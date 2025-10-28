福岡ソフトバンクホークスへ「落とし物クラウドfind」 導入！

株式会社find

このたび、株式会社find（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高島 彬、以下「find」）が提供する「落とし物クラウドfind」を福岡ソフトバンクホークス株式会社（以下「福岡ソフトバンクホークス」）の運営施設へ導入します。

11月1日（土）より、みずほPayPayドーム福岡・BOSS E・ZO FUKUOKA・HAWKSベースボールパーク筑後の落とし物は、チャットでお問い合わせいただけるようになります。また、遺失物対応を行うスタッフ向けの業務アプリも導入し、落とし物にかかわるスタッフの業務負担軽減を図るとともに、お客さまからのお問い合わせ等などにスムーズに対応できるよう、より良いサービス提供を支援します。

◆福岡ソフトバンクホークスからのコメント

福岡ソフトバンクホークスが運営する、みずほPayPayドーム福岡・BOSS E・ZO FUKUOKA・HAWKSベースボールパーク筑後では、月間約2,000個の落とし物が届けられています。現在は、各施設のスタッフや担当者が管理・照合などの対応をしており、特に観戦グッズなど類似品が多い落とし物は、照合に時間を要していました。

「落とし物クラウドfind」を導入することで、落とし物の情報をクラウドで一元管理することができ、捜索・照合にかかる時間の効率化につながります。また、落とし物をされたお客さまは、いつでも気軽にお問い合わせすることができ、福岡ソフトバンクホークスとしても多くの落とし物をスムーズに持ち主に返却できることで、より良いサービスの提供につながると考え、導入にいたりました。

◆多言語に対応した「find chat」

日本にお住まいの方や日本を訪れるすべての方に向けた、素敵なおもてなしを目指した機能です。アプリのインストール不要で、メールアドレスによるシンプルな認証を経て、ブラウザ上ですぐにチャットを開始できます。

また、日本語・英語・中国語（簡体）・韓国語の主要言語に対応しており、言語の壁を越えたお問い合わせに対応することが可能になります。

- サービスの利用開始日2025年11月1日（土）- ご利用時間受付時間：24時間対応時間：9:00～22:00 ※21:00以降の新規お問い合わせは、翌朝9:00以降に順次回答いたします- 対象のお忘れ物みずほPayPayドーム福岡・BOSS E・ZO FUKUOKA・HAWKSベースボールパーク筑後でのお忘れ物- ご利用方法福岡ソフトバンクホークス公式サイト内「お問い合わせ」ページにアクセスしてください。URL：https://www.softbankhawks.co.jp/company/note_inquiry_lostarticle.html◆導入後の福岡ソフトバンクホークスでの業務フロー

スマートな落とし物対応業務を実現します。（下記イメージ図）

◆「落とし物クラウドfind」について

「落とし物クラウドfind」は、落とし主の「連絡するだけでも大変」「探しても見つからない」という悩み・不安を、テクノロジーの力によって解決するサービスです。常に最先端の技術を取り入れ、様々なサービスと連携することでアップグレードし、利便性の向上を図っています。また、遺失物管理だけでなく、返却率向上や管理者の業務効率化をはじめ、ユーザーとのコミュニケーションから警察署への連携まで、ワンストップで利用できる仕組みを提供しています。

鉄道会社や商業施設、テーマパークなど、多くの人が集まる場所で必ず発生する「落とし物」を、迅速かつ効率的に見つけられる環境づくりを支援し、ユーザーの満足度向上に貢献することで、導入企業と利用者の信頼関係を築き、安心して日常生活を送ることができる社会の構築に貢献します。

＜落とし物クラウドfind＞ https://service.finds.co.jp/

◆find 会社概要

社名：株式会社find

代表者：代表取締役CEO 高島 彬

本社所在地：東京都港区西新橋3丁目13番3号 BIZCORE西新橋11階

資本金：1億529万4,314円

事業内容： 「落とし物クラウドfind」並びに附随サービスの開発・提供・運営

コーポレートサイト：https://www.finds.co.jp/