【体操レジェンド内村航平氏が新卒内定者にエール】ジョイカルジャパンが2025年度内定式を開催

新しい車の乗り方を提案する株式会社ジョイカルジャパン（本社：東京都千代田区／代表取締役社長 CEO 早川由紀夫）は、2025年10月1日（水）、2026年4月入社予定の新卒内定者6名を対象とした「2025年度 内定式」を本社にて開催いたしました。

当日は、体操界のレジェンドである内村航平氏をスペシャルゲストに迎え、「挑戦と継続」をテーマにした特別勉強会を実施。内定者たちは、トップアスリートの経験談から社会人としての心構えを学ぶ貴重な機会を得ました。

■ 特別企画：内村航平 氏との「挑戦と継続」勉強会

＜内村航平氏と内定者、社会人として挑戦したいことをボードに記した様子＞

式典後には、トップアスリートの『挑戦と継続』の精神から、ビジネスパーソンとしての成長マインドセットを学ぶ機会として、内村航平氏と内定者による特別勉強会を実施しました。内定者一人ひとりがこれまで継続してきたことや、社会人として挑戦したいことをボードに記し、その思いを発表しました。

内村氏はすべての発表に対して、自身のアスリート経験と人生の先輩を踏まえたフィードバックを贈り、「私の伝えたことが、皆さんのこれからの挑戦のヒントになれば嬉しいです」と、エールを送りました。

＜内村航平 氏との「挑戦と継続」勉強会の様子＞＜内村航平 氏の挑戦と継続の決意＞＜「挑戦と継続」勉強会、内定者の様子＞

▶︎TioTok「レジェンド降臨！ジョイカル内定式に #内村航平さんがサプライズ登場！」

https://vt.tiktok.com/ZSy1PCeHc/(https://vt.tiktok.com/ZSy1PCeHc/)

■ 内定式開催の背景と目的

内定者が「自分が来年から働く場所」を具体的にイメージし、会社や社員とのつながりを深めることを目的として開催されました。社員との対話や同期との初顔合わせを通じ、入社に向けた決意を新たにする機会となりました。

＜内定式概要＞

開催日時：2025年10月1日

場所：株式会社ジョイカルジャパン本社

参加者：内定者6名（男女比：男性3名／女性3名）、内村航平 氏、株式会社ジョイカルジャパン役員

式次第：

- 内定者入場- 開会の挨拶／役員紹介- スペシャルゲスト 内村航平氏 ご挨拶- 内定証書授与＆内定者スピーチ- 閉会の挨拶

※本社（執務室）での実施に加え、全社員向けにオンライン配信も実施しました。

■ メッセージ（抜粋）

＜内定証書を授与する様子＞

代表取締役社長 CEO 早川由紀夫

「ジョイカルには“かっこいい先輩たち”がたくさんいます。皆さんの入社と成長を、全員で楽しみにしています。」

代表取締役副社長 CFO 岩城 肇

「これから月1回の勉強会などを通じて、少しずつ社会人としての準備を進めていきましょう。」

取締役会長 中村 靖弘

「仕事の中に“楽しい”を見つける半年間にしてほしい。皆さんと再会できる日を楽しみにしています。」

内村航平 氏

「体操選手として“結果を残す”ために挑戦と継続を重ねてきました。その経験を、皆さんに伝えていければと思います。」

■ 今後のフォローアップ施策

ジョイカルジャパンでは、入社までの半年間、以下のようなフォローアップ施策を実施しています。

- 内定者懇親会（2025年8月）- 軽井沢インターンシップ（2025年9月）- 月例勉強会（2025年10月～2026年3月）- 全国JAM*参加（2025年10月）- 決起大会（2026年1月予定）*JAM（ジョイカルアライアンスミーティング）とは：全国加盟店へ向け、活動と翌年の運営方針を説明するイベント

■会社概要

ジョイカルは2005年の創業以来、「カーライフをもっと楽しく便利に」をモットーに、クルマ社会の未来へ向け常に考え、新たなサービスを提供します。クルマ社会を支えている日本全国各地の自動車整備工場との協業で事業を進めて参りました。「クルマの乗り方、変える。時代、変える、ジョイカル。」 をスローガンとし、現代のDXに向けて自動車業界のDXをどう生き抜くか、ジョイカル流DXとは何か？を模索し続けながら日々成長し続けます。

商号 ：株式会社ジョイカルジャパン

代表者：代表取締役社長 CEO早川 由紀夫（はやかわ ゆきお）

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント18F

URL ：【企業サイト】https://joycal.co.jp/

【サービスサイト】https://joycal.jp/