラシックなイメージの中に、機能性、携帯性を兼ね備えた製品となっております。

1976年にKawecoは一旦その幕を閉じましたが、1994年にドイツ・ニュールンベルグのグットバレット社により復刻されました。その後、当時の面影を残した数多くのペンが復刻されています。

≫Kaweco HP(http://www.kaweco-pen.com/en/)

主催 カモ井加工紙株式会社(https://www.masking-tape.jp/about/company/)

監修 アートディレクター・居山浩二（イヤマデザイン）

協力 Kaweco、プリコ株式会社

---ご案内---

◆会場販売商品は一部商品在庫限りの販売となります。ご来場日に既に完売の可能性がございますので予めご了承ください。

お取り置きは出来かねます。予めご了承ください。

◆会場でのお買い物はキャッシュレス決済のみとなります。

◆各会場に駐車場はありません。公共交通機関でのご来場をお願い致します。

◆ご予約無しでご来場の場合、時間帯に空き枠があった場合のみご案内いたします。

◆新mt STAMPアプリ対象イベント

（対象商品を税込550円以上ご購入の方がスタンプ付与対象となります。※2会場それぞれスタンプ付与）

販売商品

イベント詳細HP :https://www.masking-tape.jp/event/details/?id=642

◆mt × Kaweco 会場限定マスキングテープ

mtイベントではおなじみの会場限定デザインのマスキングテープ。

今回、東京会場・大阪会場それぞれ５種ずつを販売いたします。

Kawecoの万年筆や、ロゴ、歴代の広告から着想を得たデザインは文具好き必見。

５種全てが揃ったコンプリートセットもご用意しております。

限定マスキングテープ 税込198円～ コンプリートセット 税込990円～

mt×Kaweco TOKYO 会場限定テープmt×Kaweco OSAKA 会場限定テープ

◆mt × Kaweco コラボ記念 オリジナルデザイン筆記具

コラボレーションを記念して、mtデザインの筆記具2種を限定販売！

mtロゴの入ったKaweco製のボールペンと万年筆は、文具好き必見。世界中で長年愛される筆記具をmtデザインでお楽しみください。

ボールペン：税込4,466円 万年筆：税込4,730円

イメージ

※会場でご購入の場合、万年筆、ボールペンそれぞれ1人１本までとさせていただきます。複数本購入を希望する場合は、受注販売分にてご発注いただきますようお願いいたします。

※一部デザインについては在庫限りの販売とさせていただきます。

その他商品につきましては、会場在庫なくなり次第受注販売、後日発送とさせていただきます。予めご了承ください。

◆mt × Kaweco コラボ記念 オリジナルデザイン筆記具

収納に便利な缶ケースも登場！

mtロゴの入ったオリジナルケースと特注スリーブでご用意いたしました。

缶ケース：税込2,750円

缶ケース

※会場でご購入の場合、1人１個までとさせていただきます。複数個ご購入希望の場合は、受注販売分にてご発注いただきますようお願いいたします。

◆Kawecoカスタム商品 ※在庫限り

付属品として、Kaweco製のクリップとインクカートリッジを会場販売いたします。

mtデザインの筆記具とお好きな組み合わせでコーディネートして自分だけのカスタマイズをお楽しみください。

インクカートリッジ：税込605円 専用クリップ:税込1,100円

インクカートリッジ・クリップ

※会場在庫限りの販売となります。会期中完売の可能性がございますので予めご了承ください。

※こちらの商品はKawecoオンラインショップや取り扱い販売店でもお買い求めいただける商品です。

★その他、在庫限りのアウトレット商品も！

※商品のお支払いは会場レジにて承ります。キャッシュレス決済でのお支払いをご準備ください。

老舗万年筆ブランドKawecoの歴史ある魅力をマスキングテープを通して表現いたします。

記念すべきコラボレーションの出発点を、ぜひ会場でご覧ください。

mt masking tapeとは

2008年に初の文具・雑貨向けマスキングテープとして生まれた「mt」。その誕生のきっかけは3人の工業用マスキングテープのファンでした。「色彩豊かなマスキングテープを作ってほしい」。そんな声から生まれたカラフルな文具用マスキングテープは、誕生から17年となる現在、文具の領域を超え、アートや教育、介護の現場でも活躍の幅を広げるアイテムとなりました。

[直営店]mt lab.

mt公式サイト :https://www.masking-tape.jp/

■mt lab. TOKYO

〒111-0042

東京都台東区寿3-14-5

tel.080-1649-7715

OPEN 10:00～12:00/13:00～19:00

※休業日は下記店舗SNSにてご確認ください。

店舗公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/mtlab._kuramae?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

■mt lab. OSAKA

〒531-0071

大阪市北区中津3丁目6-21 S＆S III 1F

tel.080-1640-0032

OPEN 10:00～12:00/13:00～19:00

※休業日は下記店舗SNSにてご確認ください。

店舗公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/mtlab._osaka?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

カモ井加工紙株式会社

【会社概要】

ハエトリ紙製造メーカーとして設立し、現在は工業用養生テープや文具・雑貨向けマスキングテープなど創業当初より培った紙・粘着技術を活かした粘着商品の製造・販売を行っております。

2023年2月15日に創業100周年を迎えました。

これからも、粘着製品の製造・販売を通して様々な取り組みを発信してまいります。



設立：1923年(大正12年)2月15日

所在地：

[本社・工場］〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236

[矢掛工場］〒714-1215 岡山県小田郡矢掛町中808

[東京支店］〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル

[大阪営業所］〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-9-28 TAIYOセンタービル202号

ホームページ：https://www.kamoi-net.co.jp/